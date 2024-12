Lackovič zverejnil nepravdivé tvrdenia v súvislosti s úvermi, uviedol Migaš

Marek Lackovič (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Opozičný poslanec Marek Lackovič (PS) zverejnil v ostatných dňoch nepresné, nepravdivé a dokonca zavádzajúce tvrdenia v súvislosti so spoločnosťami Quaestor, K.M. Property, Sacher dom a K.M. Solutions, ich štatutármi a akcionármi a ich rodinnými príslušníkmi. Uviedli to v piatok v spoločnom stanovisku Jozef Migaš mladší a Andrej Kašica, ktorých sa vyjadrenia opozičného poslanca týkali. Lackovič pritom hovoril o zákazkách realizovaných prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB), ktoré sú podľa neho ovplyvnené rodinnými väzbami rodiny Migašovcov.

"ŠFRB poskytuje úvery fyzickým a právnickým osobám na základe vopred jasne stanovených pravidiel v zákone Slovenskej republiky. Tie platia rovnako pre všetkých. Takže je úplne nepodstatné, či je žiadateľ v rodinnom vzťahu s bývalým či súčasným politikom. To, že poslanec Lackovič na to upriamuje pozornosť a zároveň naznačuje, že za uzavretím úverových zmlúv je rodinkárstvo či politické väzby, je nekorektné a mimoriadne povrchné," uviedli Migaš mladší a Kašica v spoločnom stanovisku.

archívne video

Bývalý šéf SIS Pčolinský: Počas bývalej vlády sa budoval policajný štát! Politici sa priživovali na kauzách (Zdroj: Topky/Jano Zemiar)

Tí ďalej upozornili na to, že dotknutá spoločnosť Quaestor pri schvaľovaní úveru nemala a ani v súčasnosti nemá žiadne nedoplatky, napriek tvrdeniam opozičného poslanca Lackoviča. Dôveryhodnosť firiem sa počíta v momente podania žiadosti, a to verejne dostupnou kalkulačkou na webe ŠFRB, čo popiera obvinenia týkajúce sa netransparentného zvýhodňovania zainteresovaných firiem, dodali Migaš mladší a Kašica.

Úroková sadzba budúceho úveru by mala byť vo výške 4,8 %

Špecifikovali aj to, že úroková sadzba budúceho úveru by mala byť vo výške 4,8 %, čo je podľa nich porovnateľné s úvermi poskytovanými komerčnými bankami. S prostriedkami zo ŠFRB mali taktiež už doteraz úspešne realizovať tri projekty na výstavbu nájomných bytov, a to počas administratívy troch rôznych vlád, počas ktorých riadili fond štyria rôzni generálni riaditelia.

Zo spoločného stanoviska vyplýva, že zainteresovaní podnikajú právne kroky voči Lackovičovi v súvislosti s poškodením dobrého mena. "Verejne ako poslanec NR SR rečnil o tom, čomu nerozumie, pričom používal veľa nepresných a aj nepravdivých informácií. Nežiadame ako odškodné peniaze. Žiadame ospravedlnenie, pretože v slušnej spoločnosti je neprípustné, aby ktokoľvek nepravdivo či polopravdivo špinil dobré meno firmy," uzavreli Migaš mladší a Kašica.