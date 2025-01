ŠKANDALÓZNE texty z učebníc! Pokus o samovraždu, silikónové prsia... TOTO zadanie je ako z erotického románu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Na kontroverzné zadania upozornili české Novinky. Fotku s cvičením, ktoré mali vypracovať žiaci 3. triedy na nemenovanej základnej škole, v Prahe minulý týždeň zdieľal na sociálnej sieti X sociológ Daniel Hůle. „Príde vám vhodné takto učiť osemročné deti?“ pýta sa vo svojom príspevku, v ktorom zverejnil zadanie, kde majú tretiaci doplniť i/y do textu.

„Žiarlivý Peter sledoval svoju ženu. Nachytal ju, ako sa bozkáva s Evženom, pracuje v mlyne. Prehltol prášky na spanie. A potom si pustil plyn," píše sa v češtine v zadaní pre žiakov 3. ročníka základnej školy (ZŠ). Ako vyplýva zo záveru textu, žiarlivý Peter svoj čin nedokoná a to vďaka odstávke v plynárni kvôli oprave plynojemu. „Mal som šťastie. Škoda by bolo života kvôli nevernici. Falošná tá kráska, už to neni moja láska,“ dočíta sa žiak po správnom vyriešení úlohy.

Pod príspevkom sa strhla búrlivá debata. Kým niektorí hovorili, že text treba brať s nadsádzkou, iní poukazovali na to, ako sa môžu na to pozerať osemročné deti a či im text skôr neukazuje samovraždu ako spôsob riešenia nešťastnej lásky. Cvičenie pochádza z knihy Zábavný pravopis, ktorá je určená deťom od 8 rokov. " Je toho celá učebnica. Tých ´zábavných´ pravopisov," napísala jedna z komentujúcich, pričom ďalšia upozornila, že kniha nemá udelenú schvaľovaciu doložku rezortu školstva a tak jej využitie vo výučbe závisí len od rozhodnutia jednotlivých riaditeľov škôl.

Ďalšie perličky v učebniciach

Pod príspevkom sa začali kopiť ďalšie zadania, s ktorými sa rodičia stretli pri učení s deťmi. Jedným z nich bol text v učebnici chémie pre 8. ročník ZŠ. "Veľmi významné zlúčeniny kremíku sú silikóny," píše sa učive, ktoré dopĺňa obrázok ženy s veľkými prsiami, ktoré komentuje muž na lavičke slovami "koľko z toho mohlo byť mikročipov". "Je to ako z krížoviek pre dôchodcov," okomentoval autor príspevku.

Novinky pripomínajú, že kontroverziu minulý rok spôsobilo aj dvozmyselné jazykové cvičenie na písmeno "L", ktoré je určené pre žiakov 3. a 4. ročníka ZŠ a je z knihy „Bystrá kobyla bila kopyty na babykové mýtině“. "Práve ma líže lenivá Líza z Liberca. Nepáči sa mi, má škaredé zuby a hrubé lýtka. Rozplývam sa Líze v ústach a ona chtivo prehĺta,“ objavuje sa v zadaní, z ktorého má dieťa uhádnuť, že sa píše o lízanke.

K textu sa vyjadril na sociálnej sieti Robert Čapek, pedagóg a autor elektro-vzdelávacej stratégie Líný učitel. " Predstavte si, že nejaký štvrták nevie, čo je smiešne na ‚chtivom prehĺtaní' a ‚lízaní' a čoho sa to môže týkať. Iný štvrták mu to milerád vysvetlí. A práve z takéhoto poučovania medzi deťmi vznikajú tie najpodivnejšie sexuálne mýty a podivné prekoncepty – často sa tiahnuce až do dospievania alebo dospelosti," napísal. Aj podľa viacerých ľudí je text akoby vystrihnutý z erotického románu.

Predtým Čapek upozornil na neobvyklé školské zadanie pre deviatakov Základnej školy Rosice na Brnensku, ktoré akoby vypadlo z príručky pre nacistickej dozorcov vo vyhladzovacích táboroch. Jedna z otázok znie, koľko ľudí sa vojde do plynovej komory. "Toto je totálna strata súdnosti. Snaha o akési prelínanie predmetov nesmie predsa končiť tým, že budeme počítať prietok plynu v plynových komorách alebo nosnosť paliet na mŕtvoly," komentoval zadanie, ktoré vlani rezenovalo v českej spoločnosti. Riaditeľ školy sa za to neskôr ospravedlnil.

Vlani si tiež pre deviatakov prichystal jeden učiteľ dejepisu z nemenovanej základnej školy domácu úlohu, z ktorej viacerí rodičia onemeli. Žiaci si v študijných materiáloch mali okrem iného vyhľadať odpoveď na otázku "Koľko prostitútok prišlo do Prahy v čase pruskej okupácie?".