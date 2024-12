Náhla smrť uznávaného primára! Svoj život zasvätil pomoci deťom

(Zdroj: Getty Iamges, FB/HNsP)

Ján Mičík dlhé roky pracoval v Hornooravskej nemocnici s poliklinikou Trstená. Stal sa primárom detského oddelenia, kde pomáhal pacientom v ťažkých chvíľach. Mičík sa celý svoj profesný život venoval starostlivosti o najmenších pacientov.

"Bol skúseným a erudovaným odborníkom vždy pripravený čeliť aj tým najnáročnejším situáciám," informujú o tom jeho kolegovia z Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená. Tento uznávaný lekár však v piatok v noci navždy odišiel náhle a nečakane vo veku 83 rokov po krátkej a ťažkej chorobe. "Posledná rozlúčka sa uskutoční v utorok 17.12.2024 o 14:⁰⁰ hod v evanjelickom kostole Dolný Kubín," dodali jeho kolegovia.

HNSP Trstená s veľkou ľútosťou dnes prijala informáciu, že nás dnes v noci po ťažkej a krátkej chorobe navždy opustil... Posted by HNsP Trstená on Saturday, December 14, 2024

Jeho pacientov táto strata obzvlášť zarmútila. "Odišiel najväčší odborník. Roky som chodil k nemu do Dolného Kubína, a potom do Trstenej. Čest jeho pamiatke," poznamenal Ivan na sociálnej sieti. "Odpočinutie večné daj mu pane. Bol to úžasný človek a odborník," poznamenala Zuzana.