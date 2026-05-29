Ugrilujte si niečo nové! 3 prekvapivo ľahké recepty Jamieho Olivera

Milujete grilovačky, ale sami si na ne netrúfate? Alebo je vám váš gril už „malý“? Weber má pre vás viac, než si dokážete predstaviť a k tomu recepty Jamieho Olivera, ktoré zvládne aj začiatočník!
Grilovanie je dnes také obľúbené, že v niektorých rodinách „fičí“ od jari do jesene ako plnohodnotný doplnok klasického varenia. Na trhu je množstvo grilov, ale ktorý si vybrať a prečo? S Weberom si vyberiete presne podľa toho, kde grilujete a čo radi varíte: na balkón sa hodí elektrický Weber Lumin, na náročnejšie a väčšie prípravy sú tu plynové série Weber Spirit a Weber Genesis, na autentickú dymovú chuť kotlové grily na drevené uhlie ako Weber Master-Touch a na pomalé „low & slow“ barbecue peletové grily a udiarne Weber. Do toho prichádza aj Weber Plancha Slate – rovná horúca plocha, ktorá je ideálna na street food, raňajky a jedlá, ktoré by cez rošt prepadli.
JAMIEHO RECEPT
Skvelé jedlo na párty! Tacos s hovädzím mäsom
Recepty Jamieho Olivera zvládne aj začiatočník
Jamie Oliver je skvelý „spoluhráč“ pre Weber práve preto, že jeho štýl je ľudský a jednoduchý. Žiadne zbytočné strašenie: dobré suroviny, jasné kroky, veľa chuti. Na weber.com nájdete jeho recepty aj tipy, ktoré vám pomôžu rozšíriť repertoár – a hlavne dostať sa z rutiny, keď už nechcete robiť stále to isté.
JAMIEHO RECEPT
Klasika, ktorá proste musí byť: Grilovaný steak a rezance by Jamie Oliver
Na grile sa dá pripraviť skoro všetko
Weber je super práve v tom, že vás neuzamkne do jedného štýlu. Na Spirit či Genesis ugrilujete steak aj zeleninu, na Master-Touch zvládnete okrem klasiky aj pečenie a údenie, na peletových griloch zas dlhé pomalé pečenie, ktoré robí z rebier a brisketu úplne iný level jedla. A pri planchi Slate sa do hry dostávajú smash burgre s chrumkavými okrajmi, krevety, palacinky či volské oká – jednoducho veci, ktoré chcete robiť rýchlo, čisto a bez straty surovín medzi roštami.
Príslušenstvo, ktoré gril posunie ďalej
Veľká výhoda Weberu je ekosystém doplnkov, vďaka ktorému si gril viete postupne „upgradovať“. Pizza kameň, wok, roteséria, košíky na zeleninu, plancha vložky, stojany na hydinu či šikovný systém Weber Works (príprava, odkladanie, organizácia pri grile) – vďaka tomu sa z jedného grilu môže stať vonkajšia kuchyňa a vy nemusíte stále kupovať nový model, len si dopĺňate to, čo vás začne baviť.
JAMIEHO RECEPT
Zvonka chrumkavé, vnútri jemné a šťavnaté: Epické šťavnaté bravčové karé by Jamie Oliver
Smart pomocníci, keď nechcete hádať „je to hotové?“
Najväčší stres pri grilovaní býva timing. Weber má smart riešenia Weber Connect, sondy a upozornenia, ktoré vám pomáhajú sledovať teplotu a pripravenosť jedla na vašom mobile. Výsledok je jednoduchý: menej otvárania poklopu, pri ktorom uniká teplota, menej improvizácie a viac istoty najmä pri väčších kusoch mäsa alebo keď grilujete pre hostí a chcete sa pri tom aj rozprávať, nielen „strážiť gril“.
- reklamná správa -