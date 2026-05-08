Šutaj Eštok opäť rozhodol o dočasnom pozbavení štátnej služby policajta Ďurka

BRATISLAVA - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) opäť rozhodol o dočasnom pozbavení štátnej služby policajta Pavla Ďurku, ktorý pôsobil ako vyšetrovateľ Policajného zboru. Dôvodom je nové obvinenie z marca tohto roka, podľa ktorého je Ďurka stíhaný pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa a zločin vydierania. Oba skutky sa mal dopustiť ako vyšetrovateľ, teda priamo pri výkone svojich služobných povinností.
Podľa ministerstva vnútra ide o situáciu, v ktorej zákon prikazuje konať jednoznačne. „Za takýchto okolností zákon o služobnom pomere policajtov priamo prikazuje pristúpiť k vydaniu dočasného opatrenia, a to v prípade akéhokoľvek policajta,“ uvádza tlačový odbor v stanovisku.
Rezort vnútra zdôrazňuje, že ponechať policajta s takýmto obvinením vo výkone by bolo neprijateľné. „Bolo by v rozpore s ochranou dôvery občanov v právny štát, ak by vyšetrovateľ dôvodne podozrivý zo závažnej trestnej činnosti mohol voči iným osobám vystupovať z pozície orgánu činného v trestnom konaní,“ uvádza ministerstvo.
Podľa stanoviska by jeho ďalšie pôsobenie „ohrozovalo dôležitý záujem štátnej služby, ktorým je najmä zákonnosť vyšetrovania trestných činov“.
Status chráneného oznamovateľa nehrá rolu
Ministerstvo reagovalo aj na skutočnosť, že Ďurka má postavenie chráneného oznamovateľa. Podľa rezortu to nemá žiadny vplyv na postup v prípade dôvodného podozrenia zo spáchania trestného činu.
„Skutočnosť, že tento policajt má postavenie chráneného oznamovateľa, nemôže ospravedlniť existenciu dôvodného podozrenia z jeho trestnej činnosti,“ uvádza ministerstvo a pripomína rozhodnutie Ústavného súdu SR: „Zo žiadneho ustanovenia zákona o ochrane oznamovateľov nemožno vyvodiť, že bol prijatý s cieľom poskytovať ochranu trestne stíhaným osobám.“
Ministerstvo zdôrazňuje, že rovnaký postup sa uplatňuje voči všetkým policajtom, ktorí čelia obvineniu z úmyselného trestného činu. Dočasné pozbavenie služby bude trvať maximálne šesť mesiacov, čo je zákonom stanovená lehota. Stanovisko uzatvára Odbor strategickej komunikácie Kancelárie ministra vnútra SR.