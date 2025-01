Vodiči, pozor! Na celom území hrozí poľadovica a hmla, vyskytne sa aj vietor na horách

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

(Zdroj: shmu.sk)

Výstrahy prvého stupňa pred poľadovicou a hmlou trvajú na celom území Slovenska počas celého dňa, vydané sú až do štvrtka (2. 1.) večera. Meteorológovia upozorňujú na hmlu s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. V okresoch Žilina, Martin, Dolný Kubín, Námestovo, Tvrdošín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Brezno a Banská Bystrica vydal SHMÚ výstrahu prvého stupňa pred vetrom na horách. V horských oblastiach sa miestami očakáva vietor, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu.

(Zdroj: shmu.sk)

archívne video

Práce na diaľnici D1 ráno komplikovalo počasie, aktuálne pokračujú (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

SHMÚ tiež informuje o smogovej situácii. Na monitorovacej stanici kvality ovzdušia v Bratislave na Mamateyovej ulici zaznamenali medzi polnocou a 2.00 h vysoké koncentrácie prachových častíc PM10, čo súvisí pravdepodobne s použitím zábavnej pyrotechniky počas osláv Nového roka. "Podobne v Martine, Ružomberku a v Liptovskom Mikuláši, kde bola situácia komplikovaná nepriaznivými rozptylovými podmienkami. V Liptovskom Mikuláši a v Martine bol prekročený informačný prah, nenastali však podmienky na vydanie upozornenia na vznik smogovej situácie," informujú meteorológovia. Upozornenie na smogovú situáciu pre častice PM10 platí zároveň pre lokality Lučenec, Plášťovce, Nitra, Žarnovica, Jelšava a okolie, Sereď, Vinárska a Ružomberok, Riadok, Oščadnica a tiež pre Bratislavu v lokalite Trnavské mýto.

(Zdroj: shmu.sk)

Cestári varujú pred poľadovicou

Vodiči by si mali dávať v stredu pozor na poľadovicu na cestách v okrese Trnava, ako aj na cestách tretej triedy v obvodoch Prešov a Nové Mesto nad Váhom. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk. V oblasti Vranova nad Topľou a Bánoviec nad Bebravou a v okresoch Michalovce a Sobrance padá mrznúce mrholenie, platí tam preto vysoké riziko náhleho vzniku poľadovice.

Hmla s dohľadnosťou do 50 metrov sa podľa cestárov vyskytuje v lokalitách Myjava a Švábovská stráň a do 100 až 200 metrov takmer na celom území západného a stredného Slovenska, miestami aj na východnom Slovensku. Horský priechod Príslop je uzavretý pre dopravu s celkovou dĺžkou nad 12 metrov. Ostatné horské priechody sú zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je vlhký až mokrý.

Zelená vlna STVR informuje o poľadovici v okrese Humenné, tiež na obchvate Mosta pri Bratislave, v Studenom na Tomášovskej, v Miloslavove a okolí, v Michalovciach a okolí, takisto medzi Valalikmi a Kokšovom-Bakšou a aj v úseku Humenné - Tovarné - Stropkov. Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je miestami suchý, prevažne však vlhký až mokrý. V hornatejších oblastiach Slovenska sa ojedinele na vozovkách nachádza vrstva utlačeného alebo zľadovateného snehu.

Zimnú údržbu na R1 Via Pribina zabezpečuje 34 operátorov

Plynulú premávku v zimnom období na rýchlostnej ceste R1 Via Pribina zabezpečuje 34 operátorov v pohotovosti. Tímy Via Pribina a Via Pribina Operations v Stredisku správy a údržby Selenec pri Nitre sa nepretržite starajú o 52 kilometrov rýchlostnej cesty, informovala Via Pribina, ktorá rýchlostnú cestu prevádzkuje.

"Počasie neustále monitorujeme a reagujeme už pri prvých náznakoch sneženia. Odstraňovanie snehu sa začína do 30 minút od začiatku sneženia, no často reagujeme ešte rýchlejšie. Prioritou je čistá a bezpečná vozovka," uviedla Via Pribina. Stredisko správy a údržby má k dispozícii 14 zimných vozidiel. Vozový park zahŕňa snežné pluhy, sypače soli a postrekovače soľanky, ktoré pokrývajú celú cestu. Pripravených je 1200 ton soli. Rezervy soli sú uložené v štyroch silách a skladoch, pripravené sú na okamžité použitie s možnosťou ich dopĺňania podľa potreby.

Počas aktuálnej zimnej sezóny pribudlo na R1 Via Pribina 3370 metrov snehových zábran, ktoré sú strategicky umiestnené tak, aby chránili cestu pred navievaním snehu. Novinkou sú moderné pevné zábrany, ktoré zabraňujú tvoreniu závejov na komunikáciách tým, že zadržujú sneh v mieste zábran. Cestu pred návejmi snehu chránia aj protihlukové steny v dĺžke 32 kilometrov.