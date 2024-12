Počasie na Štedrý deň: Držte si všetci klobúky! SILNÝ VIETOR je hlásený na celom území Slovenska

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Včerajšia snehová nádielka (23. december) potešila hlavne obyvateľov východnej polovice Slovenska a aj dnes ešte môže zopár centimetrov snehu pribudnúť. Informuje o tom imeteo.sk. Mnoho miest si tak užije doslova biele Vianoce. Platí to však len pre polovicu Slovenska. Predpoveď o snežení sa mierne zmenila, nebude až tak výdatné.

Na Štedrý deň silno veterno Najnepriaznivejšie počasie počas Vianočných sviatkov pripadne na Štedrý deň. Komplikácie... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Monday, December 23, 2024

Oblačno a najmä veterno

Dnes bude na Slovensku hlavne oblačno až zamračené, neskôr sa môže oblačnosť lokálne zmenšiť. ale môže lokálne oblačnosť zmenšiť. Snehové prehánky sú hlásené najmä v severnejších okresoch stredného a východného Slovenska, kde sa očakáva do 5 cm nového snehu. V nižších polohách sa vyskytne dážď, prípadne dážď zmiešaný so snehom.

Denné teploty vystúpia do -1 až +4, na krajnom juhu do +6 stupňov Celzia. Pocitová teplota bude ale nižšia, čo zapríčiní silný severný vietor s rýchlosťou do 60 km/h na celom území našej krajiny. V nárazoch môže dosiahnuť až rýchlosť do 100 km/h. Pre hory platí výstraha pred víchricami.

Veľký pozor aj na cestách

Na Štedrý deň si treba na cestách dávať pozor na zľadovatený sneh, ako aj snehové jazyky. Na horských priechodoch Zbojská a Cukmantel je miestami zľadovatený sneh hrúbky jedného centimetra a na horskom priechode Besník sa tvoria snehové jazyky. Horský priechod Príslop je uzavretý pre dopravu s celkovou dĺžkou nad 12 metrov. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC).

(Zdroj: Getty Images)

Horské priechody sú podľa cestárov zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je mokrý, okrem priechodov Vrchslatina, Štós, Súľová, Podspády, Huty, Grajnár, Dobšiná, Branisko a Besník, ktoré sú pokryté čerstvým, kašovitým alebo utlačeným snehom hrúbky jeden až dva centimetre.

Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. Najmä vo vyšších polohách Slovenska sa na vozovkách nachádza vrstva čerstvého, kašovitého alebo utlačeného snehu. Na cestách III. triedy v obvode Záborské je sneh hrúbky tri centimetre.

Zelená vlna STVR upozorňuje, že na ceste III/2530 medzi Žarnovicou a Banskou Štiavnicou je na vozovke miestami zľadovatený sneh.