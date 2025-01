Obete MASAKRA na Spiši! Učiteľka Mária (†51) milovala prírodu, študentka Alenka (18) žala úspechy na súťažiach

Obeťami masakra na gymnáziu sa stala učiteľka Mária a študentka Alenka (Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková, FB/M.S., GSSV)

Na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi v okrese Kežmarok útočil vo štvrtok nožom 18-ročný študent. Usmrtil pritom 18-ročnú študentku a 51-ročnú učiteľku. Jedna 18-ročná študentka utrpela stredne ťažké zranenia, s ktorými ju previezli do nemocnice v Poprade. Útočiaci Samuel sa dal po svojom vyčíňaní na útek, no polícia ho onedlho dolapila.

Policajti zasahujú po útoku v Spišskej Starej Vsi (Zdroj: TASR/Hudecová/Kotian)

"Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby SR vyslalo vo štvrtok pred 13-tou hodinou ambulancie záchrannej zdravotnej služby na gymnázium do Spišskej Starej Vsi, kde došlo k útoku nožom na viaceré osoby. Dve ženy vo veku 18 a 51 rokov boli zranené smrteľne, jedna 18-ročná žena bola so stredne ťažkými poraneniami prevezená do nemocnice v Poprade. Na mieste boli ošetrení aj 51-ročný muž a 62-ročná žena z dôvodu akútnej stresovej reakcie," priblížila pre Topky.sk Danka Capáková z Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR.

(Zdroj: TASR/Veronika Mihaliková)

Učiteľka Mária si užívala život plnými dúškami, tešila sa na ples

Jednou z obetí je 51-ročná učiteľka Mária, ktorý bývala v Matiášovciach, v obci vzdialenej len pár kilometrov. Mária milovala prírodu a turistiku. "Najväčšie dobrodružstvo, aké môžete podniknúť, je žiť život svojich snov," znelo jej motto na sociálnej sieti. Život si užívali plnými dúškami. Ešte včera stála na bežkách, vo štvrtok ju o život pripravil jej študent. Okrem toho sa tešila na ples, ktorý sa na Gymnáziu v Spišskej Starej Vsi má konať 8. februára.

"Moja druhá mama! Ani jeden z nás dnes v riaditeľni a informe nevedel, že sme sa videli naposledy... Ďakujem za všetko," napísal jeden z jej smútiacich kolegov na sociálnej sieti.

Učiteľka Mária S. milovala cestovanie a prírodu (Zdroj: Facebook/M.S.)