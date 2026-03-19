Opozícia zvoláva mimoriadny výbor: Vláda vraj len spôsobuje chaos okolo pohonných látok

BRATISLAVA - Poslanci opozičných strán KDH, PS a SaS zvolávajú spoločne mimoriadne rokovanie hospodárskeho výboru Národnej rady (NR) SR. Uskutočniť by sa mal do siedmich dní a jeho témou má byť situácia s pohonnými látkami na Slovensku a postup vlády v tejto oblasti, ktorý je chaotický a nedomyslený, uviedli vo štvrtok na tlačovej konferencii v parlamente predstavitelia opozície.
„Dôvodom zvolania mimoriadneho zasadnutia hospodárskeho výboru je vážna situácia na trhu s pohonnými hmotami a zbabrané uznesenie vlády, ktoré zásadným spôsobom nemyslí na dôležité sektory v ekonomike, ako je stavebníctvo, pôdohospodárstvo, doprava. Chceme zavolať na mimoriadny výbor pani ministerku hospodárstva Denisu Sakovú (Hlas-SD) a takisto zástupcu Správy štátnych hmotných rezerv, aby odpovedali na množstvo otázok, pretože situácia je nejasná, uznesenie vlády je zbabrané,“ vyhlásil poslanec opozičného KDH Rastislav Krátky. Opozícia bude podľa neho okrem iného požadovať opravu nariadenia, ktoré v stredu (18. 3.) prijala vláda. Dôležité je podľa neho zodpovedať na otázku, ako chce kabinet riešiť rastúce ceny pohonných látok. „Vieme, že túto situáciu mali riešiť diverzifikáciou zdrojov už dávnejšie. Toto nie je nová situácia. Neurobili to, zanedbali domácu úlohu. aké budú ceny pohonných hmôt? A čo je teda to finálne riešenie?“ spýtal sa Krátky.
Opozícia trvrdí, že vláda koná chaoticky
„Situácia je veľmi vážna a vláda jednosmerne informuje verejnosť, respektíve médiá o tom, čo ide robiť. Koná zo dňa na deň, neradí sa s aktérmi, neradí sa s hospodárskym výborom, neradí sa s politickými stranami. Len nadáva,“ konštatoval poslanec PS Ivan Štefunko. Vláda mohla podľa neho už dávno riešiť diverzifikáciu dodávok ropy. „Ropovod Adria sme mohli diverzifikovať už 2,5 roka a dokonca včera zistila vláda, že mohla požiadať o reverzný tok Českú republiku a už sme mohli od roku 2014, ako to urobili Česi, diverzifikovať aj z bezpečnejších a menej krvavých zdrojov, ako je Ruská federácia,“ vyhlásil Štefunko.
„Táto vláda trpí jednou vážnou chorobou a táto choroba sa volá chaos. Videli sme to v prípade energopomoci a vidíme to aj v prípade týchto opatrení, ktoré majú predísť alebo nejakým spôsobom nás ochrániť od ropnej krízy, ktorá je u nás momentálne v regióne. Žiaľ, takéto opatrenia a takéto rozhodnutia sa rodia doslova z večera do rána, sú chaotické, nepremyslené, s nikým neodkomunikované,“ zhodnotil Karol Galek (SaS). Pripomenul, že zákon o ropných zásobách a stave núdze obsahuje viaceré opatrenia, ktoré môže vláda prijať. Kľúčová je podľa neho aj ich komunikácia. „Tohto sme sa nedočkali. Včera na vláde niečo bolo prijaté, od dnes to platí,“ dodal Galek.
Vláda v stredu prijala nariadenie, ktorým na nasledujúcich 30 dní obmedzila objem nafty, ktorý bude možné natankovať na čerpacích staniciach na Slovensku. Dočasne tiež obmedzuje vývoz nafty z územia SR. Zároveň bude na čerpacích staniciach platiť pre všetky vozidlá registrované mimo územia SR osobitná cena motorovej nafty, stanovená ako priemer cien za Rakúsko, Česko a Poľsko.