Rodičia pozor: Testy detských pestúnok nemilo prekvapili! Obrovské rozdiely, na ktorú sa dá spoľahnúť

BRATISLAVA - Prenosné, malé, veľké, s Kamerou, či bez. Tí Slováci, ktorí v blízkom období očakávajú prírastok, sa zrejme dôsledne obzerajú po pestúnkach, vďaka ktorým budú mať dieťa neustále pod dohľadom - doma aj mimo dom. Súčasný trh ponúka neskutočné množstvo prístrojov, ktoré sľubujú rozsiahle funkcie, no ktorá je tá najlepšia? Spotrebiteľská organizácia dTest prináša najnovšie výsledky, ktoré mnohých možno prekvapia.
Nejeden rodič by chcel, aby mal svoje dieťa neustále pod kontrolou, počas spánku či výletu. Kým niektorí to vyriešili spoločným priestorom na spánok, iní sa rozhodli investovať do pomocníka. Detské pestúnky sú v súčasnej dobe mimoriadne obľúbené a trh ich ponúka nespočetné množstvo. Kým niektorí dajú na dobré rady okolia, iní si robia rešerš na Internete. V súčasnosti sa však na kvalitu detských pestúnok pozreli odborníci zo spotrebiteľskej organizácie dTest, ktorí zistili závažné skutočnosti. Nie je totiž pestúnka ako pestúnka a medzi rôznymi značkami objavili nemalé rozdiely.
Kvalita zvuku, obrazu, rozsah signálu, výbava či ovládanie. Na to všetko sa v poslednom testovaní odborníci pozreli. “Všetky digitálne pestúnky sme poslali do laboratória, kde odborníci posudzovali kvalitu prenášaného zvuku, obrazu, merali dosah prístrojov, výdrž batérie, hodnotili jednoduchosť ovládania, rozsah funkcií a výbavy aj odolnosť konštrukcie. Nechýbali ani previerky stability spojenia a pri modeloch s aplikáciou aj internetovej bezpečnosti,” uviedla šéfredaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová. Treba však uviesť, že žiadna z testovaných pestúniek nemá vyššie hodnotenie, ako 70 percent.
