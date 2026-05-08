Piatok8. máj 2026, meniny má Ingrida, zajtra Roland

Gašpar navrhuje zmeny pre SBS: Preukazy by sa po novom mohli vydávať aj bez opakovania skúšok

Tibor Gašpar
Tibor Gašpar (Zdroj: Topky/ Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Postup pri skončení platnosti preukazu odbornej spôsobilosti, teda po desiatich rokoch, by sa mohol upraviť. Pre vydanie nového preukazu by už nemuselo byť potrebné urobiť skúšku, ak by žiadateľ spĺňal vymedzené podmienky. Vyplýva to z návrhu novely zákona o súkromnej bezpečnosti, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložil podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD).

Skúšku typu S a typu P a ani odbornú prípravu by po novom nemusela vykonať osoba, ktorej končí platnosť preukazu odbornej spôsobilosti (po desiatich rokoch), ak by splnila podmienky, ktoré určuje zákon. Ide o vzdelanie v študijnom odbore v oblasti bezpečnostných služieb a najmenej päťročnú bezpečnostnú prax v ozbrojenom bezpečnostnom zbore alebo byť príslušníkom ozbrojeného bezpečnostného zboru najmenej 15 rokov. Medzi podmienky tiež patrí to, ak by osoba mala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo špecializované policajné vzdelanie a najmenej päťročnú bezpečnostnú prax v ozbrojenom bezpečnostnom zbore.

Nový preukaz odbornej spôsobilosti na ďalších desať rokov by sa vydával na základe žiadosti danej osoby.

Viac o téme: NovelaPreukazSBSTibor GašparNárodná rada (NR) SROdborná spôsobilosť
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Chovanec otvoril tému: Fico
Chovanec otvoril tému: Fico môže v Moskve odovzdať odkazy Zelenského priamo Putinovi
Domáce
Opozícia ostro útočí na
Opozícia ostro útočí na Suskovu novelu: Je to pokus zachrániť Gašpara a Bödöra pred spravodlivosťou
Domáce
Robert Fico
Sú známe DETAILY cesty Fica do Moskvy! Blanár prezradil, S KÝM pôjde premiér do Ruska
Domáce
Ján Richter
Smer-SD nedopustí v tomto volebnom období zmenu 13. dôchodku, uviedol Richter
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Samuel Migaľ bude kandidovať na post predsedu PSK
Samuel Migaľ bude kandidovať na post predsedu PSK
Správy
Zuzana Vačková sa s divákmi šou Na správnej ceste podelila o netradičný cestovateľský zážitok
Zuzana Vačková sa s divákmi šou Na správnej ceste podelila o netradičný cestovateľský zážitok
Prominenti
Tréner Komárna František Ogurčák po zisku majstrovského titulu
Tréner Komárna František Ogurčák po zisku majstrovského titulu
Zoznam TV

Domáce správy

Šialená jazda na R7:
Šialená jazda na R7: Vodičovi na tachometri namerali 217 km/h! Maximálnu rýchlosť prekročil o 87 kilometrov
Domáce
ROZHOVOR Šéf zdravotnej poisťovne Dôvera
Štátne nemocnice dostávajú zaplatené aj za to, čo neurobia! Ostré slová šéfa Dôvery: Pre TOTO pacienti čakajú mesiace
Domáce
Škandál v Trenčíne! Polícia
Škandál v Trenčíne! Polícia zastavila diaľkový autobus plný ľudí: Vodič nafúkal takmer pol promile
Domáce
V Prešove vykradli dve autá aj kancelárie: Páchateľ ukradol tisíce eur a doklady
V Prešove vykradli dve autá aj kancelárie: Páchateľ ukradol tisíce eur a doklady
Prešov

