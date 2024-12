V Európe sa šíri pľúcna baktéria: Lekári hlásia štvornásobný nárast prípadov, klasické antibiotiká nezaberajú

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

O mykoplazmových infekciách sa väčšinou veľa nehovorí, najmä preto, že ide o ťažko diagnostikované ochorenie. Baktérie, ktoré napádajú dýchacie cesty, sa pomaly množia a vyvolávajú symptómy podobné čiernemu kašľu alebo bežnej nádche – bolesti svalov, horúčku a kašeľ, ktoré niekedy vedú k zápalu priedušiek alebo zápalu pľúc. Často až röntgen ukáže skazu, ktorú na tele napáchali. Nazýva sa to aj ako chodiaca pneumónia alebo „syndróm bielych pľúc“ a je viditeľný na röntgenových snímkach cez biele škvrny. Informuje o tom portál fakt.pl.

Baktéria Mycoplasma pneumoniae sa prenáša kvapôčkami. Najčastejšie postihuje deti vo veku 5 až 17 rokov, hoci mykoplazmovou infekciou sa môže nakaziť každý. Klasické antibiotiká zatiaľ na baktérie neúčinkujú. "Môžeme ju liečiť. Štandardné antibiotiká sú zbytočné, ale máme antibiotiká z iných skupín. Liečba nie je vždy potrebná, pretože aj naše telo má svoje vlastné imunitné sily a dokáže infekciu zamedziť a odstrániť," upokojuje poľský infektológ Ernest Kuchar.

"Tento rok je rokom čierneho kašľa a mykoplazmy a vlastne to vidíme aj v nemocniciach. Zvyčajne tvoria mykoplazmy 10 percent infekcií dýchacích ciest. Tento rok je však toto percento možno oveľa vyššie a dosahuje 40 %," približuje Kuchar, no upokojuje spoločnosť, že ide o baktériu, ktorá je známa už roky. "Tento rok máme oveľa viac infekcií a toto je známy vzorec, pretože vidíme nárast každé 3-4 roky. Budúci rok to bude zrejme menej," zdôrazňuje odborník.

Nárast prípadov evidujeme aj na Slovensku

Situáciu podľa portálu Startitup potvrdzujú aj slovenskí odborníci. Vedúci Oddelenia epidemiológie infekčných chorôb Štátneho zdravotného ústavu Ján Kynčl súhlasí s nárastom prípadov. „Tento rok je mykoplazmových infekcií veľa,“ konštatuje epidemiológ s tým, že zdravotníci tak musia venovať zvýšenú pozornosť správnej diagnostike a liečbe tohto ochorenia.

Český epidemiológ Petr Smejkal z pražského IKEMu odporúča ochorenie vyležať. "Chorobu je potrebné vyležať, čo je individuálne, priemerne to trvá asi týždeň. Napríklad u mladých ľudí s tým ale nie je spojené žiadne veľké riziko. Včasné nasadenie tých správnych antibiotík je u mykoplazmy dôležité," dodal s tým, že očkovanie zatiaľ neexistuje. Pri prevencii je dôležité umývanie si rúk a pomôžu aj rúška, keďže ide o kvapôčkovú infekciu.