Vláda chce preplatiť pokuty za porušenie covidových opatrení: O amnestiách budú rozhodovať poslanci

(Zdroj: TASR/Milan Kapusta)

BRATISLAVA - Osoba, ktorá dostala pokutu za porušenie protipandemických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19, alebo zaplatila za pobyt v štátnych karanténnych zariadeniach sa môže domáhať odškodnenia. Vyplýva to z návrhu zákona o odškodňovaní fyzických osôb v súvislosti s protipandemickými opatreniami, ktorý ešte minulý rok schválila vláda a na štvrtkovom zasadaní ho odsúhlasil aj Ústavnoprávny výbor Národnej rady. Poslanci by o takzvaných covidových amnestiách hlasovať v marci.

Opatrenie sa má vzťahovať na obdobie od 12. marca 2020 do 15. septembra 2023, pričom oprávnená osoba môže požiadať o preplatenie sumy predstavujúcej pokutu, respektíve jej časti. Rovnakú možnosť má aj osoba, ktorá bola umiestnená do tzv. povinnej karantény, z titulu čoho vznikli náklady za stravné, ktoré následne povinná osoba uhradila alebo ktoré boli od nej vymáhané.

O kompenzáciu bude možno požiadať len do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti novely zákona. V prípade opodstatnenosti žiadosti a splnenia všetkých formálnych náležitostí vyplatí odškodnenie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo obec. „Konkrétne číslo pokút nemáme zatiaľ vyčíslené. Predpokladáme, že náklady budú okolo 2,7 milióna eur zo strany ministerstva vnútra aj ostatných orgánov,“ uviedol pre STVR štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Patrik Krauspe.

archívne video

Štát musí zlikvidovať exspirované covid testy v hodnote 10 miliónov eur, uviedol Šutaj Eštok (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)

Opozícia návrh kritizuje

Návrh zákona o odškodnení vychádza aj zo záväzkov v Programovom vyhlásení vlády pri reflexii obdobia, v ktorom predchádzajúce vlády prijímali protipandemické opatrenia.poznamenal podpredseda NR SR Tibor Gašpar (Smer-SD).

Členovia ústavnoprávneho výboru za opozíciu súhlasia, že v prípade štátnej karantény sú amnestie na mieste. Výhrady však majú s preplácaním pokút za porušenie opatrení, akými boli nosenie rúšok, zákaz vychádzania či domáca karanténa. „Práve pri porušovaní týchto protipandemických opatrení dochádzalo aj k zvýšenému šíreniu covidu a k ohrozovaniu života a zdravia ľudí. Príde mi to mimoriadne neúctivé aj voči rodinám, ktorým zomreli blízki,“ povedala Lucia Plaváková (PS).

(Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Podľa Ondreja Dostála z SaS je to priamo nabádanie na porušovanie zákonov a právnych predpisov. „Môže sa stať, že z politických dôvodov bude nejaký typ aktivity a systematického porušovania právnych predpisov síce sankcionovaný, ale potom to bude odpustené. Keby došlo k tomu, že sa majú napraviť iba dôsledky štátnej karantény, nikto by neprotestoval,“ hovorí poslanec.

Zároveň sa v rámci doplnenia zákona o priestupkoch má na dotknutú osobu hľadieť, ako keby priestupok nespáchala a priestupky budú vymazané.