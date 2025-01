DESIVÁ minulosť útočníka zo Spiša! Samuel bol dvakrát odsúdený za násilné trestné činy... Šokujúce DETAILY

Samuel, útočník z gymnázia v Spišskej Starej Vsi, bol v minulosti dvakrát odsúdený (Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky, SITA/Viktor Zamborský)

"Pokiaľ ide o osobu podozrivú, nejde o nepopísaný list papiera, a teraz nemám na mysli jeho vynikajúce študijné výsledky. To bude zohľadňované aj počas celého trestného konania," uviedol vo štvrtok (16. 1.) Žilinka, ktorý garantoval zákonnosť procesu objasňovania trestného činu. Zatiaľ podľa neho nie je jasné, aký trest páchateľovi hrozí, keďže právna kvalifikácia skutku zatiaľ nie je definitívne uzavretá. Prípad si prevzal Úrad boja proti organizovanej kriminalite Prezídia PZ. Motív páchateľa bude predmetom ďalšieho vyšetrovania.

Podozrivý študent mal podľa ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD) individuálny študijný plán a malo dôjsť k jeho komisionálnemu preskúšaniu. Minister deklaroval, že urobí všetko pre to, aby zistili príčiny útoku, prijali opatrenia a ochránili do budúcna deti aj učiteľov.

V minulosti bol Samuel dvakrát odsúdený

Ako informovali Aktuality.sk, 18-ročný Samuel S., ktorý na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi zaútočil nožom a zabil učiteľku a spolužiačku, má za sebou nelichotivú minulosť. Zistili, že študent bol dvakrát odsúdený Okresným súdom v Kežmarku a to za spáchanie násilného činu voči spolužiačke, ktorého sa dopustil ako deviatak kežmarskej základnej školy.

"Dňa 3. 2. 2022 v čase okolo 07.45 hod. na brehu Ľubického potoka, ulica Ľubická cesta, Kežmarok, smerom na sídlisko Juh v meste Kežmarok, na mieste verejnosti prístupnom fyzicky napadol poškodenú, a to takým spôsobom, že ju udieral zovretými dlaňami oboch rúk do bočných oblasti tváre, načo poškodená spadla na zem, pričom poškodená neustále kričala, nech prestane, že čo robí, pričom ako spadla na zem, tak ju začal kopať nohami do celého tela a kopol ju aj do zadnej časti hlavy a poškodenej spôsobil zranenia vyžadujúce si jednorazové lekárske ošetrenie, bez určenej doby liečenia," citovali Aktuality.sk právoplatný rozsudok kežmarského súdu z júna 2022.

Súd ho odsúdil za prečin výtržníctva na podmienečný trest odňatia slobody na štyri mesiace so skúšobnou dobou 18 mesiacov s dohľadom probačného úradníka. Zároveň mu súd uložil zákaz priblíženia sa k poškodenej spolužiačke na vzdialenosť menšiu ako päť metrov, ako aj zákaz zdržiavať sa v blízkosti jej obydlia.

Samuel S.

Portál dodáva, že v súvislosti s týmto prípadom ešte ako mladistvý údajne skončil na istý čas aj vo väzbe. Citoval aj známych rodiny útočníka, ktorý o ňom hovoria ako o "koncentrovanom zle" s tým, že agresívny bol už ako malé dieť. Už v materskej škole mal biť svojich rovesníkov, kde ho za jeho agresívne správanie vylúčili. Riaditeľka gymnázia v Spišskej Starej Vsi Anna Kromková uviedla, že rodičia Samuela jej to zamlčali a keby mala tieto informácie predtým, nikdy by ho neprijala na školu.

Ďalší delikt

Samuela S. odsúdili aj za ďalší delikt – prečin nebezpečného vyhrážania sa, ktorého sa tiež dopustil voči spolužiačke. "Obžalovaný inému sa vyhrážal smrťou a ťažkou ujmou na zdraví takým spôsobom, že to vzbudilo dôvodnú obavu, a čin spáchal závažnejším spôsobom konania," citovali Aktuality z odsudzujúcom rozsudku Okresného súdu Kežmarok z novembra 2022.

„Dňa 17. 12. 2021 v čase od 8.45 hod. potom čo bol odpojený z online vyučovania slovenského jazyka a vylúčený z tejto online vyučovacej hodiny, začal písať v spoločnej elektronickej komunikácii prostredníctvom sociálnej siete v aplikácii Messenger správy dievčatám tejto triedy, v ktorých uvádzal, že sa im pomstí, že keď chcú mat' vojnu, tak ju budú mat'," opísal súd skutok s tým, že vylúčenie z hodiny slovenského jazyka dával Samuel za vinu spolužiačke.

Podľa súdu sa Samuel v správach elektronickej komunikácie zaslaných tejto spolužiačke vyhrážal, že ju dobije a pri ďalšej komunikácii s ostatnými spolužiačkami uviedol, "že ich všetky dobije a kľudne aj zabije, že jemu je to jedno," pričom poukazoval na jeho predchádzajúce fyzické útoky a vyhrážky na túto spolužiačku. Samuel podľa súd ďalej napísal, že neprestane, kým jej nezničí budúcnosť, v dôsledku čoho sa dievča začalo báť o svoj život a zdravie a preto prestala chodiť do školy sama, ale len so spolužiačkami alebo rodinným príslušníkom. Súd nakoniec od uloženia trestu upustil a to vzhľadom na to, že potrestanie Samuela S. v inom súdnom konaní na tom istom súde, ktoré sme opísali vyššie, považoval za dostatočné.