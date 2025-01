Dusno v českom parlamente: Lídrovi opozičnej strany hrozí trojročný trest za mrežami! Za plagát s černochom

Tomio Okamura (Zdroj: SITA/AP Photo/Petr David Josek)

PRAHA - Česká polícia požiadala Poslaneckú snemovňu o vydanie poslanca a predsedu opozičného hnutia SPD Tomia Okamuru na trestné stíhanie. Podozrieva ho z podnecovania k nenávisti počas vlaňajšej predvolebnej kampane. SPD vlani v lete v rámci kampane priviezlo na Václavské námestie rozmerný bilbord, na ktorom bol muž tmavej pleti so zakrvavenou tvárou a v ruke držal nôž.

"V súvislosti s prípadom bilbordovej kampane SPD z vlaňajšieho leta, ktorým sa zaoberáme pre podozrenie zo spáchania trestného činu podnecovania k nenávisti voči skupine osôb alebo k obmedzovaniu ich práv a slobôd, požiadali kriminalisti z odboru extrémizmu a terorizmu pražskej polície o vydanie poslanca Tomia Okamuru na trestné stíhanie," citoval server iDnes policajného hovorcu Jana Danka. Dodal, že žiadosť odoslali v utorok. Okamura krok označil za snahu ho umlčať a kriminalizovať opozíciu.

Kontroverzné bilbordy SPD sa objavili pred vlaňajšími krajskými voľbami. Na jednom z nich bol muž tmavej pleti so zakrvaveným nožom a v zakrvavenej košeli s textom "Nedostatky v zdravotníctve nevyriešia 'chirurgovia' z dovozu". Kritici reklamu označili za rasistickú, podľa nich len zbytočne strašila verejnosť. Padli aj trestné oznámenia a polícia v polovici augusta oznámila, že pre plagát začala úkony trestného konania, a to pre možné podnecovanie k nenávisti voči skupine osôb.

Podľa Okamuru je kauza súčasťou politického boja

Podľa šéfa SPD je celá kauza súčasťou politického boja pred voľbami do Poslaneckej snemovne. Zdôraznil, že trestné oznámenie podal Pospíšil z TOP 09, ktorá je súčasťou koalície Spolu. "Koalícia Spolu sa snaží zubami-nechtami udržať pri moci, preto pristúpili k tomu, že sa snažia kriminalizovať ma za to, že na plagáte upozorňujem 'Stop migračnému paktu EÚ'. Pokus umlčať ma je útokom na slobodu slova a na stranu, ktorá ako jediná dôsledne bráni české záujmy a bojuje proti diktátu z Bruselu," povedal na mimoriadnom brífingu Okamura.

Plagát podľa neho nemá s rasizmom vôbec nič spoločné, je len alegóriou na súčasnú situáciu a tiež reakciou na prijatie migračného paktu EÚ. Poslancov presviedčať nechce, nechá to na ich rozhodnutí. "Už som bol dvakrát na výsluchu polície. Či už ma vydajú alebo nevydajú, to, aby za politický názor, že je niekto proti migračnému paktu EÚ, boli ľudia stíhaní a hrozil im trest až tri roky väzenia, to som nikdy neveril, že sa niečoho takého vo svojom živote dočkám," povedal s tým, že neustúpi a nezľakne sa.