Lajčák prelomil mlčanie: Epstein mi na rodinnej dovolenke ponúkal servis! O čo išlo?

BRATISLAVA - Po tom, ako sa prevalili Epsteinove spisy a boli zverejnené komunikácie Epsteina s rôznymi ľuďmi, sa kauza dotkla aj už v súčasnosti bývalého poradcu premiéra- diplomata Mirolava Lajčáka. Po prevalení kauzy sa Lajčák stiahol a nekomunikuje o nej. Teraz však mlčanie prelomil a uviedol, že Epstein mi na rodinnej dovolenke v USA ponúkal servis. Podľa vlastných slov ho ale o to nežiadal.
Koncom januára skončil vo funkcii poradcu premiéra dlhoročný diplomat a bývalý šéf rezortu diplomacie Miroslav Lajčák. Dôvodom boli jeho kontakty na usvedčeného sexuálneho delikventa Jeffryho Epsteina. Viackrát však odmietol, že by o činoch a podozreniach spájaných s Epsteinom vedel či sa na nich podieľal. Epsteinovo konanie Lajčák odsúdil.
Podľa vyšetrovania Epstein vybudoval nelegálnu sieť, v rámci ktorej zabezpečoval majetným a vplyvným ľuďom neplnoleté dievčatá. Sexuálneho zneužívania dievčat sa údajne dopúšťal aj samotný Epstein. V roku 2019 zomrel vo väzbe v newyorskej väznici. Oficiálne išlo o samovraždu obesením. O tejto verzii však panujú pochybnosti pre jeho väzby na vplyvných ľudí a vážne pochybenia väzenského personálu.
Epsteinov servis pre Lajčáka
Avšak, o Epsteinovi sa v USA hovorilo ako o sexuálnom predátorovi už v roku 2018, teda v čase, kedy bol Lajčák na rodinnej dovolenke po Amerike. Podľa Lajčáka to Epstein vedel a ponúkal mu v rámci dovolenky servis, z mailovej komunikácie je zrejmé, že mu vybavil lístky na nočnú show Michaela Jacksona v Las Vegas, či na svetoznáme cirkusové predstavenie Cirque de Solei. Lajčák však tvrdí, že on osobne ho o tento servis nežiadal. Servis sa však vybavoval prostredníctvom Lajčákovho služobného mailu v čase, keď bol ministrom zahraničných vecí a vyzerá to, akoby si s Epsteinom písal on sám. "Rozpis dovolenky poslala moja asistentka jeho asistentke na základe ich prosby. Neviem prečo," uviedol Lajčák pre portál noviny.sk.
Nejde však len o vstupenky na predstavenia, vo vlákne medzi Lajčákom a Epsteinom sú aj tabuľky s označením hotelov, kontaktov na recepcie či podrobné rozpisy izieb s cenami za noc. Obsahuje aj zoznam výletov, ktoré rodina počas dovolenky plánovala. "Sami sme si ju naplánovali a celú som ju hradil z vlastných prostriedkov," vyhlásil Lajčák s tým, že netuší, prečo boli tieto informácie pre Epsteina dôležité a potreboval ich. "Asi si ma chcel zaviazať nejakou službou. Očividne takto operoval. Ale, ako som povedal, ja som si všetky náklady hradil sám," dodal Lajčák. Okrem toho sa vyjadril aj ku krokom americkej spoločnosti IPI, s ktorou dlhoročne spolupracoval a ktorej šéf - nórsky diplomat Tjer Larsen - mal získať od Epsteina po jeho smrti milióny dolárov. Práve Larsen mal Lajčáka zoznámiť s Epsteinom, no IPI sa po prevalení kauzy vzdala všetkých peňazí od Epsteina a rovnakú sumu darovala na charitu. Lajčák však deklaroval, že za spoluprácu s IPI nebral žiadne honoráre. "Žiaden kontrakt, a teda ani žiadne finančné ohodnotenie som nemal. Píšem to preto, aby tu nevznikol nejaký mylný dojem," uzavrel Lajčák.