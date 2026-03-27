Mimoriadna situácia v Bukóze: Krízový štáb kontroluje únik látok a pripravuje geologický prieskum

VRANOV NAD TOPĽOU - Krízový štáb okresu Vranov nad Topľou zasadal v piatok v súvislosti s mimoriadnou situáciou, ktorú vláda SR vyhlásila pre únik nebezpečných látok v areáli spoločnosti Bukóza v obci Hencovce. Diskusia sa zamerala najmä na kontrolu plnenia prijatých opatrení, prieskum územia a zabezpečenie areálu. Po rokovaní to uviedol štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Michal Kaliňák.
Hasičský a záchranný zbor v uplynulých dňoch vykonal sken hrádze odkaliska, aby posúdil jej zamokrenie. V areáli prebehne aj inžiniersky a geologický prieskum celého územia. Jeho cieľom je zistiť stav podložia a možné riziká pre podzemné vody či rieku Ondava. „Prieskum nám pomôže lepšie vyhodnotiť situáciu a nastaviť ďalší postup pri sanácii územia,“ doplnil Kaliňák s tým, že vyhodnotili aj potenciálne riziká, ktoré by mohli vzniknúť napríklad vplyvom zrážok či sucha. Výsledky prieskumu by mali byť známe do konca apríla a následne ich prerokuje ústredný krízový štáb.
Na stretnutí sa zaoberali aj technickými otázkami, napríklad zabezpečením vysokého komína, ktorý momentálne nemá potrebné svetelné označenie pre leteckú dopravu. Podľa Kaliňáka sa pripravuje jeho stabilizácia a opätovné označenie. Do riešenia sú zapojené desiatky ľudí z rôznych zložiek štátu. Krízový štáb plánuje situáciu vyhodnocovať pravidelne, raz mesačne alebo podľa potreby častejšie.
Monitoring na dennej báze
Pracovníci okresného úradu zabezpečujú pravidelný monitoring lokality. „Príslušníci civilnej ochrany kontrolujú ľavobrežný meander, odkalisko aj samotný areál Bukózy pomaly na dennej báze. Vďaka tomu možno povedať, že areál je v tejto chvíli stabilizovaný,“ uviedla prednostka Okresného úradu vo Vranove nad Topľou Monika Lešková.
Zástupca správcu konkurznej podstaty úpadcu Bukocel Rastislav Jusko uviedol, že riešenie situácie si vyžaduje spoluprácu viacerých subjektov vrátane štátu a správcu konkurzu. Podľa neho sa aktuálne hľadá spoločnosť, ktorá by vedela zlikvidovať nebezpečné látky nachádzajúce sa v areáli. „Hľadáme všetky možnosti, ako tieto hrozby odstrániť,“ dodal.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Vranove nad Topľou v rámci prijatých bezpečnostných opatrení zameraných na elimináciu bezpečnostných rizík spojených s týmto objektom naďalej plánuje zvýšený výkon hliadkovej služby v okolí objektu. Od 18. marca platí na území okresu Vranov nad Topľou v Prešovskom kraji a okresov Michalovce a Trebišov v Košickom kraji mimoriadna situácia. V súvislosti s únikom nebezpečných látok v areáli Bukózy v obci Hencovce ju vyhlásila vláda.