Najskôr sa pochválil telefonátom s Trumpom, potom prišiel ŠOK: Fico ide do Moskvy, pozval ho Putin!

Robert Fico, Vladimir Putin (vpravo hore) a Donald Trump (vpravo dole) (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, SITA/AP Photo/Rebecca Blackwell, TASR/Vyacheslav Prokofyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

BRATISLAVA – Premiér Robert Fico sa dnes „pochválil“ dvoma dôležitými zahraničnopolitickými počinmi. Najskôr zverejnil informáciu o telefonáte s víťazom nedávnych prezidentských volieb v USA Donaldom Trumpom. Len pár minút po tom však prišla ďalšia správa z jeho strany – Fico prezradil, že pocestuje do Moskvy, prijal totiž pozvanie Vladimira Putina.

archívne video

Robert Fico o aktuálnej politickej situácii (Zdroj: Facebook/Robert Fico)

Fico informoval o oficiálnom pozvaní na oslavy víťazstva nad fašizmom. „Červená armáda a národy bývalého Sovietskeho zväzu zohrali nenahraditeľnú úlohu pri porážke fašizmu a víťazstve v Druhej svetovej vojne. Občania Slovenskej republiky si s úctou a rešpektom pripomínajú všetky výročia a udalosti spojené s oslobodením nášho územia Červenou armádou v rokoch 1944-1945, a tiež pomoc, ktorú bývalý Sovietsky zväz poskytol SNP,“ uviedol.

OFICIÁLNE POZVANIE OD PREZIDENTA RF V. PUTINA NA OSLAVY VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM Červená armáda a národy bývalého... Posted by Robert Fico on Wednesday, November 27, 2024

Povedal, že vláda SR sa hodnotovo hlási k „odkazu boja proti fašizmu, k historickej pravde o Druhej svetovej vojne a úlohe, ktorú v nej zohrala Červená armáda" a v roku 2025 preto prevezme záštitu nad organizovaním viacerých podujatí, ktoré vyvrcholia májovými oslavami víťazstva nad fašizmom. „V duchu uvedeného je prirodzené, že ako predseda vlády SR mám eminentný záujem zúčastniť sa oficiálnych osláv víťazstva nad fašizmom, ktoré sa budú konať 9. mája 2025 v Moskve. S potešením som preto prijal oficiálne pozvanie prezidenta Ruskej federácie V. Putina zúčastniť sa týchto významných osláv, čo aj učiním,“ povedal Fico.

Telefonát s Trumpom

Len pár minút pred potvrdením svojej cesty do Moskvy na pozvanie Vladimira Putina Fico informoval o telefonáte s Donaldom Trumpom. Zablahoželal mu k víťazstvu a vyjadril presvedčenie, že s jeho osobou sú nielen na Slovensku, ale aj v celej Európe spojené obrovské očakávania v otázke vojnového konfliktu na Ukrajine. „Dovolil som si osobnú poznámku, že sme čelili podobným výzvam a to pokusom dostať nás do väzenia a fyzicky zlikvidovať, čo sa našťastie našim oponentom nepodarilo zrealizovať,“ podotkol Fico.

TELEFONOVAL SOM S NOVOZVOLENÝM PREZIDENTOM USA D. TRUMPOM Pred niekoľkými hodinami som telefonoval s novozvoleným... Posted by Robert Fico on Wednesday, November 27, 2024

Podstatnú časť ich rozhovoru tvorilo hodnotenie vojnového konfliktu na Ukrajine. „Americký prezident D. Trump sazaujímal o moje názory ako predsedu vlády SR, krajiny susediacej s Ukrajinou. Veľmi otvorene som mu zopakoval všetky postoje, ktoré v tejto súvislosti verejne prezentujem,“ uviedol premiér.