Zahraničné

FOTO V Černobyle vypukol MOHUTNÝ
V Černobyle vypukol MOHUTNÝ požiar: Rýchlo sa šíri, v zóne vylúčenia hrozia VÝBUCHY mín!
Zahraničné
FOTO HRÔZA na diaľnici! Brutálny
HRÔZA na diaľnici! Brutálny náraz do kamióna zachytilo VIDEO, strechu BMW odtrhlo ako papier
Zahraničné
Volodymyr Zelenskyj
MIMORIADNY ONLINE Masívny nálet na Moskvu: Rusi hlásia zostrelenie stovky dronov! Útoky zasiahli aj rafinériu
Zahraničné
Výbuch sopky v Indonézii:
Výbuch sopky v Indonézii: Po erupcii hľadajú 20 turistov! Dym stúpa do výšky desať KILOMETROV
Zahraničné

Prominenti

Krst albumu speváčky Jadranky.
Desivý pád herečky Maji Velšicovej: Pomliaždeniny a monokle... Skrývala ukrutné bolesti!
Domáci prominenti
Sexuálny predátor Jeffrey Epstein
Pomsta za Epsteina? Zhýralého princa Andrewa napadol muž maskovaný v lyžiarskej kukle!
Zahraniční prominenti
Krst albumu speváčky Jadranky.
Šokujúca novinka Jadranky: Zásnuby tesne pred 60-tkou!
Domáci prominenti
Bonnie Tyler
Legendárna speváčka po vážnej operácii: Stav sa jej náhle zhoršil... Skončila v kóme!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Zabudnite na auto: Tieto
Zabudnite na auto: Tieto európske ostrovy spoznáte najlepšie na bicykli alebo pešo
dromedar.sk
Košeľa na stoličke namiesto
Košeľa na stoličke namiesto v skrini: Aj vy nachádzate doma neporiadok? Psychológovia poznajú príčinu
Zaujímavosti
Stačí päť minút: Správne
Stačí päť minút: Správne čistenie zubov vás ochráni pred 50 chorobami! Dôležitá je aj zubná niť
Zaujímavosti
Ingrid Honkalová
Bývalá vedkyňa NASA šokuje: Trikrát bola na druhom svete! Zažila niečo úžasné, odvtedy sa smrti nebojí
Zaujímavosti

Dobré správy

Nová atrakcia Rotonda vo
Nové atrakcie, ktoré dostanú aj Slovákov: Trúfli by ste si na ne?
plnielanu.sk
Vyhrať môžete aj vy
Každý mesiac až 4 000 eur počas desiatich rokov? Populárna lotéria prináša novinku
Domáce
Zdroj: Getty Images
Je to možné aj bez alkoholu? Slováci začínajú s týmto novým trendom
hashtag.sk
Blíži sa Deň matiek
Veľký sviatok sa blíži: Toto kupujú Slováci, ktorí nechcú minúť veľa
Domáce

Ekonomika

Štát vám prezradí očakávaný dôchodok: Ako čítať nové dôchodkové prognózy? (otázky a odpovede)
Štát vám prezradí očakávaný dôchodok: Ako čítať nové dôchodkové prognózy? (otázky a odpovede)
Chystáte sa v piatok na nákup? Pozor na zmeny v otváracích hodinách! Takto budú 8. mája fungovať reťazce (prehľad)
Chystáte sa v piatok na nákup? Pozor na zmeny v otváracích hodinách! Takto budú 8. mája fungovať reťazce (prehľad)
Trumpovi došla trpezlivosť: Slovenský eurokomisár Šefčovič v centre napätia, ktoré môže potopiť náš autopriemysel!
Trumpovi došla trpezlivosť: Slovenský eurokomisár Šefčovič v centre napätia, ktoré môže potopiť náš autopriemysel!
Symbolické gesto alebo záchrana rozpočtu? Pozrite sa, koľko ľudí by mohlo prísť o 13. dôchodok!
Symbolické gesto alebo záchrana rozpočtu? Pozrite sa, koľko ľudí by mohlo prísť o 13. dôchodok!

