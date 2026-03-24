Fico reaguje na škandál s Pellegrinim: Cestu do Ruska bráni a nevidí problém

BRATISLAVA/HORNÉ KĽAČANY - Premiér Robert Fico (Smer-SD) nevidí v zahraničnej ceste Petra Pellegriniho v roku 2020 do Ruska žiadne porušenie pravidiel. Vyplýva to z jeho vyjadrenia po utorkovom rokovaní vlády na otázku týkajúcu sa medializovaných informácií, podľa ktorých mal Pellegrinimu cestu do Moskvy vybavovať maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.
„Neviem, čo je také zvláštne na tom, že niekto chce niekomu pomôcť. Nešlo o korupciu ani o nič iné. Myslím si, že toto je predovšetkým otázka, ktorá by mala smerovať na vtedajších lídrov kandidátky Smeru, ale nevidím v tom žiadne zasahovanie ani porušenie pravidiel. Porušenie pravidiel je, keď si britské ministerstvo zahraničných vecí prenajme firmu a tá platí influencerom, hercom a známym osobnostiam na Slovensku, aby pomáhali hnutiu PS,“ skonštatoval.
Predseda vlády zároveň poukázal na to, že on neviedol kandidátnu listinu Smeru-SD do parlamentných volieb v roku 2020. „Ja som nebol súčasťou volebnej kampane,“ doplnil.
Szijjártó mal podľa informácií Denníka N na žiadosť premiéra Maďarska Viktora Orbána vysvetľovať ruskému ministrovi zahraničných vecí Sergejovi Lavrovovi, že pre Maďarsko je „kľúčovo dôležité“, aby na Slovensku pokračovala vtedajšia koalícia a že prijatie vtedajšieho premiéra Petra Pellegriniho v Moskve by mu „veľmi pomohlo vyhrať voľby“. Hlava štátu uviedla, že sa v roku 2020 zúčastnil na štandardnom rokovaní a nenechá sa nijakým spôsobom zaťahovať do predvolebnej kampane v Maďarsku a s tým súvisiacich aktivít. Opozícia cestu kritizovala. Hovorila o zásahu Ruska do volieb na Slovensku.