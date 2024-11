Urológ MUDr. Ľubomír Uherčík, PhD.: Movember zachraňuje mužom životy

(Zdroj: AGEL SK )

Ktoré príznaky rakoviny prostaty a semenníkov sú najčastejšie prehliadané a prečo je dôležité ich včas zachytiť?

Rakovina prostaty v skorom štádiu je bezpríznaková a bezbolestná, a preto je možné diagnostikovať ju väčšinou iba vďaka preventívnej prehliadke.

Keď sa príznaky vyskytnú, už je to znak rozšíreného ochorenia, kedy je liečba náročnejšia a prognóza výrazne horšia. Ak sa ochorenie zachytí v čase, keď je nádor ohraničený iba na prostatu, úspešnosť úplného vyliečenia je veľmi vysoká. Príznakom rakoviny semenníkov je najčastejšie nebolestivá hrčka. Preto mužom odporúčam samovyšetrenie počas bežnej hygieny, hoci aj každý deň v rámci sprchovania. Keď si muž nahmatá hrčku alebo niečo, čo tam byť nemá, mal by ihneď navštíviť lekára.

Od akého veku by mali muži zvažovať pravidelné urologické prehliadky a prečo sa odporúča ich pravidelnosť?

Preventívnu prehliadku u urológa by mal absolvovať každý muž po 50. roku života, a to každé dva roky, resp. v závislosti od výsledku vyšetrenia. U mužov, ktorí majú v priamom príbuzenstve ochorenie prostaty, sa odporúča pravidelná návšteva špecialistu už po 40. roku života. Pravidelnosť preventívnej prehliadky je nesmierne dôležitá, aby sa nádor zachytil včas, čím sa zvyšuje šanca na úplné vyliečenie.

Rizikové faktory rakoviny prostaty sú pre mužov reálnou hrozbou – ktoré z nich možno ovplyvniť a ako?

Medzi rizikové faktory patrí vek. S pribúdajúcim vekom sa zvyšuje riziko ochorenia, ale tento faktor nikto z nás neovplyvní. Rovnako ani rodinnú anamnézu. V tomto prípade ide o genetický faktor. Štúdie popisujú, že vznik ochorenia môže mať súvis aj so zvýšenou konzumáciou alkoholu a červeného mäsa, ale nie sú tam až také jasné korelácie ako napr. v prípade fajčenia a nádoru pľúc. Zvýšený výskyt zhubných nádorov sa popisuje aj u pracovníkov, ktorí prichádzajú do styku s kadmiom. Tak ako pri prevencii všetkých ochorení, aj pri rakovine prostaty sa odporúča vyvážený životný štýl – dostatok pohybovej aktivity, racionálne stravovanie, obmedzenie alkoholu a fajčenia.

Čo všetko zahŕňa typické urologické vyšetrenie a aké možnosti dnes existujú pre menej invazívnu diagnostiku?

Lekár sa s pacientom najprv porozpráva, zistí rodinnú anamnézu, jeho súčasťou sú aj otázky o prítomnosti príznakov ochorenia, prehmatá sa brucho, podbruško, vonkajší genitál, urobí sa ultrazvuk obličiek, močového mechúra, prostaty, vyšetrí sa moč, odoberie sa krv a potom sa vyšetrí prostata cez konečník, cez ktorý je prostata dobre hmatateľná. Vyšetrenie môže byť nepríjemné, ale nie je bolestivé, takže muži sa skutočne nemajú čoho obávať. Okrem nádoru prostaty sa tak dá odhaliť aj nádor konečníka.

Zvýšené riziko rakoviny prostaty dokáže odhaliť aj PSA vyšetrenie. O čo ide?

Tento laboratórny test dokáže v krvi zachytiť zvýšenú hladinu špecifického antigénu PSA pre karcinóm prostaty. Ide o spoľahlivé neinvazívne vyšetrenie v diagnostike rakoviny prostaty. Test „Zdravie prostaty“ pre stanovenie PHI indexu môžu páni, ktorým na zdraví záleží, absolvovať v sieti AGELLAB v novembri za zvýhodnenú cenu. Komplexné zhodnotenie ich zdravotného stavu im zase poskytne test „Zdravie muža“ určený pre chlapov vo veku nad 30 rokov.

