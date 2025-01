Libanonský prezident Awn uviedol, že Izrael sa musí stiahnuť z juhu do 26. januára

Džúzíf Awn (Zdroj: SITA/AP Photo/Hussein Malla)

BEJRÚT - Libanonský prezident Džúzíf Awn v sobotu uviedol, že Izrael sa musí siahnuť z juhu Libanonu do 26. januára, teda do termínu stanoveného na úplné uplatňovanie prímeria, na ktorom sa Izrael a Hizballáh dohodli v novembri minulého roka. Vodca Hizballáhu Naím Kásim obvinil Izrael zo stoviek porušení prímeria. Informuje o tom agentúra AFP.

Kásím varoval Izrael pred "skúšaním trpezlivosti" a vyzval predstaviteľov Libanonu, aby "tvrdo" reagovali. Prezident Awn povedal generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi, že je nevyhnutné, aby sa "izraelské jednotky stiahli z okupovaných území na juhu v súlade so stanovenou lehotou dohody dosiahnutej 27. novembra". "Izraelské pokračovanie porušovania pravidiel na zemi a vo vzduchu...vyhadzovanie domov do vzduchu a ničenie pohraničných dedín je v úplnom rozpore s tým, čo sa uvádza v dohode o prímerí," uviedol prezidentský úrad vo svojom vyhlásení. V súlade s dohodou má Hizballáh zastaviť svoje operácie v južnom Libanone a Izrael má odtiaľ stiahnuť svoje jednotky a do 60 dní odovzdať kontrolu nad regiónom libanonskej armáde a mierovým jednotkám OSN.

"Sme trpezliví ohľadom porušovania, aby sme dali šancu libanonskému štátu zodpovednému za túto dohodu, spolu s medzinárodnými podporovateľmi, ale vyzývam vás, aby ste neskúšali našu trpezlivosť," uviedol vodca Hizballáhu v televíznom prejave. Guterres po stretnutí s Awnom a novovymenovaným premiérom Nawáfom Salámom uviedol, že Libanon by mohol začať "novú kapitolu mieru". V piatok vyzval Izrael, aby skončil svoje vojenské operácie a "okupáciu" na juhu Libanonu. Šéf OSN zároveň povedal, že mierové jednotky UNIFIL v južnom Libanone odhalili od začiatku platnosti prímeria viac ako 100 skrýš so zbraňami, ktoré podľa neho patrili "Hizballáhu alebo iným ozbrojeným skupinám". V Libanone bol v piatok aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, podľa ktorého je potrebné "urýchliť" vykonávanie prímeria medzi Izraelom a Hizballáhom, píše AFP.