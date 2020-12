Slávna herečka ukázala dospelú dcéru: Aha, kráska po mame!

LOS ANGELES - Hrdá mamina! Pri mene herčky Jennie Garth (48) si hádam každý spomenie na seriál s názvom Beverly Hills 90210, ktorý sa svojho času tešil veľkej popularite. Kariéra nie je to jediné, čím sa slávna blondínka môže pochváliť. Doma má krásne tri dcéry, s ktorými sa rada pýši aj na sociálnych sieťach. V týchto dňoch gratulovala prostrednej dcére Lole Ray Facinelli, z ktorej je už 18-ročná slečna.

Jennie Garth sa preslávila ako seriálová Kelly a v čase najväčšej slávy mala množstvo mužských priaznivcov. Čo sa týka lásky, prvýkrát sa vydávala v roku 1994, avšak po dvoch rokoch sa s hudobníkom Danielom B. Clarkom rozviedli. Rok na to sa blondínka dala dokopy s hercom Petrom Facinelli, ktorému porodila tri dcéry. Svoj vzťah spečatili svadbou v roku 2001, avšak v júni 2013 ich súd rozviedol

Herečkiným tretím manželom je herec David Abrams. Dvojica si v roku 2014 dohodla rande na slepo a nakoniec z toho bola láska ako hrom. V roku 2017 však ich vzťah prechádzal krízou a hovorilo sa aj o rozvode. Napokon však k sebe opäť našli cestu a rozvod odvolali.

Herečke boli vždy veľkou oporou jej milované dcéry. Najstaršia má v súčasnosti 23 rokov, najmladšia 14 a prostredná v týchto dňoch oslávila 18. narodeniny. Slávna mama jej gratulovala aj prostredníctvom Instagramu. „Ďakujem, že si mojím dievčatkom, mojim učiteľom a priateľkou. Z celého srdca ťa milujem. Klamala by som, keby som nepriznala, že pociťujem smútok z toho, že si už dospelá. Ale som veľmi hrdá na to, že som tvojou matkou a som pyšná na to, aká žena z teba vyrástla,” napísala k dcérinej fotke Jennie.

Prostredná dcéra herečky Jennie Garth v čase, keď bola malým dievčatkom. Zdroj: Instagram

Jennie Garth sa pochválila fotkou svojej 18-ročnej dcéry. Zdroj: Instagram