Plošná pomoc pri cenách plynu: Saková prezradila bližšie informácie! V hre sú stovky miliónov eur

BRATISLAVA - Celková výška energopomoci na ceny plynu by bola v prípade plošnej pomoci na úrovni približne 280 miliónov eur. Ide o predbežné odhady, ktoré budú spresnené po očakávanom pondelkovom zverejnení cien komodity Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO). Informovala o tom v nedeľu ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) v diskusnej relácii TA3 V politike.

"Konkrétne presné čísla, ako bude vyzerať pomoc, či adresná alebo plošná, budeme mať vtedy, keď budeme mať finálne schválený cenník ÚRSO," povedala Saková. O schéme energopomoci domácnostiam rozhodne koaličná rada. Pri aktuálnych odhadoch výšky plošnej pomoci by malo pritom Ministerstvo hospodárstva SR vychádzať z údajov o spotrebe plynu a tepla za minulý rok.

Prípadnú plošnú formu dotácií na energie kritizoval poslanec SaS Marián Viskupič. Saková oponovala, že má pripravené schémy plošnej aj adresnej energopomoci, no príspevky konkrétnym ohrozeným domácnostiam narážajú na viaceré bariéry. Ministerka taktiež pripomenula, že v prípade ceny silovej elektriny sa vláde podarilo dosiahnuť dohodu so Slovenskými elektrárňami, vďaka ktorej ceny tejto komodity v budúcom roku nebudú stúpať. Zároveň sa zníži sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH) na 19 % a majú sa stabilizovať poplatky, čo by malo tiež pozitívne vplývať na cenu elektriny pre domácnosti. Viskupič upozornil na fakt, že v prípade ostatných energetických komodít sa sadzba DPH bude naopak zvyšovať na novú úroveň 23 %.