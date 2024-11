Kauza okolo konania majstrovstiev sveta naberá na obrátkach: Ozval sa Vlhovej manažér, kopol si do funkcionárov

(Zdroj: TASR/Pavel Neubauer)

Redakcii topky.sk sa podarilo zistiť, že polícia začala v novembri trestné stíhanie v súvislosti s organizovaním Majstrovstiev sveta seniorov v kanoistike na divokej vode, ktoré sa konali v Čunove v septembri 2021. V tejto súvislosti polícia vyšetruje spoločnosť, ktorá mala zaobstarať športovcom ubytovanie a stravu sprostredkovane cez inú firmu, čím vznikla škoda do stoviek tisíc eur.

Konateľmi spoločnosti, ktorú má polícia vyšetrovať, sú R.G a I.C. Konateľ R.G. je podľa našich informácií manažérom známych osobností ako napríklad Petry Vlhovej. Polícia trestné stíhanie potvrdila. Obvinenie konkrétnej osobe zatiaľ nebolo vznesené. "V súvislosti s Vami uvedeným prípadom bolo zo strany vyšetrovateľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave III začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Obvinenie konkrétnej osobe doposiaľ vznesené nebolo, rovnako nebola ustálená konečná výška škody. V rámci vyšetrovania sú vykonávané potrebné úkony v zmysle zákona s cieľom náležitého objasnenia veci. Bližšie informácie s prihliadnutím na súčasné štádium konania nie je možné k prípadu poskytnúť," potvrdil pre topky.sk hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru Bratislava Michal Szeiff.

Manažér Vlhovej sa ozval

Manažér Vlhovej sa rozhodol na kauzu reagovať a ospravedlnil sa celej rodine športovkyne. Zároveň si však kopol do funkcionárov Slovenského zväzu kanoistiky na divokej vode. "V prvom rade by som sa chcel ospravedlniť Petre a rodine Vlhovcov, že sú cez moju osobu negatívne zaťahovaní do obrovských problémov v Kanoistiky na divokej vode, kde sa v tomto týždni uskutočnia voľby do riadiacich orgánov zväzu, ktorých súčasťou je aj tento osobnostný "boj o všetko" zo strany rodiny Stanovských, ktorá tento zväz riadi posledné tri roky. Boj proti bývalému vedeniu, športovcom a ľuďom ktorí im zabraňujú manipulovať voľby či nesúhlasia s prevodom štátnymi prostriedkami zrekonštruovaného arealu v Čunove, nášho vodáckeho klenotu zo zväzu na súkromné občianske združenie Miroslava Stanovského, brata predsedu zväzu pri ktorom sa neštítia žiadnej praktiky pre zastrašenie svojich oponentov vrátane učelových trestných oznámení ktorými prekrývajú svoje obrovské prešľapy voči športovcom, trénerom a organizácii samotnej," poznamenal v stanovisku manažér Vlhovej pre topky.sk.

Predseda sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky sa do konfliktu zapájať nechce. "Nie celkom rozumieme, prečo pán Galovič vysvetľuje svoje problémy a zlyhania tým, že ukazuje prstom na niekoho iného. Hoci by sme si doňho teraz mohli kopnúť, neurobíme to. Škriepky a obvinenia cez médiá podľa nás iba poškodzujú reputáciu kanoistiky. Musíme s plnou vážnosťou rešpektovať, že toto je parketa orgánov činných v trestnom konaní. My preto budeme pri vyšetrovaní nakladania bývalého vedenia Slovenskej kanoistiky so štátnymi prostriedkami plne súčinní," poznamenal v stanovisku pre topky.sk.

Manažér Vlhovej ozrejmil, prečo tak postupoval

Manažér Vlhovej vo svojom stanovisku zároveň priznal, že ako predseda Organizačného výboru nesie absolútnu priamu zodpovednosť, a to nie len za úspechy organizácie, ale aj za všetky potencionálne problémy a "akúkoľvek prípadnú "nezrovnalosť" som bol vždy pripravený ozrejmiť na požiadanie kontrolným orgánom zväzu, Výkonnému výboru, celej Valnej hromade Sekcie divokých vôd Slovenskej kanoistiky, či Hlavnému kontrolórovi športu. Počas troch rokov od majstrovstiev sveta som však k takémuto „vysvetľovaniu“ nebol vyzvaný ani jeden jediný krát, rovnako o takejto agende nikdy oficiálne nerokoval Výkonný výbor ani Disciplinárna komisia zväzu...," dodal v stanovisku.

Vysvetlil aj, prečo pri zaobstarávaní ubytovania neoslovil priamo firmu, kde boli účastníci ubytovaní. "V súvislosti s organizáciou ubytovania a stravovania počas šampionátu by som rád podotkol, že to, že zahraniční účastníci podujatia platia za svoje ubytovanie a stravovanie, nie sú aktíva zväzu a rovnako tak to náš zväz nestálo ani jedno euro. Vzhľadom na vtedy aktuálne covidové obmedzenia však bola organizácia týchto služieb prvýkrát v histórii MS organizovaná cez spoločné ubytovanie účastníkov podujatia na jednom "hermeticky" uzatvorenom a testovanom mieste a tak vzhľadom na obrovský rozsah činnosti a obrovsku zodpovedností pri takmer 1000 hosťoch, či nutnosti hradenia finančných záloh za rezervácie a s tým spojených finančných rizík pri možnych nenaplneniach objednaných ubytovacich kapacit sme túto činnosť zverili profesionálnej agentúre s ktorou zväz v tom čase dlhodobo spolupracoval na základe výberového konania. Zväz samotný a ani poddimenzovaný Organizačný výbor nemal s touto niekoľko mesiacov trvajúcou rozsiahlou činnosťou žiadnu dovtedajšiu skúsenosť, personálne vybavenie a rovnako tak ani finančne zdroje na zaplatenie všetkých rezervačných poplatkov mesiace pred samotným podujatím. Samozrejme, nezbavili sme sa tejto agendy uplne bezodplatne, nakoľko sme s agentúrou vyrokovali, že ak nenastanú nejaké katastrofické okolnosti, agentúra následne ako oficiálny partner podujatia pre nás uhradí ubytovanie, stravovanie a transfery celého Organizačného výboru, technických pracovníkov, medzinárodných rozhodcov či protokolárnych hostí, čo sme považovali za férovú dohodu, ktorá bola preukázateľne aj zrealizovaná. Zahraničné výpravy si samozrejme platili tieto služby samostatne. O všetkých týchto skutočnostiach a plánoch som priebežne informoval Výkonný výbor zväzu," skonštatoval.

Dúfal, že situáciu vyriešia interne. "Myslel som si, že túto volebnú nevraživosť a očierňovanie dokážeme vyriešiť aj interne v hnutí. Dnes však vidím, že tu nejde o objektívnu debatu a fakty, ale o zachovanie súčasného “systému moci” ako to nazýva aktuálne vedenie, za každú cenu, kde si pár ľudí ktorí nikdy ničím zásadnym neprispeli ukradli zväz a odmietaju akúkoľvek konfrontáciu pre objektívnu volebnú súťaž. Vyzývam teda týmto súčasné vedenie zväzu, predovšetkým predsedu Martina Stanovského st., jeho syna, generálneho sekretára Martina Stanovského ml, a jeho brata Miroslava Stanovského, investičného manažéra na otvorenú, všetkým prístupnú debatu, ktorá prispeje k objasnenie všetkých nejasností na ktorejkoľvek strane v prospech nášho nadherneho športu," dodal manažér Vlhovej v závere.