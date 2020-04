Bozkávačka mimo kamier: Tajomstvo Kelly a Steva z Beverly Hills 90210!

Jennie Garth sa narodila 3. apríla 1972. Bola najmladšia zo 7 detí a vyrastala na ranči. Túžila sa však venovať tancu a modelingu. Nakoniec mala šťastie, objavil ju lovec talentov a odišla do Los Angeles.

V 90. rokoch minulého storočia sa jej podarilo získať rolu v tínedžerskom fenoméne Beverly Hills 902 10, kde si zahrala Kelly. Úlohu však nedostala hneď na prvý raz, jej fotky vo výberovom kole údajne vyhodili do koša. No potom jej manažér zariadil stretnutie so samotným Aaronom Spellingom a klaplo to.

Na začiatku nakrúcania zažila príhodu, o ktorej sa dlho verejne nevedelo, no blondínka na ňu doteraz spomína. S Ianom Zieringom zostali priateľmi a práve pri príležitosti jeho narodenín, ktoré mal 30. marca, ju Jennie opäť vytiahla na svetlo sveta.

„Pamätáš si, keď si ma ako 16-ročnú prinútil ísť do garáže a „nacvičovať” spoločné bozkávanie? pamätáš si to??? Stále ťa milujem rovnako, ako kedysi,” napísala Garth, ktorá si Iana váži ako naozaj dobrého kamaráta.

Herečka túto príhodu zrejme prvý raz spomenula vo svojej knihe pred pár rokmi. „Bol múdry a strašne ambiciózny. Pamätám si, že v jednej z prvých epizód sme sa mali pobozkať, proste hneď, ako sme sa stretli. A on sa spýtal, či môžeme ísť do garáže toho domu, kde sme mali nakrúcať, aby sme si to nacvičili. Bola to veľmi zvláštna situácia. Samozrejme, dnes už viem, že tie bozky sa takto nenacvičujú,” napísala Jennie.

Jennie Garth hrala vo všetkých sériách a niekoľko častí dokonca aj režírovala. Neskôr si zahrala v niekoľkých ďalších seriáloch a má na konte aj nejaké filmy. Navždy však zostane spätá práve s Beverly Hills 90210.