78. ročník TIPOS Národného behu Devín – Bratislava prilákal na štart vyše 6300 bežcov: Ovládli ho Keňania

BRATISLAVA - Sedemdesiaty ôsmy ročník TIPOS Národného behu Devín – Bratislava (11,6 km) ovládli kenskí vytrvalci z maďarského Benedek Team-u. Zo šiestich medailových umiestení v hlavnom behu na 11,6 km spod devínskeho brala do centra Bratislavy získali štyri vrátane oboch víťazstiev. Na najstaršom slovenskom športovom podujatí súťažilo 6336 bežkýň a bežcov, čo je po roku 2017 (6696 účastníkov) druhý najvyšší počet v histórii. Na klasickej trati bežalo 5604 a na tzv. malom Devíne 732 bežcov. Šesťtisícová hranica padla piaty raz od vzniku pretekov v roku 1921.
V súťaži mužov si druhé prvenstvo na tomto ikonickom podujatí (po roku 2023) pripísal na konto traťový rekordér Albert Tonui časom 33:57 min pred krajanmi Hillarym Kimaiyom (34:29) a Raphaelom Gacherum (35:05). Tonui zaostal za svojím najrýchlejším časom dosiahnutým na tratí z Devína do centra Bratislavy o 1:11 min.
„Dnešné víťazstvo považujem za ľahšie ako pred tromi rokmi. Cieľ vyhrať som splnil, som preto rád. To, že som tentoraz neprekonal rekord pretekov mi vôbec neprekáža,“ tvrdil v cieli Tonui, ktorý sa z dvojice svojich tímových kolegov viac obával napokon tretieho Gacherua. „Vietor mi neprekážal, nebol až taký silný, a rád behám aj keď svieti slnko. Rád by som sa na tieto preteky vrátil a pokúsil sa prekonať môj rekord z roku 2023. Myslím si, že to nie je nemožné.“
Najlepší Slovák bol na 4. mieste dvojnásobný maratónsky majster SR Martin Rusina z Runfinity Athletics Bratislava (36:07), za ním finišovali Peter Ďurica (Slávia STU Bratislava, 37:02) a Jakub Patúc (Atletika Bratislava, 37:57).
Rusina bol v roku 2024 zo Slovákov tretí, vlani druhý a teraz konečne najlepší. Objektívne však priznal, že na Keňanov nemal. „Videl som ich len na štarte. Vybehli veľmi rýchlo, urobili si náskok a reálne nebola šanca dostihnúť ich. Skúsil to s nimi náš talentovaný junior Dominik Ivančík, no vydržal s nimi bežať možno minútku – do prvého drobného stúpania. Cítil som sa dobre, paradoxne mi asi pomohlo, že som včera ešte bežal desiatku v Galante. Priznám sa však, že v závere som mal unavené svaly, no mal som pred Peťom Ďuricom pohodlný náskok, takže som v cieli najlepší z domácich bežcov...“
Rusina ešte podotkol, že v tomto roku bolo počasie znesiteľnejšie a vľúdnejšie k bežcom: „Vlani fúkal omnoho silnejší protivietor a bolo aj teplejšie.“
Ženskú súťaž vyhrala Jecinta Mwendová z Kene (40:35), hneď za ňou skončili dve slovenské bežkyne: druhá bola tentoraz víťazka „devína“ z roku 2023 Žofia Naňová (Slávia STU Bratislava, 40:57) a tretia aktuálna slovenská maratónska jednotka Veronika Páleníková (Bežecká akadémia M. Matanina, 41:09).
Tretia najlepšia spomedzi Sloveniek finišovala Ivona Miklóšová (Runfinity Athletics Bratislava, 43:02).
„Bežalo sa mi dobre, neboli to ťažké, no ani ľahké preteky. O mojom víťazstve sa rozhodlo približne na deviatom kilometri, keď som zrýchlila a súperky nezareagovali,“ vyhlásila víťazná Keňanka Jecinta Mwendeová.
Žofia Naňová: „Mala som pocit, že Keňanky sa ako keby šetrili. Keď však Mwendeová na deviatom kilometri nastúpila, ja som už nedokázala zrýchliť. Snažila som sa udržať tempo a dobehnúť do cieľa na čo najlepšej pozícii. Môj cieľ bol získať post najlepšej Slovenky. Na trati som bojovala, čo mi sily stačili. Tieto Keňanky sú, žiaľ nevyspytateľné, lebo ony za jeden víkend absolvujú aj viacero pretekov a netušíte, či ich už nezlomila únava. Ťažko odhadnúť, čo v nich danom momente je.“
Veronika Páleníková sa na NB Devín – Bratislava prvý raz dostala do prvej trojky v absolútnom poradí. Predtým skončila najlepšie piata v roku 2022. „Z medailovej pozície sa veľmi teším. Bežalo sa mi veľmi dobre, preteky som si vyslovene užívala,“ vravela usmiata zverenka Marcela Matanina. „Chcela som bežať v tempe 3:32 – 3:35, čo sa mi podarilo. Po maratóne v polovici februára v Barcelone, kde som si posunula osobák, sa potrebujem trochu rýchlostne rozbehať. Pomaly sa do toho dostávam, rýchlostne som sa cítila už lepšie ako pred týždňom na bratislavskej desiatke.“
Tretí raz v rade nechýbal na štarte klasického TIPOS NB Devín – Bratislava olympijský víťaz v chôdzi na 50 km z Ria de Janeiro 2016 Matej Tóth. V absolútnom poradí dobehol na 371. mieste časom 50:30, z mužov skončil 344. a v kategórii 40 až 49-ročných bol 98.
