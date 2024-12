Záhadná cesta Sakovej do Ruska: Dôležité rokovanie v Petrohrade o plyne! TOTO mali vraj riešiť

Denisa Saková. (Zdroj: TASR/Fabian Strauch/dpa, Getty Images, Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA/PETROHRAD – Záhadná cesta do Ruska? Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) a šéf SPP Vojtech Ferencz odcestovali v stredu do ruského Petrohradu. Cieľom cesty boli rokovania s plynárenským gigantom, firmou Gazprom, ktorú má pod kontrolou štát. Cesta však zostáva zahalená tajomstvom.

Poslanci zo SaS reagujú na cestu ministerky Sakovej do Ruska (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Informáciu o tom, že Saková letela do Ruska, najskôr priniesol Denník N a to v čase, kedy sa vládny špeciál už nachádzal na petrohradskom letisku. Neskôr o nej prehovoril minister zahraničných veci Juraj Blanár (Smer-SD) počas mierových rokovaní na Malte, kde okrem iných hovoril aj so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. Podľa Blanára spolu hovorili aj o rokovaní podpredsedníčky vlády a ministerky hospodárstva Denisy Sakovej a generálneho riaditeľa SPP v Petrohrade o dodávkach plynu na Slovensko.

Saková sa na Slovensko vrátila vo štvrtok popoludní. Bližšie informácie však nechcela prezradiť ani po svojom návrate. Potvrdila iba, že bola v Petrohrade priamo v spoločnosti Gazprom. „Keďže sme mali niekoľko rokovaní, nemôžem hovoriť všetky detaily, keďže je aj nejaké obchodné tajomstvo,“ povedala vo štvrtok večer na TA3. Jej prioritou vraj bolo, aby Slovensko malo dostatočné množstvo energií, v stabilných dodávkach a za stabilné a prijateľné ceny. S Gazpromom hovorili o tom, ako budú v budúcom roku pokračovať dodávky zemného plynu. „Chcem ľuďom vysvetliť, že od roku 20008 máme kontrakt, ktorý je nevypovedateľný,“ tvrdí. Tento kontrakt je podľa jej slov na základe podmienok „zober a platíš a keď nezoberieš, aj tak platíš“.

Viac o dohode sme sa však nedozvedeli. K finálnemu výsledku rokovaní sa plánuje rezort hospodárstva vyjadriť až vtedy, keď bude na stole dohoda akceptovateľná pre všetkých zainteresovaných partnerov. "Kým nebudú rokovania uzatvorené, nebudem komentovať podrobnosti ani žiadne ďalšie pripravované čiastkové kroky, ktoré v tejto téme podnikáme," Saková (Hlas-SD).

(Zdroj: TASR/Fabian Strauch/dpa, Getty Images)

SaS s takýmito krokmi nesúhlasí

Podľa opozičnej SaS sa cesta ministerky hospodárstva Denisy Sakovej (Hlas-SD) do Ruska udiala za veľmi zvláštnych, tajných a netransparentných podmienok. Vláda podľa nich svojím konaním podkopáva zahraničnopolitické ukotvenie naše krajiny. "V týchto dňoch to potvrdila aj ministerka hospodárstva Denisa Saková, ktorá odišla na rokovanie týkajúce sa plynu do Ruska. Táto návšteva pani ministerky Sakovej sa deje za veľmi zvláštnych, tajných a netransparentných podmienok. Neviem, prečo sa vyhýba vláda a ministerka hospodárstva transparentnosti, čoho sa obáva a prečo nechce informovať o podrobnostiach svojej cesty," uviedol predseda SaS Branislav Gröhling.

Doplnil, že rokovania so spoločnosťou Gazprom a návrat intenzívnejšej spolupráce s Ruskom prichádza v čase, keď sú sankcie na ruské firmy stále v platnosti. Tento krok podľa SaS podkopáva Slovensko na medzinárodnej scéne.

SaS pripomenula, že počas svojho pôsobenia vo vláde podporili všetky kroky SPP, ktoré viedli k tomu, aby malo Slovensko za ruský plyn relevantnú zálohu. Podľa poslanca SaS Karola Galeka boli v tom čase uzatvorené dohody s dodávateľmi v objeme 70 % ruských dodávok. "Je paradoxné, že nový riaditeľ SPP sa ešte v lete vyjadroval, že je schopný nahradiť 100 % objemu ruského plynu. Čo sa stalo, keď tri týždne pred koncom roka musí letieť aj s ministerkou hospodárstva do Petrohradu a rokovať o tom, ako sa k nám ruský plyn bude aj po 1. januári 2025 dostávať," uviedol. S postupom vlády SaS nesúhlasí a predstaviteľov vyzýva, aby ukončili akékoľvek kroky, ktoré vedú k prehlbovaniu závislosti Slovenska na Rusku.