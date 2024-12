Náhla smrť 48-ročného slovenského kňaza! Zomrel v Bolívii počas svojej misijnej cesty: Dnes mu dajú posledné zbohom

(Zdroj: Getty Images, FB/ Verbisti)

Páter Ondrej Pešta bol významný slovenským kňazom, ktorý sa narodil 30. decembra 1975 v Kežmarku. Dlhodobo však spoločne so svojimi rodičmi žil v Slovenskej Vsi. Ondrej maturoval na Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava v Kežmarku. Odtiaľ išiel študovať matematiku a ekológiu na univerzitu v Nitre, avšak štúdium nedokončil.

Oslovila ho totiž charizma sv. Arnolda Janssena. V roku 1995 tak vstúpil do postulátu Spoločnosti Božieho Slova a o rok nato začal noviciát. V roku 1997 zložil svoje prvé rehoľné sľuby a v roku 2002 zložil doživotné rehoľné sľuby a prijal misijné určenie do Bolívie.

"Kňazskú vysviacku prijal v 21. júna 2003 v Nitre, vkladaním rúk Mons. Jána Bukovského, kde aj krátko pôsobil ako výpomocný duchovný. Vo februári 2004 odcestoval na misie do Bolívie, kde pôsobil až do svojho úmrtia. V roku 2011 bol za bolívijskú provinciu vyslaný na vyššie teologické štúdia biblickej teológie na pápežskú univerzitu sv. Tomáša Akvinského (Angelicum) do Ríma. Pôsobil v Al Alto, neskôr v Chiquitania a Santa Cruz. Známe boli napríklad jeho zamyslenia, tak v slovenskom jazyku, ako i v španielčine," poznamenala Tlačová konferencia biskupov Slovenska na webe.

Posledná rozlúčka s významným kňazom

O jeho náhlom úmrtí informovala Bolívijská biskupská konferencia. „S hlbokým zármutkom oznamujeme úmrtie otca Ondreja Peštu, člena Kongregácie Božieho Slova a zodpovedného za katechézu v Santa Cruz,“ poznamenala. Ako zároveň dodala, „jeho život bol svedectvom odovzdanosti a služby blížnym, pričom vždy odrážal lásku a hodnoty, ktoré vedú našu misiu. Počas mnohých rokov otec Ondrej zasvätil svoj život komunite, prinášajúc nádej a vieru tým, ktorí ju potrebovali.“

Ondrej Peštu zomrel 12. decembra 2024. S týmto významným kňazom sa poslednýkrát rozlúčia dnes na zádušnej svätej omši, ktorá bude v Cochabambe v Bolívii o 10:00 miestneho času, čo je 15:00 nášho času.