Šport

Po hádke v šatni Realu skončil v nemocnici s tržnou ranou, Valverde prehovoril: Niekto za tým stojí
Po hádke v šatni Realu skončil v nemocnici s tržnou ranou, Valverde prehovoril: Niekto za tým stojí
La Liga
Špionáž? Strelcov klub obvinil súpera zo zakázaného prečinu a spustil vyšetrovanie
Špionáž? Strelcov klub obvinil súpera zo zakázaného prečinu a spustil vyšetrovanie
Anglicko
V Reale to vybuchlo: Bitka v šatni poslala kapitána do nemocnice a viac si nezahrá, hráči nekomunikujú
V Reale to vybuchlo: Bitka v šatni poslala kapitána do nemocnice a viac si nezahrá, hráči nekomunikujú
La Liga
Skvelá správa pre čerstvého majstra z Nitry: Slovenský šampión sa vracia do Ligy majstrov!
Skvelá správa pre čerstvého majstra z Nitry: Slovenský šampión sa vracia do Ligy majstrov!
Európa

Auto-moto

Na Záhorí sa začína oprava úseku cesty I. triedy
Na Záhorí sa začína oprava úseku cesty I. triedy
Doprava
BYD uvádza na slovenský trh dva nové modely. Oba SUV, každý s iným pohonom aj cenou
BYD uvádza na slovenský trh dva nové modely. Oba SUV, každý s iným pohonom aj cenou
Predstavujeme
Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
Minulý rok 1 milión predražených známok cez neoficiálne weby
Doprava
TEST: Renault 4 - aby elektromobily neboli nudné
TEST: Renault 4 - aby elektromobily neboli nudné
Klasické testy

Kariéra a motivácia

8. máj: Deň, ktorý sa stal pre firmy administratívnou nočnou morou
8. máj: Deň, ktorý sa stal pre firmy administratívnou nočnou morou
Práca a voľný čas
Nočné zmeny a biorytmus: Ako oklamať telo, aby ste po nočnej skutočne zaspali?
Nočné zmeny a biorytmus: Ako oklamať telo, aby ste po nočnej skutočne zaspali?
Rady, tipy a triky
Umenie, kultúra a kreativita: Pozrite sa, aké unikátne pozície sú práve voľné na Slovensku aj v zahraničí
Umenie, kultúra a kreativita: Pozrite sa, aké unikátne pozície sú práve voľné na Slovensku aj v zahraničí
Zaujímavé pracovné ponuky
Viac než len výplata: Spôsoby, ako byť v práci skutočne šťastnejší
Viac než len výplata: Spôsoby, ako byť v práci skutočne šťastnejší
Motivácia a produktivita

Varenie a recepty

Máte doma tvaroh a jahody? Dajte šancu týmto knedličkám, ktoré sú hotové do 7 minút.
Máte doma tvaroh a jahody? Dajte šancu týmto knedličkám, ktoré sú hotové do 7 minút.
Legendárny krémeš TATRY z odpaľovaného cesta. Jeden plech vám nebude stačiť.
Legendárny krémeš TATRY z odpaľovaného cesta. Jeden plech vám nebude stačiť.
Púpava: Sirup a med je nuda. 6 spôsobov, ako púpavu využiť v kuchyni
Púpava: Sirup a med je nuda. 6 spôsobov, ako púpavu využiť v kuchyni
Rady a tipy
Ranný nápoj: Čo sa stane s vašim telom, ak zajtra ráno vymeníte kávu za toto?
Ranný nápoj: Čo sa stane s vašim telom, ak zajtra ráno vymeníte kávu za toto?
Rady a tipy

Technológie

Plastový odpad nemusí skončiť len na skládke. Vedci ukázali, ako z neho pomocou slnka vyrobiť čisté palivo
Plastový odpad nemusí skončiť len na skládke. Vedci ukázali, ako z neho pomocou slnka vyrobiť čisté palivo
Technológie
Google zásadne zmení výsledky vyhľadávania. AI ti odpovie skôr, než otvoríš web, no pre vydavateľov to môže byť problém. Takto to bude fungovať
Google zásadne zmení výsledky vyhľadávania. AI ti odpovie skôr, než otvoríš web, no pre vydavateľov to môže byť problém. Takto to bude fungovať
Aplikácie a hry
USA udreli pri Hormuzskom prielive. Irán tvrdí, že odpálil rakety na americké torpédoborce, Washington hlási zničené ciele
USA udreli pri Hormuzskom prielive. Irán tvrdí, že odpálil rakety na americké torpédoborce, Washington hlási zničené ciele
Moderná vojna a konflikty
VIDEO: Američania ukázali muníciu BRAKER, ničivú bunker-buster hlavicu, ktorú môže niesť obyčajný dron
VIDEO: Američania ukázali muníciu BRAKER, ničivú bunker-buster hlavicu, ktorú môže niesť obyčajný dron
Armádne technológie

