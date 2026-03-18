Nočný zásah v košickom okrese: V Kalši horela strecha rodinného domu, na vine je komín

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Košický kraj)
TASR

KOŠICE - Hasiči v utorok (17. 3.) večer zasahovali pri požiari strechy domu v obci Kalša v okrese Košice-okolie. Ako príčinu jeho vzniku určili netesnosť komína. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.

„Po príchode prvej jednotky bola požiarom zasiahnutá strecha, z ktorej stúpalo silné zadymenie a šľahali plamene. Hasiči dostali požiar pod kontrolu a zlikvidovali ho do dvoch hodín, pričom spotrebovali 8000 litrov vody,“ uvádza s tým, že pri požiar zasahovali profesionálni aj dobrovoľní hasiči.

Pri udalosti sa nikto nezranil ani nezahynul. Jedna osoba bola podľa hasičov ošetrená z dôvodu nevoľnosti spôsobenej stresujúcou situáciou. Hovorca KR HaZZ Jozef Bálint spresnil, že požiarom vznikla škoda v predbežnej výške 15.000 eur. Uchránenú hodnotu vyčíslili na 100.000 eur.

Viac o téme: Rodinný domKomínPožiarKalša
Súvisiace články

Požiar v štátnej rafinérii
Požiar v štátnej rafinérii v Mexiku má tragickú bilanciu: O život prišlo najmenej päť osôb
Zahraničné
V Lehote pod Vtáčnikom
V Lehote pod Vtáčnikom horela zrubová chata: Príčiny požiaru zisťujú
Domáce
FOTO Nočný požiar rodinného domu
Nočný požiar rodinného domu v Pezinku: Našťastie sa nikto nezranil
Domáce
Požiar prístreška v Miloslavove.
Aktuálny zásah hasičov v osade: VIDEO Pri požiari v Mirkovciach zomrelo dieťa
Domáce

