PS víta ústupky pri zonácii NP: Žiada však Tarabu, aby návrh prepracoval

BRATISLAVA - Opozičné PS víta, že pri zonácii národných parkov (NP) prichádzajú ústupky a pri niektorých územiach sa navrhuje náležitý stupeň ochrany. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedla poslankyňa parlamentu Tamara Stohlová (PS). Vyzvala však ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS), aby návrh zonácie ešte nepredkladal na rokovanie vlády, ale aby ho dôkladne prepracoval.

„Ústupky, ktoré vidíme v zonáciach, sú pozitívnym dôkazom, že tlak, ktorý vyvíjame, má zmysel, ale zároveň nestačí. Musíme tlačiť aj naďalej, pretože návrhy stále nie sú dostatočné. Z tohto pódia teda aj vyzývam ministra Tarabu, aby ich budúci týždeň nepredkladal na schvaľovanie vlády, ako to avizoval a aby ten čas, ktorý ešte má, kým ich potrebuje predložiť Európskej komisii, to je v skutočnosti až do leta, využil na dôkladné prepracovanie v prípade všetkých štyroch národných parkov,“ vyhlásila Stohlová.

Poslankyňa pripomenula, že pri niektorých rezerváciách sa vracia v návrhu náležitý stupeň ochrany. „Som špeciálne rada preto, že k tomu dochádza aj v takzvaných rozvojových územiach, kde bol enormný tlak developerov,“ uviedla s tým, že ide najmä o územia vo Vysokých Tatrách, ale zmeny sa týkajú aj Západných Tatier a rozvojových zón v Roháčskej doline. „Treba si ale tiež povedať, že napriek týmto ústupkom mnohé zjazdovky stále ostávajú v zóne D,“ dodala.

Najhoršia situácia ostáva podľa nej v Národnom parku Poloniny, „kde sú problémom nedostatočne chránené staré lesy, ktoré sú tiež podmienkou plánu obnovy“. Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR podľa nej chýba metodika na určovanie týchto území. Stohlová sa chce na parlamentnom výbore pre životné prostredie pýtať aj na podozrenia, ktoré podľa nej prichádzajú už od leta minulého roka a týkajú sa údajných vzťahov tatranských podnikateľov so štátnym tajomníkom MŽP Filipom Kuffom.

Aktuálne sú v procese medzirezortného pripomienkového konania štyri návrhy zonácií, a to Tatranského národného parku, NP Nízke Tatry, NP Poloniny a NP Malá Fatra. Dokončenie procesu zonácie prijatím vyhlášok vládou SR je cieľom plánu obnovy pre vyplatenie ôsmej žiadosti o platbu.

Súvisiace články

Tomáš Taraba
Taraba oficiálne mieri do TEJTO koaličnej strany: Naložil Huliakovi a OSTRO zaútočil na Zelenského!
Domáce
Tomáš Drucker.
Drucker diskutuje s Európskou komisiou o zonáciách národných parkov, ktoré sú v pláne obnovy
Domáce
Na snímke 131. rokovanie
Vláda dnes rozhodla: Zdravotné predpisy, rozvojová pomoc aj cezhraničné zmluvy
Domáce
Huliak opäť zvýšil hlas:
Huliak opäť zvýšil hlas: Štipľavý odkaz kolegovi z vlády, robí radosť milionárom
Domáce

Zoznam TV

Tlačová konferencia strany Za ľudí a Hnutia Slovensko
Tlačová konferencia strany Za ľudí a Hnutia Slovensko
Správy
Matúš Šutaj Eštok: Zákaz syntetických drog bude ukotvený v novom zákone
Matúš Šutaj Eštok: Zákaz syntetických drog bude ukotvený v novom zákone
Správy
Brutálna bitka na slávnej ulici hriechu! Skupina transrodových žien sa s turistkou nemaznala
Brutálna bitka na slávnej ulici hriechu! Skupina transrodových žien sa s turistkou nemaznala
Zoznam TV

Domáce správy

AKTUÁLNE Zverejnili ZOZNAM vozidiel,
AKTUÁLNE Zverejnili ZOZNAM vozidiel, ktoré majú výnimku na nákup nafty! ZMENA aj pre samooobslužné stanice
Domáce
Škandál v radoch polície:
Škandál v radoch polície: Bratislavský policajt si mal nechávať preplácať e-kolky, čelí obvineniu
Domáce
AKTUALIZOVANÉ V dvoch poľovných revíroch
V dvoch poľovných revíroch v Rajeckej doline bol potvrdený mor ošípaných
Domáce
Silné príbehy mladých: Úsmev ako dar rozdelil 30 000 eur na štipendiách pre študentov z celého Slovenska
Silné príbehy mladých: Úsmev ako dar rozdelil 30 000 eur na štipendiách pre študentov z celého Slovenska
Bratislava