Bývanie

Praktickosť tu dotiahli do dokonalosti! Tento byt má len 19 m2, ale zmestili tu aj veľkú posteľ, čo sa nesklápa
Praktickosť tu dotiahli do dokonalosti! Tento byt má len 19 m2, ale zmestili tu aj veľkú posteľ, čo sa nesklápa
Na tieto veci si v spálni dajte pozor, môžu vám kaziť spánok. Čo dokáže ovplyvniť, ako dobre si oddýchneme?
Na tieto veci si v spálni dajte pozor, môžu vám kaziť spánok. Čo dokáže ovplyvniť, ako dobre si oddýchneme?
Hneď by ste spoznali, že je iný ako ostatné. Za kamennými múrmi je skromný domov, majiteľ si ho mení sám už 23 rokov
Hneď by ste spoznali, že je iný ako ostatné. Za kamennými múrmi je skromný domov, majiteľ si ho mení sám už 23 rokov
Bol zastaralý a už roky sme ho zavrhovali. Trend kobercov, ktorý si mnohí ešte pamätajú z minulosti, sa k nám zasa vracia
Bol zastaralý a už roky sme ho zavrhovali. Trend kobercov, ktorý si mnohí ešte pamätajú z minulosti, sa k nám zasa vracia

Pre kutilov

Ako bezpečne a efektívne nainštalovať komín v drevenej chatke, aby ste sa vyhli problémom
Ako bezpečne a efektívne nainštalovať komín v drevenej chatke, aby ste sa vyhli problémom
Stavba domu
Polievajte s rozumom aj počas suchého mája: Jednoduchá úprava závlahy zachráni tretinu vody
Polievajte s rozumom aj počas suchého mája: Jednoduchá úprava závlahy zachráni tretinu vody
Záhrada
Máte už muškáty v hrantíkoch? Urobte teraz tieto 3 kroky, aby ste mali v júni záplavu kvetov
Máte už muškáty v hrantíkoch? Urobte teraz tieto 3 kroky, aby ste mali v júni záplavu kvetov
Záhrada
Budú vaše čučoriedky sladké a veľké? Ak v máji neurobíte toto, zostanú im len listy
Budú vaše čučoriedky sladké a veľké? Ak v máji neurobíte toto, zostanú im len listy
Zelenina a ovocie

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Žiadne selfie, podpisy ani spontánnosť: Prekvapí vás, čo všetko majú členovia monarchie zakázané na verejnosti
Zahraničné celebrity
Žiadne selfie, podpisy ani spontánnosť: Prekvapí vás, čo všetko majú členovia monarchie zakázané na verejnosti
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
V Černobyle vypukol MOHUTNÝ
Zahraničné
V Černobyle vypukol MOHUTNÝ požiar: Rýchlo sa šíri, v zóne vylúčenia hrozia VÝBUCHY mín!
Šéf zdravotnej poisťovne Dôvera
Domáce
Štátne nemocnice dostávajú zaplatené aj za to, čo neurobia! Ostré slová šéfa Dôvery: Pre TOTO pacienti čakajú mesiace
Starosta varuje obyvateľov pred
Domáce
Starosta varuje obyvateľov pred šelmami: FOTO Pri obci videli VLKY!
HRÔZA na diaľnici! Brutálny
Zahraničné
HRÔZA na diaľnici! Brutálny náraz do kamióna zachytilo VIDEO, strechu BMW odtrhlo ako papier

Ďalšie zo Zoznamu