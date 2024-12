MIMORIADNE Obavy z teroristického útoku: Ropovod Družba je poškodený! Na poli sa objavila ropná škvrna

(Zdroj: Topky/Ramon Leško, TASR/AP Photo/Sven Kaestner, File)

Poľský prevádzkovateľ ropovodov PERN informoval o závade na severnej vetve ropovodu Družba, ktorá spôsobila únik ropy. K incidentu došlo v nedeľu ráno v oblasti Pniewy na západe Poľska, kde obyvatelia upozornili na tmavú hmotu na poli, ktorá sa ukázala byť unikajúcou ropou. Na miesto okamžite dorazili hasiči a technici, ktorí začali vyšetrovacie práce a zastavili čerpanie ropy do poškodeného potrubia. Napriek tomu pokračuje preprava ropy cez druhú vetvu, ktorá zásobuje rafinérie v Nemecku.

Ropovod má dĺžku zhruba 5 500 kilometrov, začína v Rusku na východnom brehu Volgy. V Bielorusku sa delí do dvoch vetiev – severná vedie do Poľska a Nemecka, južná cez Ukrajinu do Maďarska, na Slovensko a do Českej republiky. Kapacita ropovodu je až jeden milión barelov ropy denne.

Slovenské obavy z teroristických útokov

Len pár hodín pred incidentom v Poľsku slovenský minister vnútra Matúš Šutaj Eštok varoval pred možným teroristickým útokom na ropovod Družba. Bezpečnostné zložky zachytili aktivitu organizovanej skupiny, ktorá mala záujem o tento ropovod. V aute jedného z členov skupiny našla počas týždňa polícia drony, telefóny, SIM karty a mapy so zvýraznenou kritickou infraštruktúrou Slovenska, vrátane ropovodu Družba.

Minister uviedol, že spravodajské informácie neboli dostatočné na obžalobu členov skupiny Ich identitu nespomenul. Vo štvrtok ale šéf slovenskej civilnej tajnej služby SIS Pavol Gašpar informoval o zadržaní dvoch mužov z Ukrajiny. Prípadom sa zaoberala aj Bezpečnosná rada.

Podľa Krúpu by ministerstvo a SIS mali vysvetliť udalosti okolo hrozby útoku

Predstavitelia Ministerstva vnútra (MV) SR a Slovenskej informačnej služby (SIS) by mali vysvetliť udalosti okolo hrozby útoku na kritickú infraštruktúru na východe Slovenska. Na pondelkovej tlačovej konferencii to vyhlásil poslanec Národnej rady SR Juraj Krúpa (SaS).

"Buď SIS nemala dostatočne zdokumentované všetky dôkazové materiály a informácie, alebo polícia zasiahla v zlý čas, alebo jednoducho to bolo len niečo fingované, imaginárne," vyhlásil Krúpa v reakcii na medializované informácie o prepustení zadržaných mužov. Dodal, že podľa vyjadrení MV a SIS sú na Slovensku dnes teroristi, ktorí predstavujú hrozbu, a bezpečnostné zložky si s nimi nedokážu poradiť.

Poslanec takisto vyhlásil, že koaliční politici šíria strach zo Severoatlantickej aliancie či z pomoci napadnutej Ukrajine, no ignorujú reálne hrozby, ktoré podľa neho prichádzajú najmä z Ruska. Poslankyňa parlamentu Mária Kolíková (SaS) pripomenula, že vláda sľubovala stabilitu, pokoj a bezpečnosť. Dnes sa podľa nej necíti bezpečne nikto. Ako uviedla, v minulom týždni sa na školách mali opätovne objaviť bombové hrozby. "Ako sa môžu cítiť rodičia? Ja sa pýtam, čo táto vláda robí smerom k rodičom a smerom k deťom na školách," uviedla.

Kolíková vyzvala ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) a ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD), aby prijali všetky potrebné opatrenia, aby sa deti cítili v školách bezpečne.