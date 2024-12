Slovensko je na možnú stopku ruského plynu pripravené: Čas sa kráti! Finálne rozhodnutie je na Ukrajine

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BRATISLAVA - Slovensko je pripravené na možnosť zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu po vypršaní kontraktu od 1. januára 2025. Zástupca SPP tvrdí, že podnikli kroky na zabezpečenie dodávok, vrátane diverzifikácie zdrojov a naplnenia zásobníkov. Otázkou však ostáva, ako to ovplyvní ceny plynu a kto nakoniec rozhodne o ďalšom priebehu dodávok.

Európska komisia kritizuje Slovensko za nedostatočnú diverzifikáciu dodávok zemného plynu, pričom niektoré krajiny EÚ sa snažia vyhnúť spolupráci s Ruskom. Slovenský plynárenský sektor sa však nachádza v inej situácii.

„Veľmi citlivo vnímame politický kontext, čo je dôvod, prečo sme pristúpili k diverzifikácii našich nákupných zdrojov. Keby sme sa riadili čisto ekonomickým hľadiskom, nekúpili by sme žiaden plyn iný ako ruský, pretože ten je pre nás cenovo najvýhodnejší,“ uviedol v rozhovore pre portál Euractiv riaditeľ divízie obchodu Slovenského plynárenského priemyslu (SPP), Michal Ľalík. Podľa jeho slov sú alternatívne zdroje nielen drahšie, ale aj náročnejšie na obsluhu a prepravnú kapacitu.

Slovenské záväzky voči ruskému Gazpromu vychádzajú zo zmluvy uzavretej v roku 2008, keď kontrolu nad SPP malo nemecko-francúzske konzorcium. „Zmluva obsahuje štandardnú klauzulu z tej doby, podľa ktorej musíme platiť za dodávky ruského plynu, ak nám ho Gazprom dodá. Takto je nastavená súčasná situácia – dodávateľ má povinnosť dodávať plyn, a my máme povinnosť zaň platiť, aj keby sme ho neodoberali,“ vysvetľuje Ľalík.

Zmluva platí až do roku 2034, čo znamená, že Slovensko musí zaplatiť za ruský plyn, ak Gazprom splní svoje dodávky. Jednostranné ukončenie zmluvy by nevyriešilo situáciu. „Aj v takom prípade by sme museli platiť za nedodaný plyn,“ upozorňuje zástupca SPP.

Prípravy na možnosť prerušenia tranzitu cez Ukrajinu

Po 1. januári 2025, kedy vyprší tranzitný kontrakt na dodávky plynu cez Ukrajinu, je situácia stále nejasná. „Je fakt, že máme začiatok decembra a ešte stále vôbec nemáme jasno v tom, čo bude od 1. januára. Na možnosť zastavenia dodávok plynu cez Ukrajinu sme pripravení. Je to riziko, s ktorým už niekoľko rokov pracujeme. K zastaveniu mohlo dôjsť prakticky kedykoľvek, teraz je to riziko asi historicky najvyššie,“ hovorí Ľalík.

„Diverzifikovali sme zdroje zemného plynu a zároveň sme na maximum naplnili zásobníky. Preto sa nie je čoho báť v prípade, že by naozaj malo prísť k prerušeniu tranzitu cez Ukrajinu,“ uisťuje riaditeľ divízie obchodu.

Podľa Ľalíka je rozhodujúce, aby tok plynu cez Ukrajinu zostal zachovaný, pretože to má prínos nielen pre Slovensko, ale aj pre Ukrajinu. „Finálne rozhodnutie bude iba na Ukrajine samotnej, je to suverénny štát a ide o prepravu zemného plynu cez jej územie. My ich stanovisko budeme rešpektovať, nech bude akékoľvek.“

Čo to spraví s cenou?

Otázkou je, či prerušenie tranzitu cez Ukrajinu po 1. januári spôsobí skokové zdraženie plynu. „Ak by ste sa ma spýtali na začiatku jesene, tak by som odpovedal, že informácie o prudkom zdražení plynu sú prehnané, lebo v cene už je započítané riziko zastavenia dodávok. Ak sa vtedy napríklad na trhu objavila negatívna informácia, že sa tranzit zastaví, tak vplyv na cenu komodity bol minimálny,“ vysvetľuje Ľalík.

Ceny plynu pre domácnosti by mali vzrásť (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

V poslednom období sa však situácia zmenila. „Naopak, pri pozitívnej informácii, napríklad že azerbajdžanský prezident Alijev vyhlásil, že bude dodávať plyn do Európy, cena klesla o 15 percent. Za posledný mesiac je však vývoj taký, že prípadný skok v cene nemôžeme vylúčiť,“ dodáva Ľalík.