„Z doterajších troch účastí som si tohtoročnú užíval azda najviac. Bežal som voľnejšie, s väčšou rezervou, takže som si plnými dúškami vychutnával atmosféru – povzbudzoval som bežcov, dokonca som sa s nimi počas behu ako nejaký influencer fotil, čo zvyčajne nezvyknem robiť,“ priznal Matej Tóth, ambasádor podujatia. „Môj čas je fajn, nie je oveľa horší ako v predošlých dvoch rokoch, keď som bol pripravený lepšie. Teraz som bežal s veľkou rezervou a úsmevom na tvári. Z môjho pohľadu to bola najlepšia atmosféra, akú som doteraz na ´Devíne´ zažil. Napríklad z mosta na nás sypali lupene z ruží, to bolo veľmi milé...“
Matej Tóth odbehol premiérovo klasický Devín – Bratislava v roku 2024, skončil celkovo na 161. mieste časom 48:25 min. Vlani si preteky zopakoval, bol o 21 s pomalší a obsadil 198. miesto.
Takmer 12-kilometrovú trať zvládol za 1:14:16 h aj riaditeľ pretekov a zároveň i Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislava (STaRZ) Ladislav Križan. „Som extrémne vďačný každému, kto si prišiel zabehnúť, a takisto každému, kto participoval na príprave pretekov. Verím, že v krásnom počasí si bežci odnášajú pekné zážitky. Som rád, že sme to všetko zvládli a naďalej udržiavame peknú tradíciu pri organizovaní najstaršieho slovenského športového podujatia,“ pripomenul Ladislav Križan.
Na 78. ročník TIPOS Národného behu Devín – Bratislava bolo prihlásených 6881 bežkýň a bežcov, 6089 na klasické preteky na 11,6 km trati a 792 na tzv. malý Devín spod mosta Lanfranconi k Propelleru (2,6 km).
Fakty z Devína 2026
Klasické preteky Devín – Bratislava (11,6 km)
Muži (absolútne poradie): 1. Albert Tonui 33:57 min, 2. Hillary Kimaiyo 34:29, 3. Raphael Gacheru (všetci Keňa) 35:05, 4. Martin Rusina (SR/Runfinity Athletics Bratislava) 36:07, 5. Peter Ďurica (SR/Slávia STU Bratislava/PD Running Crew) 37:02, 6. Jakub Patúc (SR/Atletika Bratislava) 37:57, 7. Pavol Bakoš (SR/Sanovo technology) 37:59, 8. Matúš Kompas (SR/ŠK ŠOG Nitra) 38:00), 9. Radovan Tomeček (SR/Atletika Šport hrou Bratislava) 38:36, 10. René Valent (SR/behame.sk) 38:46.
Ženy (absolútne): 1. Jecinta Mwendeová (Keňa) 40:31 min, 2. Žofia Naňová (SR/Slávia STU Bratislava) 40:57, 3. Veronika Páleníková (SR/Bežecká akadémia M. Matanina) 41:09, 4. Loise Wambuiová (Keňa) 41:28, 5. Ivona Miklóšová (SRRunfinity Athletics Bratislava) 43:02, 6. Michaela Salayová (SR/Atletika Šport hrou Bratislava/behame.sk) 43:08, 7. Renáta Klamová (SR/Trimood o. z. Modra/behame.sk) 43:32, 8. Zuzana Bibzová (SR/Atletika šport hrou Bratislava) 43:52, 9. Barbora Brezovská (SR/Runfinity Athletics Bratislava) 44:28, 10. Ivana Záškavrová (SR/ŠKP Bratislava/Tri2Fly) 44:40.
Víťazi vekových kategórií – muži, 40 až 49-roční: Alexander Moravčík (SR/behame.sk) 40:15, 50 až 59-roční: Michal Šuľa (SR/Pexton Unicorns) 41:58, 60-roční a starší: Peter Gajdár (SR/AK Veterán Prešov) 43:49, ženy – 40 až 49-ročné: Barbora Brezovská (SR/Runfinity Athletics Bratislava) 44:28, 50 až 59-ročné: Daša Lenghartová (SR/Tauris) 53:18, 60-ročné a staršie: Dagmar Veruzábová (SR/SHEruns Bratislava) 54:40.
Malý Devín (2,6 km)
Muži (absolútne): 1. Oliver Ambrus (Trinity Triathlon Team) 8:21, 2. Tobias Hoza (AK Baník Prievidza) 8:21, 3. Vladyslav Volkov (Slávia ŽU Žilina) 8:27.
Ženy (absolútne): 1. Zoja Začková (Atletika Šport hrou Bratislava) 9:52, 2. Barbora Dvorská (Naša atletika Bratislava) 9:54, 3. Nikola Mihóková (ŠK Run For Fun Bratislava-Petržalka) 10:23.
Päť najpočetnejších ročníkov NB Devín – Bratislava
2015 6171
2017 6696
2018 6079
2019 6075
2026 6336