Pokroky v liečbe rakoviny prostaty sa neustále vyvíjajú – aké sú najnovšie možnosti dostupné u nás?

Nie tak dávno, 20-30 rokov dozadu, pacienti, ktorí boli diagnostikovaní v pokročilom štádiu, sa dožívali pár mesiacov, niektorí rok. Dnes, pri liečbe, ktorá je u nás dostupná, pacienti aj v pokročilom štádiu vedú kvalitný a plnohodnotný život aj niekoľko rokov. Inovatívnych a účinných terapií je dostatok na to, aby sa dĺžka dožitia predĺžila. Kedysi také možnosti neboli.

Včasná diagnostika dokáže zásadne ovplyvniť úspešnosť liečby – v akom rozsahu pomáha včasné odhalenie pri rakovine prostaty?

Pri zachytení nádoru v skorom štádiu, kým je nádor ohraničený iba na prostatu, je úspešnosť úplného vyliečenia veľmi vysoká. Vtedy pacient podstúpi ožarovanie alebo sa mu prostata operačne odstráni a je kompletne vyliečený. Preto sú preventívne prehliadky nevyhnutné a kľúčové pre úplné vyliečenie bez nutnosti náročnej liečby a pre skorý návrat do života pred ochorením. Muži by sa nemali báť toho, že im na preventívke niečo nájdeme; mali by sa obávať skôr toho, že ignorovaním pravidelnej návštevy urológa sa nádor diagnostikuje až vtedy, keď sa objavia príznaky, a šanca na vyliečenie klesá.

Muži často odkladajú urologické prehliadky; čo býva hlavným dôvodom a ako by sme mohli prístup k prevencii zmeniť?

Dôvod, pre ktorý muži k urológovi nechodia, je strach z toho, že vyšetrením niečo zistíme, a potom sú to predsudky o vyšetrení cez konečník. Zmeniť sa to dá osvetou. To, že sa v posledných rokoch zintenzívňuje, hodnotím pozitívne a výsledky vidím aj v našej ambulancii. Počet mužov chodiacich na preventívne prehliadky nám pomaly narastá, i keď ani zďaleka to nie je ideálne. No je to lepšie. Osveta preto má zmysel, zvyšuje sa tak povedomie. Rozhodne v nej treba pokračovať.

Kampaň Movember každoročne upozorňuje na význam prevencie a včasného vyšetrenia – aký vplyv môže mať takáto osvetová akcia na zmenu v prístupe mužov k zdraviu?

Ako som už uviedol, osvetové akcie už prinášajú svoje ovocie. Na Slovensku každý rok diagnostikujeme približne 2-tisíc mužov s karcinómom prostaty. Pacienti nám síce pribúdajú, ale úmrtnosť stagnuje, nenarastá tak, ako narastá počet diagnostikovaných. Deje sa tak práve vďaka tomu, že muži, či ich partnerky, reagujú na osvetu, zvyšuje sa počet tých, ktorí prídu na preventívnu prehliadku, čím sa darí zachytiť nádor v skorom štádiu a pacienti si tak zachránia život.

Akú rolu hrá podpora rodiny a blízkych pri liečbe a zotavovaní sa z rakoviny prostaty a aký význam môže mať v rámci psychickej pohody pacienta?

Dôležité je zdôrazniť, že tak ako pri každom diagnostikovanom ochorení, ani v prípade rakoviny prostaty nemusí ísť o „koniec sveta“. Ak sa odhalí skoro, je vysoká šanca na úplné vyliečenie. Ak sa diagnostikuje neskôr, liečba je nevyhnutná, ale dnešné metódy a terapie umožňujú pacientom viesť plnohodnotný život. Nehovoríme o prežívaní, ale o rokoch plnohodnotného života, počas ktorých ich ochorenie neobmedzuje v tom, aby chodili do práce a viedli normálny rodinný, spoločenský či sociálny život. V rámci zodpovednosti za seba a svoje rodiny je však nevyhnutné, aby sme my, muži, tejto téme venovali pozornosť, samovyšetrovali si semenníky a chodili na pravidelné preventívne prehliadky k urológovi.

