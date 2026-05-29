Bekim opäť rozbehne Pezinok. Charitatívny beh Run Bekim Run chce spojiť stovky ľudí pre dobrú vec

PEZINOK - Nie je to o časoch, rekordoch ani o tom, kto príde do cieľa prvý. Beh Run Bekim Run sa vracia do Pezinka s jednoduchým cieľom – spojiť ľudí a pomôcť tým, ktorí to potrebujú najviac. Po úspešnom prvom ročníku, ktorý spojil takmer 180 ľudí a vyzbieral 3290 eur pre choré deti, chce tento rok prekonať hranicu 6000 eur.

Charitatívny beh Run Bekim Run sa uskutoční 20. júna v Pezinku pred Zámkom Šimák a organizátori očakávajú približne 300 účastníkov všetkých vekových kategórií aj výkonnostných úrovní.

Podujatie nesie meno komika a moderátora Bekim Aziri, no ako sám hovorí, nie je to „beh o Bekimovi“.

„Veľa ľudí si myslí, že toto je športové podujatie. Ale pravda je, že je to skôr o ľuďoch. O tom, že sa na chvíľu zastavíme, vypneme ego a spravíme niečo dobré spolu. Úplne úprimne – je mi jedno, či niekto odbehne 11 kilometrov, príde na detský beh alebo len povzbudiť a dať si kávu. Dôležité je prísť a byť pri tom,“ hovorí Bekim.

Silným symbolom podujatia je šiltovka inšpirovaná filmom Forrest Gump, ktorú si počas minulého ročníka nasadili všetci účastníci. Vznikol tak spontánny moment spolupatričnosti, ktorý sa stal jedným z najvýraznejších vizuálov podujatia.

Minulý rok putoval celý výťažok do nadácie Pod krídlami Dominiky, ktorá pomáha zabezpečiť mobilitu pre choré deti. Tento rok poputujú peniaze organizácii OZ JUPELA, ktorá pomáha hendikepovaným ľuďom zažívať dobrodružstvo a slobodu pohybu prostredníctvom špeciálne upravených bicyklov, športových aktivít či paraglidingu.

„Ľudia s hendikepom často nemajú možnosť zažiť veci, ktoré sú pre väčšinu z nás samozrejmosťou. A práve preto nám prišlo krásne podporiť organizáciu, ktorá im tieto zážitky vracia späť. Chceme ukázať, že pomoc nemusí byť smutná – môže mať energiu, pohyb a radosť,“ dodáva Bekim.

Organizátori pripravili viacero kategórií tak, aby sa mohol zapojiť naozaj každý – od skúsených bežcov až po rodiny s deťmi či ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Program zahŕňa:

  • detský beh
  • hromadný beh na 5 km
  • hromadný beh na 11 km
  • špeciálnu hendikep kategóriu

Registrácia začína o 8:00, detský beh a hendikep kategória štartujú o 9:30, hlavné behy na 5 km a 11 km odštartujú o 10:00.

Súčasťou programu bude aj stage s DJ-om, občerstvenie, kvalitná káva, fitness snacky, aktivity pre deti a tombola o hodnotné ceny. Podujatím budú sprevádzať moderátorky rádia Expres – Viky Lancošová a Michaela Kertészová. Pred samotným štartom rozhýbe účastníkov fitness influencer Jany Landl, ktorý povedie spoločnú rozcvičku.

Registrácia je už spustená na: runbekimrun.sk

Štartovné je 20 eur pre všetky kategórie a celý výťažok poputuje na charitatívny účel.

