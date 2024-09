Husľová šou mladej a talentovanej Martiny Výbohovej vám prinesie večer plný emócií aj s jej hosťami

(Zdroj: Archív MATHIA)

Táto talentovaná huslistka, známa svojou schopnosťou prepojiť historické melódie s dnešným rytmom a energiou, prináša jedinečný hudobný zážitok. Má dar na vytvorenie originálneho a rôznorodého playlistu, ktorý odzneje na koncerte v meste Sabinov 17.10 a v Poprade 18.10. Jej hostia sú Martin Gyimesi, operný spevák národného divadla a taktiež predstaviteľ Karola Duchoňa v najúspešnejšom muzikáli “Na srdci mi hraj”. Takisto sa môžete tešiť na krásne vystúpenie Vertigo.

“Jedny husle na Slovensku sú, rada prinesiem aj ja jedny a dám do nich jemnosť, ženskosť, pozitívnu emóciu a pre ľudí aj zimomriavky či úsmev na perách”

“Bola som súčasťou šou Československo má talent, za túto skúsenosť ďakujem, teraz sa len chytiť možnosti žiť si svoj sen s husľami pre ľudí.” Vyznala sa Martina Výbohová – Mathia

Jej hosťom bude aj Martin Gyimesi, ktorý s Martinkou už neraz vystupoval s krásnymi skladbami ako Il mondo, či Amazin grace.

Veľmi rád vystupujem s Martinkou, lebo si myslím, že má talent a dobre sa mi pri nej spieva. Pre hostí na jej koncertoch dám rád aj niečo z našich “Duchoňoviek” čo sa ľuďom páči, prezradil Martin Gyimesi o spolupráci.

“Vertigo je krásny project, ktorý sa k husliam hodí a obohatí tak tento koncert. Ako povedala Maťa, jedny husle tu sú, ale aj naše husle sú tu” s úsmevom na perách poznamenal Miroslav Buľovský, ktorý stojí za projektom Hudba bez bariér a teraz aj za Martinou Výbohovou.

Tešíme sa na vás!

MATHIA, vlastným menom Martina Výbohová. pochádza z Banskej Bystrice. Od šiestich rokov študovala hru na husliach a klavíri. Prvý kontakt s hudobnými nástrojmi získala na ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave, neskôr sa stala mimoriadnou žiačkou konzervatória, ktoré následne absolvovala konzervatórium v triede Pavla Bogacza. Medzi jej najvýznamnejšie úspechy patrí absolútne víťazstvo medzinárodnej súťaže Prešporský Paganini v roku 2012 a 3. mieste na medzinárodnej súťaži Talents for Europe v 2015. V roku 2018 bola oslovená na spolupráci projektu Talent v hudbe so Slovenským komorným orchestrom, ktorý bol v kooperácii s Daliborom Karvayom. Po štúdiu konzervatória sa prihlásila do show Československo má talent 2021.

