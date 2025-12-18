Štvrtok18. december 2025, meniny má Sláva, Slávka, zajtra Judita

Jeden nákup, veľká pomoc. Aj vy ste mohli pomôcť rodinám prežiť Vianoce spolu

Kaufland dlhodobo podporuje rodiny, ktoré ohrozuje strata bývania PR článok Zobraziť galériu (4)
Kaufland dlhodobo podporuje rodiny, ktoré ohrozuje strata bývania (Zdroj: Kaufland)
© Zoznam/ © Zoznam/

Život nie je rozprávka. Ak by bol, všetky deti by chodili po svete so širokým úsmevom. Mnohé si však si sebou nesú ťažký príbeh a pod stromček si želajú jediné, nestratiť strechou nad hlavou. Kúpou adventného kalendára s Mackom Dobroočkom v Kauflande ste možno aj vy prispeli k tomu, že stovky rodín v núdzi ostanú spolu. A nielen na Vianoce.

Šťastné konce, ktoré na nás počas vianočných sviatkov vyskakujú z televízie, často berieme ako samozrejmosť. Realita je však často na míle vzdialená a príliš mnoho slovenských detí sa namiesto do rozprávky budí do boľavej reality.

Každý rok príde o rodinné zázemie viac ako tisíc detí a mladistvých

Rodičov, ktorí im napriek snahe nedokážu zabezpečiť stabilné bývanie, na Slovensku neustále pribúda. Dôsledky pandémie, rastúce ceny a ďalšie náročné životné okolnosti spôsobujú, že strata bývania hrozí každej tretej rodine. Najsilnejší strach prežívajú rodičia samoživitelia a mnohopočetné rodiny. Predstava, že spolu s bývaním stratia aj svoje deti, je doslova ich každodennou nočnou morou.

Deti patria na Slovensku medzi najzraniteľnejšie skupiny ohrozené chudobou
Zobraziť galériu (4)
Deti patria na Slovensku medzi najzraniteľnejšie skupiny ohrozené chudobou  (Zdroj: Kaufland)

Malý nákup, veľká pomoc

Aby sa rodinám v ťažkej finančnej situácii spalo o čosi ľahšie, Kaufland im už siedmy rok aj s pomocou svojich zákazníkov podáva pomocnú ruku. Patríte k nim aj vy? Ak ste si v novembri alebo v decembri v ktorejkoľvek predajni Kaufland na Slovensku kúpili adventný kalendár s Mackom Dobroočkom, vyčarili ste úsmev nielen u vás doma.

Vďaka adventnému kalendáru sa budú môcť usmievať aj tí, ktorým váš nákup možno zachránil strechu nad hlavou. Kaufland z každého predaného kusa podporí občianske združenie Spoločnosť priateľov detí z detských domov Úsmev ako dar, ktoré už vyše tridsať rokov pomáha rodinám ohrozeným stratou bývania. Tento rok sa vďaka charitatívnemu projektu „Darujte úsmev 2x“ vyzbieralo úctyhodných 25-tisíc eur.

Okrem finančnej pomoci rodinám sa podarilo dosiahnuť ešte niečo dôležitejšie. Mať pocit domova nielen na Vianoce, ale každý deň v roku, je totiž na nezaplatenie. "Pomoc, ktorú každý deň poskytujeme rodičom a ich deťom, je nesmierne dôležitá.  Veríme, že vzájomná podpora a spoločné úsilie Kauflandu a Úsmevu ako dar  nám pomôžu vyjsť z ťažkých období a postavíme tieto rodiny na vlastné nohy. Každý z nás môže prinášať svetlo, pokoj a nádej do životov tých, ktorí to v neľahkej situácii potrebujú, niekedy hoci aj malým nákupom," hovorí výkonný riaditeľ občianskeho združenia Štefan Adamjak. 

Príbeh Macka Dobroočka si môžete vypočuť na webe Kauflandu
Zobraziť galériu (4)
Príbeh Macka Dobroočka si môžete vypočuť na webe Kauflandu  (Zdroj: Kaufland)

Kaufland daroval úsmev už po siedmy raz

Známy predajca potravín doteraz podporil rodiny v ťažkej životnej situácii celkovou sumou 140 000 eur. Adventný kalendár od Kauflandu je už sedem rokov viac než len sladké čokoládové prekvapenie.  "Stal sa symbolom pomoci, ktorá prináša radosť nielen deťom našich zákazníkov, ale aj rodinám v zložitej situácii. Tešíme sa, že u nás nakupujú ľudia s otvoreným srdcom, ktorí neváhajú vložiť si do košíka aj tento kalendár a podajú tak pomocnú ruku niekomu, koho možno nikdy nestretnú. Dokazujú, že dobro sa dokáže šíriť ďalej, to je pre nás ten najväčší vianočný zázrak,“ hovorí Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Darované financie vnímajú ako zázrak mnohé rodiny, ktoré zápasia o svoj domov

Jednou z nich je trojgeneračná rodina z východného Slovenska – stará mama, mama a tínedžerka s ľahším mentálnym postihnutím. Po tom, čo sa starej mame zhoršil zdravotný stav a musela prestať pracovať, rodina prišla o malý, no podstatný zdroj príjmu. Každý mesiac rodina stojí pred rovnakou otázkou, z čoho zaplatia podnájom. Práve pre takéto rodiny predstavuje pomoc Kauflandu a Úsmevu ako dar skutočnú nádej, že o svoj domov neprídu.

Chuť  pomáhať aj tento rok spojila Úsmev ako dar, Kaufland a jeho zákazníkov, ktorí neodišli od stojanu s kalendárom Macka Dobroočka s prázdnymi rukami. Symbolický šek so sumou 25-tisíc eur si Štefan Adamjak prevzal priamo na pódiu benefičného galavečera Mikuláš s Úsmevom, ktorí ste mohli vidieť na TURBO TV 7. decembra v premiére, a 14. decembra 2025 v repríze. Ak máte chuť na dobré skutky a predvianočnú atmosféru, záznam nájdete na YouTube kanáli Kaufland Detský festival.

Súčasťou galavečera bolo aj odovzdanie šeku, celý záznam nájdete na detskyfest.sk
Zobraziť galériu (4)
Súčasťou galavečera bolo aj odovzdanie šeku, celý záznam nájdete na detskyfest.sk  (Zdroj: Kaufland)

