Z extrému do extrému? Bráňte sa!

Keď vás stále láka nad zmenami počasia a ich vplyvom na zdravie mávnuť rukou, odporúčame vám nerobiť to. To, že sa dramaticky mení prostredie, v ktorom žijeme, má na nás veľký vplyv.

Extrémne teplé a suché leto vystriedala náhla tlaková níž. Tá okrem rapídneho ochladenia priniesla aj skazu v podobe intenzívnych zrážok, ktoré sa neskôr premietli do povodní. Tieto zmeny sa podpísali škodou nielen na majetku, ale aj na zdraví. Ide pri tom o zmeny, na ktoré sa budeme musieť skôr či neskôr adaptovať. Nečakané výkyvy počasia totiž neznáša zle len príroda. O nič lepšie na tom nie sme ani my, ľudia, naša imunita a zdravie.

Rok 2023 bol právom označený za najteplejší rok v doterajšej histórii meraní. Rok 2024 podľa Copernicus Climate Change Service už teraz získal prvenstvo v kategórií najhorúcejšie leto. Dostupné dáta tak predpovedajú, že sa titul najteplejšieho roka v histórií zmení už druhýkrát v tesnom slede po sebe. Tu opäť pripomíname, že na meniaci sa charakter počasia sa musí nevyhnutne naladiť aj naša obranyschopnosť, ktorá je denne vystavovaná novým a novým patogénnym vplyvom. Keď sme si chceli verifikovať, či to s tými zmenami príliš nedramatizujeme, narazili sme na čerstvú správu, že aktuálne nasnežilo v južnej Afrike...

Ako vplývajú zmeny na život a zdravie ľudí?

Extrémne výkyvy počasia dokážu zreteľne a zväčša negatívne ovplyvniť naše okolie – máte pocit, že sa nás to bytostne netýka? Práveže áno. Zmenené prostredie vytvára podmienky, ktoré môžu byť potenciálne škodlivé pre ľudské zdravie a aj keď nie je dopad okamžitý, z dlhodobého hľadiska kladie vyššie nároky na imunitu. Už zvýšené teploty sú rizikové pre osoby nad 65 rokov, ľudí s nadváhou, či kardio-vaskulárnymi problémami. Riziko dehydratácie, úpalu či prehriatia, strieda iritácia pokožky spôsobená zvýšeným UV žiarením. Teplota ako taká dokáže preukázateľne ovplyvniť aj dĺžku života, načo upozornil začiatkom roka spravodajský portál Forbes. To v týchto k jeseni sa schyľujúcich dňoch pripomíname len na zahriatie. Aby vám nezostalo až príliš teplo, predstavte si to v číslach. Jedna z najnovších štúdií časopisu PLOS Climate tvrdí, že zmeny v predpokladanej dĺžke života sa môžu vplyvom zvyšujúcich sa teplôt skrátiť už o 6 mesiacov. Netreba na to žiadne rapídne zmeny, bavíme sa o zmene o 1° C.

Meniace sa prostredie nemusí vyhovovať ľudskému telu, no existujú organizmy, ktorým zmeny počasia veľmi prospievajú. Na naše nešťastie táto situácia ohromne vyhovuje práve prenášačom rôznych ochorení, pre ktorých teplejšia klíma otvorila a rozšírila hranice ich pôsobenia. Našim cieľom nie je prebúdzať neopodstatnenú paranoju, no pri váhaní s prevenciou rôznych ochorení by ste mali do úvahy zobrať aj tieto fakty. S postupným prechodom na chladnejšie jesenné podnebie sa tak opäť treba o niečo intenzívnejšie postarať aj o svoje zdravie. Obzvlášť s narastajúcim rizikom výskytu vírusových ochorení, ku ktorým sa opäť pripája aj covid.

Čo pre seba môžete urobiť?

Premenlivý charakter jesenného počasia dokáže oslabiť imunitu, ale aj narušiť kvalitu spánku či ovplyvniť zmeny v hormonálnom systéme. Dobrou radou je preto nezanedbávať spánok a dbať predovšetkým na jeho dĺžku. Odsledujte si aj dostatok pohybu. Stačí, ak navýšite počet krokov. Pravidelné prechádzanie sa môže mať vplyv aj na zníženie hladiny stresu. Dbajte aj na kvalitu stravy. Aj keď občasný fast food alebo food fest nezaškodí, zamerajte sa na potraviny, ktoré svojou nutričnou hodnotou prospejú aj vašej imunite. Reč je o dostatku zeleniny a ovocia, orechov, mliečnych výrobkov a vajec. Doprajte si aj ryby – ak sa vám to nepodarí 2-3 x týždenne, čo sa odporúča, tak ju zaraďte do jedálnička aspoň raz v týždni kvôli omega 3 mastným kyselinám a vitamínu D. Práve toho je v mesiacoch, kde hrajú prím zamračené jesenné dni stále menej. Veľkým plusom je aj jeho pozitívny dopad na vaše duševné zdravie. Na déčko tak nezabúdajte ani počas zimného obdobia. Dobrým pomocníkom v premenlivom jesennom období je aj vitamín C, ktorý chráni biele krvinky, zmierňuje príznaky prechladnutia a je veľmi silným antioxidantom. Priamo tak podporuje vašu imunitu.

Maxi Vita Vitamín C a Vitamín D

Sezónny aj celoroční pomocníci pre zdravie a krásu

Vitamín C výrazne a pozitívne zasahuje do takého množstva procesov v tele, ktoré si s týmto silným antioxidantom spojí len málokto. Vedeli ste, že sa stará okrem obligátneho posilňovania imunity a prevencie pred vírusovými ochoreniami aj o stav kostí, šliach, pokožky a ďasien? Nemalú úlohu zohráva aj pri vstrebávaní železa. Okrem pevného zdravia vám môže zlepšiť aj kvalitu vlasov, nechtov a pokožky. Na druhej strane, vitamín D zohráva dôležitú úlohu pri metabolizme vápnika a fosforu. Pozitívne ovplyvňuje kondíciu vašich kostí, zubov, svalov a funkciu nervového či kardiovaskulárneho systému. Vďaka jeho jedinečným vlastnostiam je schopný regulovať delenie buniek a má preukázateľný protirakovinový účinok. Vitamíny C a D sú dvojicou, ktorá vás bezpečne prevedie obdobím vírusov a premenlivého počasia. Vyskúšajte aj vy Maxi Vita Vitamín C + zinok a Maxi Vita Vitamín D3 a doprajte si ničím nerušenú jeseň.

