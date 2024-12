AKTUÁLNE Do Česka prestala tiecť Družbou ropa: Nikto nevie, čo sa deje

Ropovod Družba (Zdroj: TASR/AP Photo/Sven Kaestner, File)

PRAHA – Do Českej republiky prestala tiecť ropa ropovodom Družba. 58 percent spotreby Českej republiky je tak v ohrození. Informáciu malo potvrdiť aj Ministerstvo priemyslu a obchodu.

Pre redakciu novinky.cz to potvrdil minister priemyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN). Zatiaľ nie je jasné, prečo k tejto situácii došlo, no ministerstvo je v kontakte so všetkými relevantnými aktérmi, dodal minister. Podľa jeho vyjadrení má zatiaľ Česká republika ropy dosť.

„Rafinérie sú na túto situáciu dobre pripravené a zároveň máme nastavený robustný systém štátnych hmotných rezerv,“ dodal Vlček. Pre istotu ale navrhne vláde, aby došlo k zapožičaniu ropy zo štátnych hmotných rezerv pre spoločnosť Unipetrol. Tento krok by mohol nahradiť stav, ak by dodávky ropy neboli obnovené.

Informáciu potvrdil aj hovorca ministerstva Marek Vošahlík, ktorý uviedol, že dôvod zatiaľ nepoznajú, ale podobná situácia nastala aj v roku 2019, keď bola ropa cez ropovod Družba kontaminovaná a došlo k zastaveniu toku na dva mesiace. Hmotné rezervy by podľa odborníka mali vydržať až na deväťdesiat dní. Potom by museli pristúpiť k plnému výkonu transalpského ropovodu TAL.

Ropovod Družba je najdlhší ropovod na svete a zabezpečuje ropu krajinám východnej Európy. Začína v juhovýchodnej časti Ruska, pokračuje cez Bielorusko, kde sa rozdvojuje na severnú vetvu vedúcu do Poľska a Nemecka a na južnú spájajúcu Ukrajinu Maďarsko, Slovensko a Česko.