Zahraničné

FOTO V Pardubiciach vyhorela hala
V Pardubiciach vyhorela hala zbrojovky, prípadom sa zaoberá aj BIS
Zahraničné
VAROVANIE expertov: Ropa pôjde
VAROVANIE expertov: Ropa pôjde VÝRAZNE nahor, TAKÉTO ceny nás čakajú už onedlho!
Zahraničné
Premiér SR Robert Fico.
Fico po summite: Žiadna monitorovacia komisia nenavštívila zariadenie ropovodu Brody
Zahraničné
FOTO Vojenské cvičenie
Unikli tajné dokumenty: Výbušniny na letiskách aj obrana v prístavoch! Dánsko bolo hodiny od VOJNY s USA o GRÓNSKO
Zahraničné

Prominenti

Dráma po Oscaroch: Justin
Dráma po Oscaroch: Justin Bieber a Usher sa vraj pobili... Svedkami boli najväčšie hviezdy sveta!
Zahraniční prominenti
Adela a Viktor sú
Radosť v rodine Vinczeovcov: K Maxíkovi pribudol súrodenec! Dvojica si adoptovala druhé dieťa
Domáci prominenti
FOTO Jakubiskova vila je na
Vila po Jakubiskovi je opäť na predaj: O tento luxus prišiel pre dlhy! Z tej sumy sa vám zatočí hlava
Domáci prominenti
Sexuálny predátor Jeffrey Epstein
Šokujúce vyjadrenie princeznej: S Epsteinom boli priatelia... Zmanipuloval ju!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Jarná sezóna je tu:
Jarná sezóna je tu: Najkrajšia záhrada Európy otvorila svoje brány
dromedar.sk
Diviak si pomýlil obchod
NAJBIZARNEJŠÍ zákazník roka: DIVIAK si to namieril priamo k regálom, policajti ho museli vyprevadiť!
Zaujímavosti
Našli zlato za desiatky
Našli zlato za desiatky MILIÁRD eur: Pod obyčajným poľom sa skrýva 1 100 ton drahého kovu! Podarí sa ho vôbec vyťažiť?
Zaujímavosti
História Zeme v priamom
História Zeme v priamom prenose: Unikátna simulácia odhalila 1,8 miliardy rokov pohybu kontinentov! Takto ju nepoznáme
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: Getty Images
Toto robí čoraz viac Slovákov na Veľkú noc: Prichdádza nová tradícia?
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce

Ekonomika

Priniesla nižšia DPH lacnejšie potraviny? Tieto údaje odhalili tvrdú realitu v obchodoch!
Priniesla nižšia DPH lacnejšie potraviny? Tieto údaje odhalili tvrdú realitu v obchodoch!
Daňové priznanie v roku 2026: Na tieto riadky si pri vypĺňaní dajte poriadny pozor! Čo sa zmenilo? (poradňa)
Daňové priznanie v roku 2026: Na tieto riadky si pri vypĺňaní dajte poriadny pozor! Čo sa zmenilo? (poradňa)
Nevypredané dlhopisy spustili prestrelku: Viskupič z SaS žiada Kamenického koniec, minister reaguje!
Nevypredané dlhopisy spustili prestrelku: Viskupič z SaS žiada Kamenického koniec, minister reaguje!
Najprudšie zdražovanie v dejinách: Cena ropy sa rýchlo blíži k historickým rekordom a zlých správ pribúda!
Najprudšie zdražovanie v dejinách: Cena ropy sa rýchlo blíži k historickým rekordom a zlých správ pribúda!

Šport

FOTO Rozhodol silný záver: Emma Zapletalová postúpila do semifinále, Ledecká nie
FOTO Rozhodol silný záver: Emma Zapletalová postúpila do semifinále, Ledecká nie
MS v atletike
Shiffrinová ešte nemá veľký glóbus istý: Pred finále Svetového pohára prekvapila vyhlásením
Shiffrinová ešte nemá veľký glóbus istý: Pred finále Svetového pohára prekvapila vyhlásením
Lyžovanie
VIDEO Hrubica v najhoršej chvíli: Slafkovského spoluhráč naservíroval súperovi a pohroma bola na svete
VIDEO Hrubica v najhoršej chvíli: Slafkovského spoluhráč naservíroval súperovi a pohroma bola na svete
NHL
VIDEO Nervy, šarvátky, strkanice: Slafkovský zavesil a odohral zápas, ktorý mal play-off intenzitu
VIDEO Nervy, šarvátky, strkanice: Slafkovský zavesil a odohral zápas, ktorý mal play-off intenzitu
NHL

Auto-moto

TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
TEST: Alfa Romeo Junior Ibrida Speciale - kabelkový Talian má šmrnc
Klasické testy
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Mesto Košice začína s opravami výtlkov, prioritou sú trasy MHD a hlavné ťahy
Doprava
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Nový motor Turbo 100 - remeň končí, prichádza reťaz
Novinky
Nissan modernizoval svoje najväčšie SUV: X-Trail s novinkami pre rok 2026
Nissan modernizoval svoje najväčšie SUV: X-Trail s novinkami pre rok 2026
Novinky

