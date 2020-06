Slovenský hudobný génius: Nemanželskú dcéru spoznal rok pred smrťou... Skončila u psychiatra!

BRATISLAVA - Jaro Filip mal tri deti s manželkou Evou a dcéru s herečkou Ankou Šiškovou. Dorota sa odvážila ho kontaktovať a začali sa stretávať... No ich vzťah otca a dcéry sa budoval len rok. Hudobník a skladateľ totiž náhle zomrel a pre jeho vtedy 17-ročnú nemanželskú dcéru to bola obrovská rana.

Jaro Filip, rodák z Hontianskych Moraviec, sa narodil 22. júna 1949. Pochádzal z učiteľskej rodiny, vyštudoval Konzervatórium v Žiline a Vysokú školu múzických umení, odbor filmová a televízna scenáristika a dramaturgia. Pracoval ako redaktor Slovenského rozhlasu, ako dramaturg Poetického súboru Novej scény, od roku 1981 ako dramaturg a herec v Divadle pre deti a mládež v Trnave.

V hudbe začínal so skupinou Blues Five Petra Lipu, hral s ňou aj na pražskom bítovom festivale v roku 1969. V tom roku začala jeho spolupráca s Dežom Ursinym, hral na klávesových nástrojoch v skupine Burčiak. Od roku 1978 spolupracoval s dvojicou Lasica - Satinský (L+S). Súbežne od roku 1979 pôsobil aj v skupine YPS.

Prvým výsledkom autorskej spolupráce s dvojicou L+S bola LP platňa Bolo nás jedenásť v roku 1981. Trinásť piesní na tomto albume je z Filipovho autorského pera, sú medzi nimi Chcel by som byť, Spomínam na Paríž, V jedálnom vozni, V našej obci, Za dedinou alebo Do batôžka. Rok nato vydali druhú platňu S vetrom opreteky, opäť s hudbou Jara Filipa, medzi osemnástkou piesní bola aj skladba Čerešne. V roku 1987 vydali album s názvom My a v roku 1990 album Sťahovaví vtáci.

Zdroj: RTVS



Začiatkom 90. rokov sa začala jeho spolupráca so spevákom a textárom Richardom Müllerom, jej výsledkom boli hity Milovanie v daždi, Cigaretka na 2 ťahy, V tom istom meste, 24 hodín denne či Spočítaj ma. Svoju prvú sólovú platňu Cez okno vydal v roku 1996 vo vlastnom vydavateľstve Salvador. Tam mu napísal Müller texty k desiatim piesňam, medzi ktorými boli Salvador Dali, Milovanie v hrošej koži, Už zajtra, Život či titulná Cez okno. Dva roky nato vydal ďalší sólový projekt s názvom Ten čo hrával s Dežom, z ktorého sú piesne Informácia o ovzduší, Syn nosí moju tvár, Vízum do pekla aj titulná Ja som ten čo hrával s Dežom.



Jaroslav Filip bol autorom scénickej hudby k divadelným a televíznym inscenáciám, k dokumentárnym aj hraným filmom. Autorsky aj herecky sa podieľal na rozhlasových a televíznych zábavných programoch, medzi nimi Záložňa, Apropo, či televízny Telecvoking. Človek hromadného výskytu, ako ho nazval Marián Varga, zomrel v Bratislave 11. júla 2000 vo veku 51 rokov.

Zdroj: SFÚ

Jeho smrť bola okrem manželky Evy a ich troch detí ranou aj pre Dorotu Nvotovú. Ako v minulosti prezradila, roky vedela, kto je jej biologickým otcom, kým sa ho v puberte odvážila kontaktovať. Potom si užívali spoločný čas, počas ktorého zistili, že sú si dosť podobní.

Na vzájomné spoznávanie a stretávanie sa však nemali príliš veľa času. Bol im dopriaty len rok, potom Filip nečakane zomrel na masívny infarkt. „Bola to pre Dorotku strašná rana. Veľmi ťažko to znášala. Dokonca bola aj na antidepresívach, aby to celé prežila,“ prezradila v relácii Trinásta komnata Anka Šišková. Samotná Dorota dodala, že skončila u psychiatra.

Dôvod odtajnila neskôr pre markizácky Reflex. „Bolo to mesiac po smrti otca. Vzala som si diskmen a počúvala v lese jeho skladbu Za dedinou. Naraz mi preplo v hlave a podrezala som si žily,“ šokovala Nvotová.