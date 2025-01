Svedectvo, z ktorého tuhne krv v žilách: Nebohú Alenku (†18) sa snažila heroicky chrániť jej spolužiačka (18)!

Spišská Stará Ves sa dostala na popredné stránky médií. (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj, SITA/Viktor Zamborský)

O týchto skutočnostiach informoval denník Nový čas. Dva nevinné životy boli po štvrtku 16. januára 2025 násilne ukončené. Pričinil sa o to len 18-ročný útočník Samuel, ktorý vytiahol nôž a všetku svoju nahromadenú nenávisť zhmotnil do vražednej podoby.

Dramatický boj o život

Práve spomínaný denník informoval priamo z prostredia blízkeho škole o tom, ako mal útok prebiehať. Statočné dievča sa počas najhorších chvíľ pokúšalo chrániť ohrozenú Alenku. Samotná Barborka bola ťažko zranená, no napriek tomuto stavu sa mala statočne postaviť zoči-voči páchateľovi.

Samuel mal podľa tejto verzie krátko popoludní v inkriminovaný deň vstúpiť do kabinetu zástupkyne riaditeľky a začať ju bodať. Po tomto ohavnom čine odišiel z miestnosti a vyšiel na chodbu. O niekoľko minút stretol spolužiačku Alenku, na ktorú tiež zaútočil.

Hrdinsky chránila svoju spolužiačku

Na celú hrôzu sa dívala jej spolužiačka Barborka, ktorá mala okamžite pribehnúť na pomoc. Začala svoju priateľku brániť, pričom tiež utrpela vážne poranenia. Páchateľ zrejme nemal v pláne zabiť aj ju. Útočník potom zvolil odchod z budovy školy.

Denník tiež pripomenul, že Samuel mal pri odchode ešte stretnúť mamu spomínanej Alenky, no jedným dychom pripomenul, že táto verzia nie je overená, vyvrátená a ani potvrdená políciou.

Barborka pôsobí v redakčnej rade školského časopisu

Nie všetci vedia aj to, že zranená Barborka, ktorá teraz leží hospitalizovaná v nemocnici v Poprade, je členkou redakčnej rady školského časopisu. Je neustále pod dohľadom lekárov a mužov zákona. Predpokladá sa, že do dvoch týždňov by mohla byť prepustená do domáceho liečenia. Všetko bude závisieť od rýchlosti jej zotavenia.