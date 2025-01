Desivé zistenia o masakre na Spiši: ZLYHANIE polície a vyšetrovanie inšpekcie! Viacerým žiakom zabavili telefóny

(Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky, TASR - Adriána Hudecová)

SPIŠSKÁ STARÁ VES - V prípade masakra na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi postupne vyplávali na povrch ďalšie skutočnosti. O výhražných správach študenta Samuela, po ktorého vyčíňaní zomreli dve nevinné obete, bola polícia dvakrát informovaná, no nevyhodnotila to ako riziko. Informoval o tom šéf inšpekcie. Okrem toho mohli o jeho plánoch vedieť aj niektorí jeho spolužiaci, polícia im zabavila mobilné telefóny.

Obvinený žiak, ktorý minulý týždeň útočil nožom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, sa pár dní pred útokom vyhrážal spolužiačkam cez SMS. Ako priblížili tvnoviny.sk, týždeň pred útokom ukázalo vedenie školy policajtom dokument, v ktorom opísali, čo sa deje. Spomínať sa tam majú pohovory so žiakmi aj s ich rodičmi.

Zákonné objasňovanie bude garantované, uviedol Žilinka (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

Polícia konanie žiaka vyhodnotila ako šikanu, nie trestný čin. Na druhý deň (10. 1.), sa vedenie školy stretlo s riaditeľom obvodného oddelenia. Ten to vyhodnotil rovnako. Po utorkovom zasadnutí Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť, ktorý bol v utajenom režime, to uviedol riaditeľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Branislav Zurian s tým, že celý spis má 22 listov. Podľa Zuriana ide o zlyhanie policajta v prvom aj v druhom slede.

Riaditeľ Úradu inšpekčnej služby Branislav Zurian (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

Polícia podľa Zuriana ponúkla škole, že bude v deň plánovaného preskúšania žiaka, teda v deň útoku, v škole prítomná. Vedenie s tým nesúhlasilo. "Povedali, že by to bolo kontraproduktívne a požiadali o to, aby bola polícia nablízku, keď bola komisionálna skúška," priblížil Zurian s tým, že to, že polícia nablízku nebola, je predmetom vyšetrovania ÚIS. Nevylúčil, že bude vyvodená zodpovednosť.

ÚIS vedie v súvislosti s daným prípadom trestné stíhanie pre trestný čin marenia úlohy verejným činiteľom. "V prípade sa intenzívne vykonávajú procesné úkony za účelom zabezpečenia všetkých dôkazov. V súčasnosti sa k detailom nebudeme vyjadrovať, až keď to umožní situácia vo vyšetrovaní," uviedla hovorkyňa ÚIS. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) uplynulý víkend avizoval odvolanie riaditeľa Obvodného oddelenia PZ v Spišskej Starej Vsi, pretože na základe zistení ÚIS neprijalo obvodné oddelenie dostatočné preventívne opatrenia. A to napriek vedomosti o nebezpečenstve, ktoré predstavovalo správanie problémového študenta, ktorý na gymnáziu útočil.

(Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

Viacerým spolužiakom zabavili telefóny

Podľa informácií TV Markízy mohli o úmysloch Samuela vraždiť vedieť aj niektorí jeho spolužiaci. Tým mohol pravdepodobne v rámci nejakej skupiny na sociálnej sieti ostatným písať, čo plánuje vykonať. Jeden zo zdrojov dokonca hovorí, že tam mali padnúť aj konkrétne mená osôb, po ktorých ide. Polícia mala preto zaistiť viacerým študentom telefóny.

Policajti za policajnou páskou na ceste vedúcej ku Gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok, kde zahynuli po útoku žiaka nožom dve ženy a tretia žena utrpela stredne ťažké poranenia. (Zdroj: SITA/Viktor Zamborský)

Na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi došlo vo štvrtok (16. 1.) k útoku, pri ktorom zomreli dve ženy vo veku 18 a 51 rokov. Išlo o študentku Alenku a zástupkyňu riaditeľky školy Máriu. Ďalšia žiačka bola zranená. Podozrivého zo spáchania skutku, 18-ročného študenta Samuela z Ľubice, ktorý gymnázium navštevoval, polícia obvinila z úkladnej vraždy. Navrhla väzobné stíhanie, s návrhom sa stotožnil aj prokurátor. Špecializovaný trestný súd v Pezinku vzal obvineného študenta do väzby.