PS víta ústupky pri zonácii NP: Žiada však Tarabu, aby návrh prepracoval

BRATISLAVA - Opozičné PS víta, že pri zonácii národných parkov (NP) prichádzajú ústupky a pri niektorých územiach sa navrhuje náležitý stupeň ochrany. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedla poslankyňa parlamentu Tamara Stohlová (PS). Vyzvala však ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS), aby návrh zonácie ešte nepredkladal na rokovanie vlády, ale aby ho dôkladne prepracoval.
„Ústupky, ktoré vidíme v zonáciach, sú pozitívnym dôkazom, že tlak, ktorý vyvíjame, má zmysel, ale zároveň nestačí. Musíme tlačiť aj naďalej, pretože návrhy stále nie sú dostatočné. Z tohto pódia teda aj vyzývam ministra Tarabu, aby ich budúci týždeň nepredkladal na schvaľovanie vlády, ako to avizoval a aby ten čas, ktorý ešte má, kým ich potrebuje predložiť Európskej komisii, to je v skutočnosti až do leta, využil na dôkladné prepracovanie v prípade všetkých štyroch národných parkov,“ vyhlásila Stohlová.
Poslankyňa pripomenula, že pri niektorých rezerváciách sa vracia v návrhu náležitý stupeň ochrany. „Som špeciálne rada preto, že k tomu dochádza aj v takzvaných rozvojových územiach, kde bol enormný tlak developerov,“ uviedla s tým, že ide najmä o územia vo Vysokých Tatrách, ale zmeny sa týkajú aj Západných Tatier a rozvojových zón v Roháčskej doline. „Treba si ale tiež povedať, že napriek týmto ústupkom mnohé zjazdovky stále ostávajú v zóne D,“ dodala.
Najhoršia situácia ostáva podľa nej v Národnom parku Poloniny, „kde sú problémom nedostatočne chránené staré lesy, ktoré sú tiež podmienkou plánu obnovy“. Ministerstvu životného prostredia (MŽP) SR podľa nej chýba metodika na určovanie týchto území. Stohlová sa chce na parlamentnom výbore pre životné prostredie pýtať aj na podozrenia, ktoré podľa nej prichádzajú už od leta minulého roka a týkajú sa údajných vzťahov tatranských podnikateľov so štátnym tajomníkom MŽP Filipom Kuffom.
Aktuálne sú v procese medzirezortného pripomienkového konania štyri návrhy zonácií, a to Tatranského národného parku, NP Nízke Tatry, NP Poloniny a NP Malá Fatra. Dokončenie procesu zonácie prijatím vyhlášok vládou SR je cieľom plánu obnovy pre vyplatenie ôsmej žiadosti o platbu.