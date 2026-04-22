Koniec slovenskej klasiky? O parenice a korbáčiky môžeme definitívne prísť, mliekari varujú pred katastrofou!

BRATISLAVA – Slováci sa možno budú musieť rozlúčiť s chuťami, ktoré milujú celé generácie. Obľúbené parenice, korbáčiky či tradičné nátierky sú podľa odborníkov v priamom ohrození. Slovenskí mliekari dvíhajú varovný prst a upozorňujú na mrazivú realitu: Ak štát nezakročí proti tlaku lacných dovozov z cudziny, naše národné mliečne poklady môžu z pultov predajní definitívne zmiznúť.
Slovenský mliekarenský sektor prechádza mimoriadne ťažkým obdobím. Domáci spracovatelia dlhodobo čelia obrovskému tlaku lacných produktov zo zahraničia, ktorým sa pri súčasnom nastavení trhu dá len ťažko konkurovať. Zväz slovenských mliekarov (ZSM) v pondelok otvorene priznal, že v stávke nie je len ekonomika podnikov, ale aj naša potravinová sebestačnosť.
Ak by sa tento trend nezastavil, mohlo by dôjsť k obmedzeniu alebo zániku časti spracovateľských kapacít, čo by zvýšilo závislosť Slovenska od zahraničných dodávok. „Ak stratíme spracovateľské kapacity na Slovensku, stratíme aj schopnosť efektívne zhodnocovať domácu produkciu mlieka. To by viedlo k ešte väčšej závislosti od dovozu mliečnych výrobkov,“ uviedol prezident Zväzu slovenských mliekarov Martin Mellen.
Koniec pre parenice a korbáčiky?
Dôsledky by podľa Mellena neboli len ekonomické. Slovensko by mohlo postupne prichádzať aj o svoje tradičné produkty, ktoré sú súčasťou gastronómie a kultúrneho dedičstva. „Slovensko by tak mohlo prísť o vlastné mliečne produkty, akými sú korbáčiky, nátierky či parenice. Ide o výrobky, ktoré nie sú len potravinou, ale aj súčasťou našej tradície,“ zdôraznil.
Mliekari zároveň upozornili, že oslabenie spracovateľského sektora by malo širšie dosahy na celý potravinový reťazec, mohlo by sa negatívne prejaviť aj na zamestnanosti, najmä vo vidieckych regiónoch. „Bez silného spracovateľského sektora nemôže fungovať ani prvovýroba. Ide o prepojený systém, kde oslabenie jedného článku ohrozuje celý reťazec,“ dodal Mellen.
Zástupcovia sektora preto vyzývajú na prijatie systémových opatrení, ktoré by stabilizovali domáci trh, podporili slovenských spracovateľov a zachovali produkciu tradičných výrobkov. Podľa nich ide o strategickú otázku, ktorá sa netýka len jedného odvetvia, ale budúcnosti potravinovej bezpečnosti a vidieka na Slovensku.