Žartík na náhrobnom kameni: Majster paródií má epitaf ako nikto iný!

Leslie Nielsen sa narodil 11. februára 1926. K tomu, aby uvažoval nad herectvom, ho motivoval nevlastný strýko, herec Jean Hersholt.

Ešte predtým sa však pridal ku kanadskému letectvu, a to napriek tomu, že bol prakticky hluchý – nosil načúvacie prístroje. Na to, aby sa aktívne zapojil do druhej svetovej vojny však bol príliš mladý.

Neskôr pracoval ako diskdžokej v rádiu, potom dostal štipendium na škole v New Yorku, kde študoval dramatické umenie a hudbu.

Zdroj: MGM

Jeho kariéra odštartovala v televízii, okrem iného bol hlasom v dokumentoch a reklamách. O pár rokov neskôr prerazil aj vo filme. Jeho prvé úlohy ho zaradili ako charakterového herca a romantického hrdinu. V roku 1980 sa však objavil vo vedľajšej úlohe filmu Pripútajte sa, prosím! Išlo o komédiu, paródiu na katastrofické filmy s leteckou tragédiou. V roku 2008 Americký filmový inštitút zaradil túto snímku medzi 10 najlepších komédií všetkých čias.

Keď niekto namietal, že táto úloha bola proti Nielsonovmu typu, on odpovedal, že práve dovtedy bol obsadzovaný mimo svojho štýlu a toto bolo presne to, čo vždy chcel robiť. A tak sa z neho po tomto filme stal majster komédií so suchým humorom.

Zdroj: Paramount Pictures

Najznámejšia z jeho repertoáru je asi séria Bláznivá strela. Hral aj v paródiách Agent WC 40, Utopenec na úteku, Vesmírna prda, Pán Magor. Celkovo hral vo vyše 100 filmoch.

Herec bol štyrikrát ženatý. Zomrel 28. novembra 2010 po zápale pľúc. Vtipálkom zostal až do poslednej chvíle, na náhrobok si totiž zvolil epitaf "Let 'er rip" ako odkaz na prdiacu hračku, ktorá bola jeho obľúbeným žartíkom.