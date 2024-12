VIDEOROZHOVOR Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok: Danko je jeden rozumný a racionálny človek, verím v dohodu

(Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

BRATISLAVA – O tom, že by sa z rezortu vnútra presunul na čelo parlamentu, nechce ani počuť. Na ministerstve vidí ešte veľa práce, v ktorej chce pokračovať. Je však rád, že SNS má konečne záujem na vyriešení situácie okolo vedenia parlamentu a chce dodržať koaličnú zmluvu. Andreja Danka označil za racionálneho človeka a chce si počkať aj na výsledky jeho cesty do Ruska. O týchto témach, ako aj o nárokoch na policajtov prijímaných do zboru či o teroristickej hrozbe na území Slovenska sme sa rozprávali s ministrom vnútra a predsedom strany Hlas-SD Matúšom Šutajom Eštokom.

SNS pred pondelkovou koaličnou radou vydala vyhlásenie, v ktorom hovorila o novom predsedovi parlamentu. Rada by vyriešila túto tému. Na tlačovke po skončení koaličnej rade sme sa však nedozvedeli nič. Riešilo sa to tam?

- Som rád, že po pol roku má SNS záujem na vyriešení tejto situácie a že jasne potvrdila, že chce dodržiavať koaličnú zmluvu. V rámci koaličnej zmluvy tento post patrí strane Hlas-SD. My budeme nominovať a rozhodovať o tom, kto bude nominovaný na funkciu predsedu parlamentu. V rámci tohto prebiehajú debaty mňa a pána predsedu SNS Andreja Danka. Myslím, že vedieme konštruktívny dialóg a podarí sa nám dospieť k dohode. Pán Danko si uvedomuje, že je to jeden zo stabilizujúcich krokov pre túto vládnu koalíciu.

SNS by tam rada videla vás.

- Platí to, čo som povedal, že my rozhodneme.

Prečo vlastne tak odmietate tú funkciu?

- Nikdy som nebol človek, ktorý by bažil po funkciách. Som človek, ktorý chce pracovať a myslím, že som ešte vo veku, kedy mám aj veľkú dynamiku, drive aj odhodlanie. Moja misia na ministerstve vnútra určite neskončila. Mám tam množstvo rozbehnutých vecí a určite chcem za tie tri zvyšné roky urobiť maximum pre to, aby som ich podoťahoval. Nemám ambíciu ísť na čelo parlamentu.

Opýtam sa naopak. Prečo vás tam SNS chce?

- Vnímam to, že je to pozícia, ktorá bola v minulosti obsadzovaná predsedom strany – veď to bol predseda našej strany Peter Pellegrini, ktorý z tej funkcie po zvolení za prezidenta odstúpil. Z hľadiska politickej kultúry to prirodzene prináleží predsedovi strany. V tomto prípade ale ja vidím svoju budúcnosť na ministerstve vnútra.

Môžete povedať mená ľudí, ktorých by ste navrhli na post šéfa parlamentu?

- Už niekoľkokrát som sa vyjadril, že aj vzhľadom na situáciu, aké je v rámci koalície a aj v rámci celého politického spektra, by bol ideálnym kandidátom na upokojenie vášne v parlamente a aj na konštruktívnu debatu v parlamente Richard Raši. Má už svoje politické skúsenosti a aj morálne a charakterové skúsenosti, aby túto pozíciu zvládal. Samozrejme, Peter Žiga je poverený predseda parlamentu a vedie ho dobre a funkčne. Ale Richard Raši je našim podpredsedom a túto debatu sme mali ešte v čase, keď bol na čele teraz už prezident Peter Pellegrini.

Ako sa na to aktuálne pozerá Andrej Danko? Je to priechodné?

- Verím v konštruktívny postoj Andreja Danka. Zvolenie predsedu parlamentu je stabilizujúci prvok koalície. Je to jedna z domácich úloh, ktorú splnenú nemáme. A úprimne verím v jeho konštruktívny prístup a v to, že sa dohodneme, lebo pán Danko je jeden rozumný a racionálny človek.

Bude to do Vianoc?

- Verím, že sa nám podarí dohodnúť sa do konca roka.

Andrej Danko sa chystá začiatkom roka do Moskvy, ísť by mali aj ďalší poslanci. Pôjde aj niekto z Hlasu?

- Nemám informáciu, že idú aj poslanci z Hlasu. Myslím, že zahraničnú politiku najviac tvoria prirodzene prezident, premiér, možno predseda NR SR, minister zahraničných vecí a ministerka hospodárstva, ktorí niečo vedia aj pre Slovensko vyrokovať. Možno keď tam pán Danko pôjde, tak prostredníctvo svojich kontaktov, ktoré v Rusku má, sa mu podarí vybaviť čo najviac vecí, ktoré budú pre Slovensko. Iba vtedy tá cesta bude mať zmysel.

Je podľa vás správne ísť do Ruska v súčasnej situácii, keď pretrváva konflikt na Ukrajine?

- Ten konflikt skončí a verím v to, že skončí čo najskôr a mierovou cestou. Keď raz skončí, každý zo štátov bude mať záujem na obnovení vzťahov s Ruskou federáciou. Obzvlášť my by sme ten záujem mali mať vyslovene z pragmatického dôvodu a tým je naviazanosť na Ruskú federáciu z hľadiska nerastných surovín, či je to ropa, plyn,... Musíme sa na to pozerať z hľadiska našich záujmov a toho, čo je a bude dobré pre Slovensko. Ak táto cesta prinesie niečo dobré pre Slovensko, budem prvý, kto ju pochváli a povie, že mala zmysel. Počkajme si na to, ako dopadne.

Prečo aj iné krajiny potom nerozmýšľajú takto povedzme pragmaticky?

- Iné krajiny nie sú asi tak bytostne závislé od nerastných surovín, ktoré v Ruskú sú a pre nás sú dôležité – či je plyn, ropa a ďalšie nerastné suroviny, ktoré sú dôležité pre náš priemysel. Treba sa na to pozerať vyslovene z hľadiska národohospodárskeho záujmu, pretože kupovať dnes či už ropu, alebo plyn inou cestou ako z Ruska, znamená kupovať ich drahšie. Pozerajme sa v tomto konflikte na naše ekonomické záujmy. Konflikt sme odsúdili. Želám si, aby sa nedialo to, čo chce aj americký prezident, aby na front nastupovali 18-ročné deti. Ja si želám, aby sa tie 18-ročné deti mohli vrátiť späť k svojim rodinám a aby sa ten konflikt ukončil. A verte mi, že potom sa každá jedna mocnosť bude na Rusko pozerať z hľadiska toho, čo môže získať pre svoju krajinu.

Vy by ste išli za súčasnej situácie do Ruska?

- Ja do Ruska nejdem.

