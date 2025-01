Szalay vypovedal na polícii: Trestné oznámenie považuje za ABSURDNÉ... Nečakaný TELEFONÁT od Šaška!

V popredí poslanec Tomáš Szalay po výsluchu na polícii (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Poslanec Tomáš Szalay prichádza na výsluch na políciu (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Szalay v stredu vypovedal na polícii kvôli trestnému oznámeniu, ktoré na neho vlani na jeseň podal lekár Peter Lipták. Podľa neho mal spôsobiť všeobecné ohrozenie očkovaním proti COVID-19. Szalay po výsluchu pred novinármi vyhlásil, že si za svojím konaním stojí a považuje to za svoj najúspešnejší životný projekt. Na Národnom futbalovom štadióne podali cez 400-tisíc očkovacích látok, čo podľa jeho slov pomohlo ku ochrane Bratislavy pred najhoršími následkami pandémie. Doplnil, že ľudia sa tam boli očkovať dobrovoľne a podpisovali informovaný súhlas.

V popredí Tomáš Szalay (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Trestné oznámenie pána Liptáka považujem za absolútne nezmysel, absolútnu sprostosť. Žiaľ, nevymysleli očkovanie proti ľudskej hlúposti a musel som sa zúčastniť tohto vypočutia. Pevne verím, že sa to skončí dobre," vyhlásil Szalay.

Polícia predvolala poslanca Szalaya (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Bratislavský župan Juraj Droba sa Szalaya zastal. Považuje to za najabsurdnejšie trestné oznámenie, aké kedy videl. "Zatiaľ čo Szalay zachraňoval životy, doktor Lipták v dvoch domovoch pre seniorov odhováral dôchodcov očkovať sa a v týchto domovoch sociálnych služieb došlo aj k úmrtiam, ktoré asi nemuseli nastať, ak by sa riadne očkovalo," dodal po výsluchu Szalaya Droba. "V plnej miere bratislavská župa stojí za Szalayom," skonštatoval.

Advokát Peter Kováč a bratislavský župan Juraj Droba (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Szalayov advokát Peter Kováč uviedol, že výsluch prebehol korektným spôsobom. "Očakávame rozhodnutie. Momentálne sa zrejme zhromažďujú informácie, aby vyšetrovateľ mohol kvalifikovane rozhodnúť," povedal s tým, že doktor Lipták podal celú sériu trestných oznámení, ktoré boli cielené nielen na Szalaya, ale aj na bývalú ministerku zdravotníctva Zuzanu Dolinkovú, či ministrov Tomaša Drucker a Matúša Šutaja Eštoka (obaja Hlas-SD). Bližšie informácie neuviedol. "Celé to trestné oznámenie na Szalaya vyjadruje kvalitu autora," dodal advokát.

Poslanec Tomáš Szala, advokát Peter Kováč a bratislavský župan Juraj Droba (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Szalayovi po predvolaní na výsluch volal minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD). "Tlmočil mi, že je to úplná absurdnosť, lebo si je plne vedomý, že keby došlo k trestnému stíhaniu, tak by museli byť stíhaní aj všetci riaditelia nemocníc," prezradil.

Predvolanie dostal v utorok

"Ja som dúfal, že toto trestné oznámenie, keď ho medializoval pán Lipták ešte na sklonku minulého roku, bude odložené ako úplne bezpredmetné, ale prišiel mi žltý lístoček do schránky, že som predvolaný na výsluch," zareagoval v utorok pre novinárov Szalay. "Podľa zákona za to hrozí trestná sadzba 4 až 10 rokov. Ak by použili paragraf, že sa tak stalo za krízovej situácie, je za to 25 rokov až doživotie." informoval Szalay. Trestným oznámením, ktoré na Szalaya podal lekár Peter Lipták, sa zaoberá Generálna prokuratúra SR.

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Lipták trestné oznámenie zverejnil vlani v októbri na svojom blogu. Poukazoval v ňom na to, že Szalay cielene zhromažďoval ľudí a vystavoval ich riziku nákazy. Podotkol, že išlo o očkovanie mRNA vakcínami, pričom v tom čase neexistovali žiadne relevantné dôkazy o ich bezpečnosti. Odkázal aj na výroky splnomocnenca vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petra Kotlára. Szalay podľa neho v páchaní trestnej činnosti pokračoval tým, že vlani na jeseň rozposielal zdravotníckym zariadeniam výzvy na zapojenie sa do očkovacej kampane novou vakcínou proti COVID-19. Lipták argumentoval, že očkovanie je eugenicko-genetická zbraň, čo vraj jednoznačne potvrdil Kotlár. Szalay to odmietol. Hovoril o šírení bludov zo strany Liptáka a upozornil na to, že Lipták mal odhovárať klientov domovov dôchodcov od očkovania.

Aj Zväz ambulantných poskytovateľov to považuje za absurdné

Trestné oznámenie považuje aj Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) za absurdné. ZAP poslanca Szalaya v plnej miere podporil, podľa neho zachránil svojím konaním množstvo životov. "Dávanie legitimity takémuto trestnému oznámeniu prostredníctvom seriózneho vyšetrovania zadáva relevantnú obavu ostatných zdravotníckych zariadení a ich zamestnancov," podotkol. Podľa zväzu môže takto vzniknúť precedens na trestné stíhanie za riadne poskytovanú zdravotnú starostlivosť, ktorá je v súlade s platnými zdravotníckymi postupmi.

ZAP uviedol, že Szalay sa svojím konaním pričinil o zvýšenie dostupnosti očkovania proti COVID-19, čím v prebiehajúcej pandémii zabránil množstvu zdravotných komplikácií. "Myslíme si, že v tejto krajine, a obzvlášť v oblasti zdravotníctva, máme ďaleko dôležitejšie, vážnejšie a najmä skutočné problémy, ktorými je potrebné sa bezodkladne zaoberať," pripomenul.