Biznis so steroidmi v uniforme: Vyšetrovatelia zadržali policajta, ktorý mal zásobovať okolie

BRATISLAVA - Policajt pohotovostnej motorizovanej jednotky mal predávať anabolické steroidy. V rámci policajnej akcie s krycím názvom Asterix zaistili 800 jednorazových dávok. Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) ho zadržal 23. marca, následne ho obvinil a predložil prokurátorovi podnet na jeho väzobné stíhanie. Úrad o tom informoval na sociálnej sieti.
„Podľa informácií vyšetrovateľa ÚIS mal policajt zakázané látky (anabolické steroidy) neoprávnene prechovávať, ako aj neoprávnene predávať, ponúkať a poskytovať návod na ich užívanie rôznym osobám,“ uviedol ÚIS.
Počas akcie vykonali policajti dve domové prehliadky, dve prehliadky iných priestorov, výsluch viacerých svedkov a zaistili väčšie množstvo zakázaných látok obsahujúcich anabolické steroidy, ktoré podporujú predovšetkým rast svalovej hmoty.
Na základe dôkazov obvinil vyšetrovateľ ÚIS 25. marca policajta G. K. za pokračovací zločin neoprávneného zaobchádzania s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. „V prípade uznania viny obvinenému hrozí trest odňatia slobody od päť až 12 rokov,“ dodal úrad.