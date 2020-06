Vyše 50 rokov staré FOTO Vondráčkovej: Helena, si to naozaj ty?!

PRAHA - Speváčka Helena Vondráčková je známa ako energická blondínka, no nie vždy nosila svoje vlasy dlhé. Ako čerstvá dvadsiatnička je na niekoľkých fotografiách zachytená s krátkym účesom a je takmer na nespoznanie.

Helena Vondráčková sa narodila 24. júna 1947. Legendárna speváčka svoje pôsobenie na hudobnej scéne odštartovala skutočne unikátne. V roku 1964 sa ako 17-ročná prihlásila do 5. ročníka súťaže Hledáme nové zpěváky, ktorá sa konala v pražskej Lucerne. Finálový večer 26. apríla 1964 vyhrala s piesňami George Gershwina Summertime a The Man I Love. Pár dní na to absolvovala aj prvé televízne vystúpenie a 3. septembra 1964 nahrala prvú skladbu s názvom Červená řeka, ktorá vyšla na malej platni vydavateľstva Supraphon.

Po maturite sa stala členkou divadla Rokoko, kde pôsobila aj s Martou Kubišovou a Václavom Neckářom. V tom čase nosila blondínka svoje vlasy ešte v krátkom účese.

Marta Kubišová a Helena Vondráčková Zdroj: CT

Zdroj: CT

So speváckym kolegom Václavom Neckářom si neskôr zahrala aj v muzikáli Šialene smutná princezná, ktorý mal premiéru na jar v roku 1968.

Zdroj: FS Barrandov

Po rozchode Golden Kids účinkovala Helena Vondráčková chvíľu sólovo, od roku 1972 potom so skupinou Strýci Luďka Švábenského. V roku 1968 získala 2. miesto na Bratislavskej lýre spolu s Waldemarom Matuškom za pieseň To se nikdo nedoví. V roku 1974 lýru vyhrala so skladbou Malovaný džbánku. Táto peseň jej priniesla úspech aj v poľských Sopotoch, kde získala cenu Grand Prix.

Voiondráčková sa uoplatnila aj ako herečka, hrala vo filmoch Příliš krásna dívka, Romance za korunu, Jen ho nechte, ať se bojí, či Kameňák 2. Do viacerých filmov nahrala piesne, hit Lásko má, já stůňu pre Noc na Karlštejne či S tebou mě baví svět s Júliusom Satinským a Zdenou Studenkovou v hlavných úlohách. Helena pre tento film z roku 1983 nahrala skladbu Sladké mámení.

Zdroj: Bonton Home Video

V moravskej Strážnici sa 28. apríla 1983 Helena Vondráčková vydala, manželom bol Hellmut Sickel, občan bývalej Nemeckej demokratickej republiky, člen známej berlínskej skupiny Kreis. Pre Helenu zložil napríklad skladbu Víc ti můžu dát jen já. V roku 2004 sa druhýkrát vydala, jej manželom je o jedenásť rokov mladší Martin Michal.