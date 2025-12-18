Nebezpečný čin! Tínedžer sa vozil na aute s rozbitým čelným sklom

ZLATÉ MORAVCE - Policajti zo Zlatých Moraviec si počas služby všimli auto, ktoré jazdilo s rozbitým čelným sklom. Ako informovala polícia na sociálnej sieti, po jeho zastavení v obci Topoľčianky zistili, že za volantom Volkswagenu Passat sedí tínedžer.
Policajti ho vyzvali, aby predložil doklady potrebné na prevádzku a vedenie motorového vozidla. „Mladý vodič odpovedal, že vodičský preukaz nemá. Na základe lustrácie bolo zistené, že za volantom auta sedí 16-ročný chlapec. Hliadka následne kontaktovala jeho zákonného zástupcu a mladíka vyzvali, aby sa podrobil dychovej skúške. Tá mala negatívny výsledok rovnako, ako aj následná kontrola na zistenie omamných látok,“ uviedla polícia. S vodičom bola spísala správa o výsledku objasňovania priestupku. Z vozidla s rozbitým čelným sklom a neplatnou STK boli zadržané evidenčné čísla.