Danko nevidí nič zlé na zmenách týkajúcich sa európskeho výboru

Andrej Danko (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Líder koaličnej SNS a podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko nevidí nič zlé na zmenách navrhovaných v novele zákona o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní. Uviedol to v utorok pred novinármi. Reagoval tak na to, že plénum nebolo pred hlasovaním o novele, ktorá má priniesť aj zmeny týkajúce sa výboru NR SR pre európske záležitosti, uznášaniaschopné, keďže sa neprezentovali aj niektorí zákonodarcovia za koaličný Hlas-SD.

"Pre mňa je to záhadné. Ja som chcel, aby sme túto schôdzu skončili dôstojne. Aj včera minister športu rokoval s poslancom Samuelom Migaľom (Hlas-SD), aby sa našiel kompromis k športovým zákonom, ale ja už za tým šípim nejaký cieľ, koordináciu a nie je to dobré. Ja nevidím v tom nič zlé, aby premiér mohol byť zastúpený ministrom zahraničných vecí," skonštatoval.

Samuel Migaľ reaguje na vyjadrenia Andreja Danka (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Danko sa vyjadril aj k novelám zákona z dielne ministerstva športu, o ktorých majú v utorok poobede poslanci hlasovať. Nepovedal, či dospeli s poslancom Migaľom, ktorý má k legislatívam námietky a na hlasovaní sa viackrát nezúčastnil, k dohode a či návrhy podporí.

Postoj trojice poslancov za Hlas-SD skritizoval aj poslanec Roman Michelko (SNS). Označil to za nešťastný spôsob robenia politiky. Myslí si, že ostatní členovia poslaneckého klubu sú z toho prekvapení. "Nech vysvetlia, čo chcú dosiahnuť a či chcú urobiť nejakú frakciu alebo či sú na odchode do iného poslaneckého klubu," podotkol.

Plénum NR SR nebolo pred utorkovým hlasovaním o novele zákona o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní uznášaniaschopné. V sále sa neprezentoval dostatok poslancov. Pri hlasovaní sa okrem opozičných poslancov neprezentovali ani traja zákonodarcovia za Hlas-SD. Nesúhlasia s úpravou, ktorá zavádza možnosť zastupovania povereného člena vlády iným členom vlády na zasadnutí Výboru NR SR pre európske záležitosti v prípade, ak sa člen vlády nemôže na rokovaní zúčastniť.

Ferenčák trvá na nesúhlase s návrhom, ktorý sa týka európskeho výboru

Predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti Ján Ferenčák (Hlas-SD) trvá na tom, že pozmeňujúci návrh, ktorý by menil spôsob účasti členov vlády na rokovaní výboru, nie je správny. Ak ostane naďalej predložený, nepodporí ho. Pri utorkovom hlasovaní sa Ferenčák spolu s ďalšími dvoma poslancami Hlasu-SD neprezentoval, a tak neprešla celá vládna novela.

Pozmeňujúci návrh z dielne Richarda Glücka (Smer-SD) označil za prílepok, ktorý s pôvodnou novelou nesúvisí. Priniesol by podľa Ferenčáka obmedzenie účasti vládnych predstaviteľov na výbore. "Takéto obmedzenie by znamenalo zníženie významu samotného výboru a potom už by sme sa zamýšľali, na čo vôbec bol tento výbor kreovaný, ak mu patrila takáto prenesená kompetencia. Od začiatku som tvrdil, že nesúhlasím a takto som aj vyjadril môj postoj," povedal Ferenčák novinárom s tým, že napriek jeho nesúhlasu Glück na svojom návrhu trval.

Ferenčák povedal aj kolegom v klube Hlasu-SD, že návrh nie je dobrý. V koalícii treba podľa neho viac komunikovať. "Hlavne aj pri predkladaní takýchto pozmeňujúcich návrhov je potrebné ich aj odkonzultovať a pýtať sa, aký to má dosah. Od začiatku, ako bol podaný, som tvrdil, že tento pozmeňujúci návrh nepodporím," zdôraznil.

Pozmeňujúci návrh Glück podal v rámci vládnej novely zákona o teste proporcionality v oblasti regulácie povolaní. Zaviesť sa má možnosť zastupovania povereného člena vlády iným členom vlády na zasadnutí Výboru NR SR pre európske záležitosti v prípade, ak sa člen vlády nemôže na rokovaní zúčastniť. Parlamentu sa zatiaľ nepodarilo návrh prijať.