Kariéra a motivácia

Cesta do práce nemusí byť „zabitý“ čas: 5 spôsobov, ako v MHD či aute naštartovať svoju kariéru
Cesta do práce nemusí byť „zabitý“ čas: 5 spôsobov, ako v MHD či aute naštartovať svoju kariéru
Rady, tipy a triky
Cítite sa v práci neustále podceňovaní? Možno ste obeťou gaslightingu
Cítite sa v práci neustále podceňovaní? Možno ste obeťou gaslightingu
Vzťahy na pracovisku
Hľadáte prácu alebo nový smer? Toto podujatie v Žiline vám môže zmeniť kariéru
Hľadáte prácu alebo nový smer? Toto podujatie v Žiline vám môže zmeniť kariéru
Kariérne poradenstvo
Týchto 7 viet, ktoré môžu okamžite zničiť vašu kariéru – jednu hovorí každý zamestnanec!
Týchto 7 viet, ktoré môžu okamžite zničiť vašu kariéru – jednu hovorí každý zamestnanec!
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

Vynikajúci recept na plačúcu tortu. Šťavnatá kakaová piškóta s výborným krémom za 30 minut.
Vynikajúci recept na plačúcu tortu. Šťavnatá kakaová piškóta s výborným krémom za 30 minut.
7 skvelých a rýchlych receptov na jarné nátierky
7 skvelých a rýchlych receptov na jarné nátierky
Fašírky bez múky: Šťavnaté a chutia ešte lepšie než klasika
Fašírky bez múky: Šťavnaté a chutia ešte lepšie než klasika
Rady a tipy
Musia byť vajcia v chladničke? Pravda, ktorú mnohí nepoznajú
Musia byť vajcia v chladničke? Pravda, ktorú mnohí nepoznajú
Skladovanie potravín

Technológie

Irán tvrdí, že zasiahol „neviditeľnú“ stíhačku F-35. Tento zásah ukazuje, že stealth technológia nie je taká nedotknuteľná, ako tvrdia Američania
Irán tvrdí, že zasiahol „neviditeľnú“ stíhačku F-35. Tento zásah ukazuje, že stealth technológia nie je taká nedotknuteľná, ako tvrdia Američania
Armádne technológie
Tento vysávač ti ukáže špinu, ktorú bežne nevidíš. SmartAI V6 teraz výrazne zlacnel
Tento vysávač ti ukáže špinu, ktorú bežne nevidíš. SmartAI V6 teraz výrazne zlacnel
Sponzorovaný obsah
Google zavádza nové opatrenie do Androidu, ktoré má zastaviť hackerov. Takto sa zmení správanie tvojho mobilu
Google zavádza nové opatrenie do Androidu, ktoré má zastaviť hackerov. Takto sa zmení správanie tvojho mobilu
Android
Každý výstrel stojí milióny. Takto funguje systém Patriot, ktorý ničí aj lacné drony
Každý výstrel stojí milióny. Takto funguje systém Patriot, ktorý ničí aj lacné drony
Výzbroj a zbrane

Bývanie

Staré obliečky na paplón už nevyhadzujte. Našli sme 8+ nápadov, ako ich zas využiť, a sú perfektné
Staré obliečky na paplón už nevyhadzujte. Našli sme 8+ nápadov, ako ich zas využiť, a sú perfektné
Viacgeneračná rodina sa zabývala v lese, v nenápadnom dome majú súkromie i priestor pre seba
Viacgeneračná rodina sa zabývala v lese, v nenápadnom dome majú súkromie i priestor pre seba
Starší manželia vymenili blízkosť mesta za pokoj v prírode, ich bývanie vo Veľkej Lomnici má len 82 m2
Starší manželia vymenili blízkosť mesta za pokoj v prírode, ich bývanie vo Veľkej Lomnici má len 82 m2
Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny
Tieto veci môžu kaziť dobrý dojem z bývania. 7 chýb, ktoré robia interiér nudný a neatraktívny

Pre kutilov

Skleník za 150 €? Keď kutilská fantázia premení odpad na unikát
Skleník za 150 €? Keď kutilská fantázia premení odpad na unikát
Dvor a záhrada
Nenoste kôru do záhrady priskoro! 3 dôvody, prečo marcové mulčovanie brzdí štart sezóny
Nenoste kôru do záhrady priskoro! 3 dôvody, prečo marcové mulčovanie brzdí štart sezóny
Záhrada
Drevo v bezpečí a folklór na priedomí: Róbert si postavil prístrešok v štýle starých dreveníc
Drevo v bezpečí a folklór na priedomí: Róbert si postavil prístrešok v štýle starých dreveníc
Dvor a záhrada
5 rizík, ktorým čelíte pri zbere medvedieho cesnaku
5 rizík, ktorým čelíte pri zbere medvedieho cesnaku
Záhrada

