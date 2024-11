Boráros víťazne po druhom večeri HELL Boxing Kings

(Zdroj: HELL Boxing Kings)

Večer začal pôsobivým víťazstvom Juraj Bóna zo Slovenska, ktorý je trojnásobným mládežníckym majstrom Slovenska. V tvrdom štvorkolovom zápase proti Ľubošovi Šormovi z Českej republiky, Bóna predviedol svoju odolnosť a technické zručnosti, a vybojoval si miesto v semifinále. Vzrušenie pokračovalo, keď Manikas z Grécka ovládol svoj zápas a zabezpečil si TKO v druhom kole nad Serbanom z Rumunska. Manikas kontroloval boj od začiatku do konca, ku všetkému bol jeho súper zakrvavený a nemohol pokračovať v zápase. Chorvátska influencerka a zdravotná sestra Ela Jerković zažiarila vo svojom turnajovom debute a priniesla rozhodujúce víťazstvo nad Ahmadovou z Azerbajdžanu. V jednom z najintenzívnejších zápasov večera sa potom Bogdan Juratoni z Rumunska stretol s Rasimom Chobanlim tiež z Azerbajdžanu. Obaja bojovníci preukázali svoje výnimočné skúsenosti a zručnosti, ale bol to práve Juratoni, kto po štyroch tesných kolách zvíťazil, čím pridal ďalšie ocenenie k svojej už aj tak pôsobivej kariére. Dav bol vyburcovaný emocionálnym zápasom celebrít, keď Bulhar Stratimir Georgiev porazil Salimova z Azerbajdžanu. Georgievovo odhodlanie a vynikajúca forma elektrizovali arénu a priniesli mu ťažko vybojované víťazstvo.

Zobraziť galériu (4) (Zdroj: HELL Boxing Kings)

Maďarsko oslavovalo až dve víťazstvá. István Bernáth, známy ako "Hammer", si tesne zabezpečil miesto v semifinále víťazstvom nad Vladanom Babičom zo Srbska v súboji ťažkej váhy, a svojho súpera porazil najtesnejším rozdielom. Medzitým maďarský bojovník Csiki postúpil do ďalšieho kola po tom, čo jeho slovenský súper Katona utrpel zranenie na samom začiatku zápasu, čo malo za následok predčasné prerušenie a zabezpečenie Csikiho postupu na turnaji. Večer sa skončil nezabudnuteľným zápasom celebrít. Slovenská MMA hviezda Gábor Boráros, prezývaný "The Punisher", sa vrátil do ringu a postavil sa proti maďarskej wrestlingovej legende Sándorovi Bárdosimu. Boráros podal dominantný výkon, zasadil silné údery, ktoré dostali v druhom kole Bárdosiho na kolená.

Zobraziť galériu (4) (Zdroj: HELL Boxing Kings)

Od silných knokautov až po ťažko vybojované víťazstvá. Nedeľná noc ukázala, prečo HELL Boxing Kings priťahuje pozornosť fanúšikov z celej Európy. Tento prelomový turnaj je ešte stále na svojom začiatku a ďalšie vzrušenie sa očakáva s blížiacim sa semifinále, a následne vo veľkom finále. Nasledujúci večer je naplánovaný na 24. novembra s ďalším kolom výnimočných bojovníkov.