Humanitárna misia slovenského tímu: Evakuácia pacientov z vojnovej zóny v Gaze do nemocníc vo Francúzsku

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/AP/Abdel Kareem Hana)

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra SR v stredu (15. 1.) spolupracovalo na evakuácii ďalších piatich detských pacientov a ich rodinných príslušníkov z Pásma Gazy do Francúzska, kde im bude poskytnutá liečba. Celkovo vládny špeciál previezol 21 ľudí. Na operácii spolupracovalo Slovensko, Rumunsko, Francúzsko, Nórsko a Albánsko s inštitúciami Európskej únie (EÚ) aj so Svetovou zdravotníckou organizáciou. Informoval o tom hovorca rezortu Matej Neumann.

"Pacienti boli v skorých ranných hodinách prevezení humanitárnym konvojom z Gazy do Izraela, odkiaľ boli prepravení do Bukurešti rumunským špeciálom. Následne z Rumunska pacientov transportoval slovenský vládny špeciál do Francúzska, kde im bude poskytnutá potrebná liečba," vysvetlil Neumann.

Ako hovorca ozrejmil, evakuáciu realizovali v rámci Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany, ktorý Slovensku umožní refundovať 75 percent nákladov. Evakuačný tím Euracare Flight and Shelter bol na evakuáciu pacientov z Gazy nasadený už tretíkrát. V októbri 2024 evakuoval aj slovenských a zahraničných občanov z Libanonu. Neumann dodal, že slovenský modul Euracare Flight and Shelter bol od jeho vzniku aktivovaný celkovo päťkrát.